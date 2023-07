Unbekannte zerstören Experimentierfeld

Von: Hanna von Prittwitz

Unbekannte haben auf einer Fläche bei Meiling bis zu 100 junge Robinien niedergemäht. Damit ist ein über Jahre gewachsenes Experimentierfeld in Sachen Waldumbau zerstört. Revierförster Martin Laußer hat mit Hinweisschildern reagiert, die er am Zaun des Geländes im Wald aufgehängt hat. © hanna von prittwitz

Unbekannte haben auf einer Fläche bei Meiling rund 100 junge Robinien niedergemäht und abgeknickt. Der Revierförster ist entsetzt.

Meiling – Unbekannte haben auf einer etwa 2000 Quadratmeter großen Fläche bei Meiling ein Wald-Verjüngungs-Projekt „völlig sinnlos niedergemäht“, wie es Förster Martin Laußer beschreibt. Ein schon über mehrere Jahre währender Versuch mit Robinien ist damit zerstört.

Martin Laußer ist grundsätzlich ein umgänglicher Mensch. Als er aber vor wenigen Tagen mit seinen Mitarbeitern in den Wald bei Meiling ausrückte, um Kulturpflege zu betreiben, traute er seinen Augen nicht: Auf der umzäunten Fläche am Waldweg zwischen Meiling und Steinebach waren an die 100 junge Robinien grob niedergemäht und abgeknickt worden. Laußer war so sprachlos und verärgert, dass er am Zaun gleich ein Schild befestigte: „Selbstjustiz ist verboten! Das gilt auch für Forstkulturen“, steht darauf geschrieben. „Hier haben Unbekannte die Robinien-Verjüngung sträflich und völlig sinnlos niedergemäht.“ Laußer erklärt weiter: „Wenn wir klimatolerante Wälder wollen, müssen wir auch allen vorhandenen Bäumen die Chance geben, sich zu etablieren. Vor allem wärmeliebenden Bäumen müssen wir zutrauen, unsere Wälder in die Zukunft zu führen. Die Robinie gehört auf dieser Fläche unbedingt dazu. Die Kulturpflege wird von mir als zuständigem Förster koordiniert.“ Und Laußer macht ein Angebot: „Sollten Sie nicht nur meinungsstark hier Fakten schaffen wollen, sondern faktenbasierte Verbesserungsvorschläge haben, dürfen Sie sich gerne bei mir melden per Mail unter revier-muenchen-sued@eomuc.de.“

Auf der Fläche wuchsen seit den 80er-Jahren drei Robinien. „Ich habe keine Ahnung, wo die herkamen. Sonst stehen sie nirgends“, erklärte Laußer gestern im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Diese Robinien hätten sich nun selber verjüngt, das heißt, sie hatten über die Wurzeln ausgeschlagen. Bis zu 100 zimmerhohe Robinien standen mittlerweile in dem Areal. Dazu kommen Lärchen, Weißtannen, Buchen und Wildkirschen, die 2018 im Rahmen eines Plant-for-the-Planet-Projekts mit Kindern und Jugendlichen gesetzt worden waren.

Vor allem im Bereich der Lärchen sei ein großer Schaden entstanden, berichtet Laußer. Er vermutet, dass der oder die Unbekannte die Lärchen freistellen wollte. „Dabei braucht auch die Lärche Konkurrenz und Druck. Da muss man erst sehen, wie die jetzt weiterwachsen.“ Zum Glück stünden die großen Robinien noch. „Sonst hätte ich wirklich Anzeige erstattet.“

Die jungen Robinien seien gerade aus dem Gröbsten raus gewesen, wie Laußer sagt. Die Fällaktion nehme ihm die Möglichkeit, in zehn, 20 Jahren auf die Robinie zurückgreifen zu können. „Denn die Lärche steht da nicht so optimal auf der trockenen Fläche.“ Nun bliebe nur die Hoffnung, „dass die Robinie noch mal durchschiebt“. Allerdings sei der Eingriff nach Johanni im Juni erfolgt. Bis dahin könnten Bäume nach Schäden noch mal treiben, dann aber sei es meist zu spät.

So was wie in Meiling hat Laußer, der für die Erzdiözese München rund 600 Hektar Wald zwischen Oberammergau bis Odelzhausen betreut, noch nie erlebt. „Bei Tutzing haben sie uns mal frisch gesetzte Weißtannen gestohlen“, erinnert er sich. Wegen des materiellen Schadens habe er da auch Anzeige erstattet. Aber dass Wildfremde auf seine Fläche marschieren und dort ein Experimentierfeld verwüsten, das schockiert ihn besonders. „Das tut weh. Auch meine Mitarbeiter standen da fast mit Tränen in den Augen.“