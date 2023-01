Ein Stück Italien in Unering: Eine neue Taverne im Gasthof Schreyegg

Fühlen sich in Unering sehr wohl: Domenico Perrone und Sandra Toth vom Restaurant „LaTerza Taverna“. © Andrea Jaksch

Domenico Perrone und Sandra Toth haben das italienische Restaurant „LaTerza Taverna“ im Gasthof Schreyegg eröffnet. Damit erfüllen sie sich einen Traum.

Unering – Das italienische Restaurant „LaTerza Taverna“ ist vor einiger Zeit in Unerings Gasthof Schreyegg eingezogen. Mit der Eröffnung ging für Pächter und Chefkoch Domenico Perrone (52) und Geschäftsleiterin Sandra Toth (48) ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Der Name setzt sich zusammen aus „Laterza“, dem Geburtsort des Pächters in Süditalien, und „Taverna“, also Gasthaus auf Italienisch. So hieß bereits die Wirtschaft der Eltern Emanuele und Lucia Perrone und später das Restaurant von Bruder Renzo Perrone in Apulien. Diese Tradition setzt der gelernte Koch nun in Unering fort.

Die Gastronomie ist Perrones Leben

Seit er denken kann, gehört die Gastronomie zu seinem Leben, erzählt Perrone. Mit acht Jahren schob er zum ersten Mal eine Pizza in den Ofen, entschied sich für eine Ausbildung als Koch und sorgte viele Jahre später als Küchenchef in einer Münchner Pizzeria für den guten Geschmack. Im Sommer brach das Paar zu einer Wanderung auf, die Folgen haben sollte. Denn ihr Ausflug führte sie am Ortsteil Unering vorbei, wo sie sich „auf den ersten Blick“ in die damals bereits leer stehende Wirtschaft mit dem Biergarten unter dem Blätterdach der altgewachsenen Kastanie verliebt hätten, schwärmen sie.

In Unering ist das Paar freundlich aufgenommen worden

Danach ging es Schlag auf Schlag: Im Herbst war der Vertrag unterschrieben, Perrone schliff die Holztäfelung ab und gab den Innenräumen einen neuen Anstrich. Die Küche füllte sich mit italienischen Utensilien, Anfang Dezember empfingen die studierte Literaturwissenschaftlerin und der Chefkoch die ersten Gäste. Toth ist für die Organisation zuständig, schäumt den Cappuccino und bedient die Besucher, wann immer es ihr Job als Managerin eines mittelständischen Unternehmens zulässt. Längst schlägt ihr Herz für das Restaurant und die Uneringer, „die uns so freundlich aufgenommen haben“, erzählt sie.

Geboten ist „Cucina della Nonna“

Auf der Speisekarte stehen italienische Originale aus dem Repertoire der „cucina della nonna“, sagt Perrone. Großmutters Küche also, mit lauter frischen Zutaten – und jede Bestellung wird frisch zubereitet, verspricht der 52-Jährige. „Unsere Zutaten beziehen wir wann immer möglich aus der Region“, betont der Koch. Eier und Gemüse kommen aus der Umgebung. In Zukunft möchte Perrone das Fleisch von nahe gelegenen Herstellern kaufen. In dem gemütlichen Raum mit den Holztischen an den für einen bayerischen Bauernhof typischen Erkerfenstern serviert er seinen Gästen vorzugsweise Qualitätsfleisch wie Rinderfilet, sagt er. Und natürlich Original Pizzas. Auch bei der Auswahl der Weine überlassen die beiden nichts dem Zufall. „Wir bestellen die Weine bei einem Lieferanten unseres Vertrauens“, so Perrone. In die Gläser kommen italienische Prominente wie Primitivo di Manduria, Lugano oder Chianti.

Das Ziel von Perrone und Toth ist es, dass die Gäste „den guten Geschmack des Essens positiv in Erinnerung behalten“. Ihre Gaststätte sehen sie als erweitertes Wohnzimmer, in dem Vereine Versammlung abhalten oder Jubiläen feiern oder Hochzeits- oder Geburtstagsgesellschaft den besonderen Tag mit kulinarischen Highlights krönen. Immer unter dem Motto „Komm und bleib“.

Info:

„LaTerza Taverna im Gasthof Schreyegg“ (Andechser Straße 2) in Unering ist täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 22.30 Uhr geöffnet (Montag Ruhetag). Reservierungen unter (0 81 53) 400 47 17 oder 0173/365 19 38.

