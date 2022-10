Unverhoffte Rettungsaktion

Von: Andrea Gräpel

Wieder daheim: Christl Wolf erhielt beim Besuch von Masoumeh Dorbash (Fördermitgliederverwaltung des BRK Starnberg) ein Geschenk für ihre langjährige Mitgliedschaft. © brk

Christl Wolf aus Unering verunglückt in Griechenland – und kommt dank BRK nach Hause.

Unering – An die Fördermitgliedschaft beim Kreisverband Starnberg des Bayerischen Roten Kreuz hatte sie gar nicht mehr gedacht. „Das hat mein Mann damals abgeschlossen“, sagt Christl Wolf. Seit 2018 ist die 85-Jährige aus Unering Witwe, abgebucht wurde der Beitrag aber weiter. Heute ist sie dafür sehr dankbar, denn als sie im Sommer in Griechenland einen Unfall hatte und nur liegend transportiert werden konnte, war sie beim DRK-Flugdienst für genau solche Fälle abgesichert, wie das Rote Kreuz nun berichtete.

So viele Jahre schon fliegt Christl Wolf nach Griechenland. Seit 24 Jahren lebt ihre Tochter Andrea dort mit ihrer Familie, ihrem Mann und drei Kindern, auf Zakynthos, einer kleine Insel südlich von Kefalonia. Zweimal im Jahr besucht Christl Wolf ihre Tochter dort. Auch im Juli. Einen Tag vor ihrem Abflug nach Hause rutschte sie aus, stürzte unglücklich auf eine Treppenstufe und brach sich den Oberschenkelhals. „Mit dem Sanka bin ich ins Krankenhaus nach Zakynthos gebracht worden, wurde geröntgt und operiert“, berichtet sie.

Über die Ärzte lässt die Seniorin nichts kommen. „Die haben alles gut gemacht“, sagt sie. Das sei ihr auch später im Klinikum Seefeld bestätigt worden. Unerträglich allerdings sei das Krankenhaus auf der kleinen Urlaubsinsel trotzdem gewesen. „Erst sollte ich in ein Zweibettzimmer, kam aber in ein Vierbettzimmer.“ Das Essen sei kalt und ölig gewesen, eine Bettnachbarin habe im Zimmer geraucht. So schnell wie möglich wollte Christl Wolf da weg. Lieber wollte sie in dem kleinen Appartement liegen, als im Krankenhaus bleiben. Ohne Pflege war dies aber nicht möglich, laufen konnte sie nicht. Und ein normaler Flug war keine Alternative, weil sie liegend transportiert werden musste.

Schließlich erinnerte sich ihr Sohn Klaus-Dieter an die Fördermitgliedschaft. Und tatsächlich war nach ein paar Telefonaten in Deutschland und in Griechenland durch die Tochter alles geregelt – Christl Wolf wurde mit einem Arzt und medizinischem Personal in einem Ambulanzjet nach München geflogen, dort vom BRK in Empfang genommen und weiter ins Klinikum nach Seefeld transportiert. Vierbettzimmer gibt es dort auch, aber rauchen darf dort niemand. Und sie war in guten Händen. „Bei Dr. Rudolf Frank (stellvertretender Chefarzt, Anm. der Red.) bin ich gute Kundin“, sagt sie verschmitzt.

Fördermitglieder unterstützen mit ihrem Beitrag die Arbeit des Roten Kreuzes. Im Gegenzug sind sie bei einem Unfall im Ausland insofern abgesichert, als dass sie von jedem Punkt der Erde in die Heimat zurückgeholt werden. Ab einem Mindestbeitrag von 36 Euro im Jahr können Mitglieder die Vorteile der Reiserückholversicherung in Anspruch nehmen. 36 000 Euro hat Christl Wolfs Rückholung nach Angaben des BRK-Kreisverbandes gekostet.

Bundesweit passiere dies im Schnitt an jedem Werktag einmal, sagt Andreas Speich vom DRK-Flugdienst in Bonn. In der Corona-Zeit waren es deutlich weniger, „aber 200-mal im Jahr ist eine griffige Zahl“. Fördermitglieder des BRK Starnberg und ihre Familienangehörigen (Ehegatten und Kinder mit Kindergeldanspruch) sind mit dieser sogenannten Rückholung Ausland Plus auch noch anderweitig abgesichert.

Christl Wolf hat bis heute mit den Folgen des Oberschenkelhalsbruchs zu kämpfen, weil sie, kaum zu Hause, erneut stürzte. Aufmerksame Nachbarn und Freunde und nicht zuletzt ihr Sohn kümmern sich nun um sie, denn bis heute kann sie nur mit dem Rollator laufen. In einem Dorf wie Unering nicht unbedingt von Vorteil, denn dringend bräuchte sie eine Physiotherapie. „Ich habe aber niemanden gefunden, der kommt“, sagt sie. Und da, wo man sie hingeschickt habe, gebe es Stufen, die sie allein nicht überwinden könne. Ein Dilemma.

„Jetzt bin ich selbst Kundin“, sagt sie lachend. Bis vor fünf Jahren hat sie nämlich bei der Nachbarschaftshilfe Seefeld in der Pflege mitgeholfen, hat dort auch das Erzählcafé mitorganisiert. Vor ein paar Tagen wurde sie das erste Mal selbst dorthin gebracht. Die sonst rüstige 85-Jährige verliert aber nicht den Mut: „Das wird schon wieder.“