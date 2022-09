Verwaltung greift mit Halteverboten durch

Von: Hanna von Prittwitz

Da gab es das Halteverbot noch nicht: Ein Lkw-Fahrer aus Niedersachsen musste im September 2020 erfahren, wie eng es an der Graf-Toerring-Straße/An der Beermahd ist. © Prittwitz

Die Gemeinde Seefeld setzt mehrere verkehrsrechtliche Anordnungen durch. Dies hat mit einer besseren personellen Besetzung in der Verwaltung zu tun – und mit Beschwerden der Schulbusfahrer.

Seefeld – Da haben sich die Anwohner gewundert: Am Montag hat die Gemeinde Seefeld an der Beermahd/Graf-Toerring-Straße in Hechendorf ein absolutes Halteverbot ausgeschildert. Zuvor galt dort abschnittsweise ein temporäres Parkverbot. Wie Geschäftsstellenleiter Fritz Cording auf Anfrage des Starnberger Merkur sagt, waren der Anordnung massive Beschwerden der Schulbusfahrer vor den Ferien vorausgegangen. Außerdem sei das Amt für Sicherheit und Ordnung nach einer längeren Pause nun mit Alexandra Dolde wieder sehr gut besetzt. „Nach und nach werden wir jetzt auch schon länger beschlossene Anordnungen aufarbeiten. Dazu gehören Halteverbote entlang der Mühlbachstraße in Seefeld sowie Tempo-30-Schilder in Meiling“, kündigt Cording an.

„Die Busfahrer haben sich geweigert, dort hinten durchzufahren“, sagt Cording zum neuen Verbot an der Beermahd. Dort ist es ohnehin stellenweise sehr eng. Auf dem Abschnitt, der An der Beermahd und Graf-Toerring-Straße miteinander verbindet, seien zunehmend Anhänger abgestellt worden. „Der Schulbus ist dort oftmals nicht mehr um die Kurve gekommen. Die Kinder kamen zu spät. Die Busfahrer haben schließlich gesagt, dass es ihnen reicht.“ Daher habe die Gemeinde nun handeln müssen. Sie entscheide so etwas aber nicht allein. „Es finden regelmäßig Begehungen auch mit der Polizei statt.“

Dass es eng ist in der Straße, hatten auch ein Berufskraftfahrer aus Niedersachsen erfahren müssen. Er hatte sich mit seinem Lkw im September 2020 wegen eines Anhängers an genau der Stelle verkeilt, an der nun das Verbotsschild steht (wir berichteten). Das bereits geltende temporäre Haltverbot an einer anderen Stelle der Straße half nichts. „Die Leute haben dort trotzdem geparkt“, berichtet Cording.

Anwohner fürchten nun allerdings, dass die Anhänger und Fahrzeuge in Zukunft auf der Graf-Toerring-Straße vor ihren Küchenfenstern stehen. „Grundsätzlich ist das öffentlicher Raum, in dem gar keine Kfz geparkt werden sollten“, erklärt Cording dazu und weist auf die Stellplatzverordnung der Gemeinde hin. Danach müsse jeder Haushalt auf seinem Grund zwei Stellplätze ausweisen. Das Problem sei allerdings, dass die Leute zunehmend mehr Fahrzeuge besäßen, „obwohl wir andauernd vom Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr und das Radl sprechen“.

Weil sich die Situation auch an anderen Stellen zugespitzt hat, will die Gemeinde entlang der Mühlbachstraße in Seefeld-Oberalting ebenfalls ein absolutes Halteverbot ausweisen. Dort stehen die Fahrzeuge teilweise so, dass der Verkehr auf die Gegenfahrbahn ausweichen muss, ohne sehen zu können, wer entgegenkommt. „Wir haben zwar erreicht, dass der Bus die Ampel am Ende der Mühlbachstraße auf Grün stellen kann. Aber bis dahin kommt er manchmal gar nicht“, sagt Cording. Auf der Gegenfahrbahn führten die abgestellten Fahrzeuge teilweise zu massiven Rückstaus bis auf die Staatsstraße. „Dann wird es richtig gefährlich.“ Die Gemeinde sei angehalten, für den Bus ein Durchkommen zu gewährleisten, daher sei ein Halteverbot notwendig. Das Kommunale Dienstleistungszentrum Oberland werde die betreffenden Stellen kontrollieren – wie die Polizei, wenn sie zufällig vorbeikomme, betont Cording.

In Meiling will die Gemeinde verstärkt Tempo-30-Schilder installieren und Sackgassen besser ausweisen. Auch an anderen Stellen in der Gemeinde seien geparkte Lkw und Anhänger ein großes Problem. „Sie stören die Anlieger und sie zerstören oftmals auch das Seitenbankett, weil sie schwer sind“, erklärt Cording. Grundsätzlich sei das Thema schwierig zu behandeln, „und wie man es macht, ist es falsch“. Kritiker würden auch anführen, dass auf Straßen ohne geparkte Pkw am Rand schneller gefahren werde. „Das ist ein Argument. Aber nur, solange auch der Bus durchkommt.“