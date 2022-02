Viel Schwung und noch mehr Hoffnung

Von: Hanna von Prittwitz

Wilde Gang: „Gankino Circus“ ist am 20. Februar zu Gast in Seefeld. © Kultur Schloss Seefeld

Der Verein Kultur in Schloss Seefeld legt wieder los: Den Auftakt macht am 20. Februar „Gankino Circus“.

Seefeld – Sich nicht unterkriegen lassen, das ist in diesen Zeiten das Credo derjenigen, die von der Pandemie besonders betroffen sind und waren. In diesem Fall: die Kulturschaffenden und Vereine wie Kultur in Schloss Seefeld, die sich seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 von Monat zu Monat durch sich stets ändernde Regeln quälen und mittlerweile eine Bugwelle an verschobenen Veranstaltungen vor sich her schieben.

Nachdem der Kulturverein sein Herbstprogramm zum Teil erneut abschreiben musste, will er nun mit neuem Schwung loslegen. „Obwohl: Schwung haben wir immer. Aber diesmal haben wir auch große Hoffnung“, sagte Schriftführerin Eveline Kuthe beim Pressegespräch am Donnerstagvormittag. Immerhin dürfen nun auch in das Seefelder Sudhaus knapp 80 Personen statt 25.

Los geht’s am Sonntag, 20. Februar, um 18 Uhr mit der Band „Gankino Circus“ aus Dietenhofen. Mit dem Programm „Die Letzten ihrer Art“ führen die vier Musiker, Geschichtenerzähler und kauzigen Charakterköpfe durch ein total verqueres Bühnengeschehen mit viel Musik, provinziellem Wahnsinn und schrägem Humor. So was hat es auch im Sudhaus wohl noch nicht gegeben, es ist der erste Auftritt der Band dort.

Der Cellist Wen-Sinn Yang versammelt am Samstag, 12. März, um 19 Uhr für ein Benefizkonzert zugunsten des ASIA-Fördervereins aus Gauting hochkarätige Musikerinnen und Musiker um sich. Professoren und Kollegen der Musikhochschulen München und Würzburg geben einen Kammermusikabend mit Werken von Schubert, Piatigorsky, Schulhoff und Dvorak. Der Eintritt ist frei.

Das renommierte Swing-Ensemble „Three wise Men“ ist am Sonntag, 13. März, um 18 Uhr mit dem „European Songbook“ zu Gast. Frank Roberscheuten (Saxofon, Klarinette), Rossano Sportiello (Piano) und Martin Breinschmied (Schlagzeug) haben eine Sammlung bekannter Melodien von Gershwin bis Bach dabei und zu swingenden Jazz-Stücken umgearbeitet.

Auf die weisen Männer folgen am Sonntag, 27. März, um 18 Uhr „Die drei Damen“ mit Lisa Wahlandt (Gesang), Andrea Hermenau (Piano, Gesang) und Anna Veit (Bass, Gesang). Sie verbinden, was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst: Bayerisches und Jazz, Chanson und Pop, Bossa Nova und Kabarett.

Die Familie Scheffels zählt zu den großen Musikerfamilien in der Gemeinde Seefeld. Sängerin Amelie Scheffels stellt sich am Samstag, 2. April, um 19 Uhr mit ihrem Quartett vor. An ihrer Seite: Sebastian Pfeifer (Klavier), Thomas Ganzenmüller (Bass) und ihr Bruder Daniel Scheffels (Schlagzeug.). Alle studieren Musik an der Hochschule in München. Das Publikum wollen sie mit den schönsten Standards des vergangenen Jahrhunderts, aber auch eigenen Arrangements und frische Grooves unterhalten.

Ursprünglich sollte das Ballhaus-Orchester „La Rose Rouge“ schon im Januar im Sudhaus aufspielen, sozusagen als Neujahrskonzert. Das fiel flach, nun gibt es am Sonntag, 24. April, um 18 Uhr eben ein Frühlingskonzert mit dem Ensemble, das schon 1986 die Tanzmusik der „Roaring Twenties“ wiederentdeckt hat.

Zu „Faltsch Wagoni“ muss man nicht mehr viel sagen. Die beiden Sprachkünstler Silvana und Thomas Prosperi aus Herrsching verblüffen seit Jahrzehnten mit ihren fantasievollen und komisch-musikalischen Wortbeat-Produktionen. Am Samstag, 30. April, sind sie mit ihrem 19. Programm im Sudhaus zu Gast. Der Titel: „Zum Glück.“

Einen bunten Mix unterschiedlichster Stile verspricht der Auftritt des Ensembles „Morbu“ am Sonntag, 8. Mai, um 19 Uhr. Überschrieben wird dessen Musik im Programm als „ethnic diverse improved music“. Die Musiker Jonas Timm (Piano), Tino Derado (Akkordeon), Bertram Burkert (Gitarre), Diego Piner (Schlagzeug) und Lorenz Heigenhuber (Bass) stellen ihre neue CD vor.

Die Cellistin Raphaela Gromes aus Pöcking erobert gerade die Bühnen der Welt, spielt aber dennoch mit Pianist Julian Riem am Freitag, 20. Mai, um 19 Uhr im kleinen Seefelder Sudhaus. Das Duo wird als perfekt gefeiert, umso glücklicher ist Dr. Brigitte Altenberger vom Kulturverein, dass Gromes aufgrund einer tiefen freundschaftlichen Verbindung doch auch noch den Weg nach Seefeld findet.

Solisten des Bayerischen Symphonieorchesters geben sich am Samstag, 4. Juni, um 19 Uhr, die Ehre. „Schoenfield & Messiaen“ lautet das Thema des Kammerkonzerts mit Lukas Maria Kuen (Piano), Christopher Corbett (Klarinette), Korbinian Altenberger (Violine) und Samuel Lutzker (Violoncello).

Die „European Union of Music Competitions für Youth“ (EMCY) ist ein Netzwerk von rund 50 nationalen Wettbewerben in 26 europäischen Ländern. EMCY fördert außergewöhnliche junge Musiker, indem sie ihnen Auftrittsmöglichkeiten bietet. Dazu zählt auch die Kammermusiktour „Young Hearts for Music“. Die Preisträger geben sich am Sonntag, 19. Juni, um 17 Uhr im Sudhaus die Ehre.

So weit und so gut das Programm. Im Kulturverein macht man sich aber auch keine Illusionen darüber, dass überhaupt erst mal die Menschen zurück gelockt werden müssen in die Konzertsäle. Altenberger und auch Brigitte Heigenhuber, beim Kulturverein zuständig für das Ressort Jazz, haben das an sich selbst beobachtet. „Früher war ich unentwegt in Konzerten. Aber heute?“, sagte Altenberger. Sie habe sich regelrecht dazu überreden müssen, wieder in die Oper und das Konzert zu gehen, „es ist einfach ungewohnt“. Flyer und Werbung sollen nun helfen, die Plätze zu füllen.

Karten gibt es auf der Website kultur-schloss-seefeld.de, dort findet sich auch das Programm inklusive aller Veränderungen, was Corona angeht. Man weiß ja nie.