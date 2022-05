„Wahnsinnssprengstoff“

Vierjährige Erfolgsgeschichte

Von: Hanna von Prittwitz

Auch um Blühflächen kümmert sich der Bund Naturschutz. © Frank Rumpenhorst

Im Hechendorfer S-Bahnhof hat alles angefangen, im S-Bahnhof blickte die Gruppe Seefeld des Bund Naturschutz (BN) dieser Tage auf vier Jahre intensive Arbeit zurück.

Seefeld - Eines der großen Ziele der BN-Ortsgruppe war seit jeher die Umweltbildung. Vor diesem Hintergrund stellten die Vorsitzende Constanze Gentz, ihre Stellvertreterin Ildiko Gaal-Baier, Dr. Linda Rüger und Albert Augustin mit vielen freiwilligen Helfern in den vergangenen vier Jahren jede Menge auf die Beine. Gleich im Herbst 2018, kurz nach der Gründung, fand in Seefeld eine Plant-for-the-Planet-Akademie mit 47 Kindern statt, die knapp 50 Bäume pflanzten. Großes Thema war immer die Eichenallee, die „Eichenzeit“ etablierte sich als beliebtes Angebot für die Grundschüler, ein Vortrag über die Allee sorgte, wieder im damals gerade erst eröffneten Restaurant im Bahnhof, für ein volles Haus. Dazu kamen Vorträge und Angebote auch für Familien, selbst nachts rückten die Naturschützer aus, zur Nachtfalterführung beispielsweise.

Kiebitze, Blühflächen und Flächenschutz

Mit dem Kiebitz-Projekt im Aubachtal machte die Seefelder Ortsgruppe über den Ort hinaus Schlagzeilen. 13 Altvögel und 20 flügge gewordene Jungvögel waren zwischenzeitlich auf dem Acker unterwegs. Behörden, Landwirte und BN allerdings kostete und kostet er eine Menge Nerven. Derzeit kümmert sich die Untere Naturschutzbehörde um das Projekt, unterstützt von der Arbeitsgruppe Starnberger Ornithologen (ASO) im Landesbund für Vogelschutz (LBV). Constanze Genz äußerte sich nicht weiter zu den Details.

Blühflächenpflege im Aubachtal, die Reaktivierung des Ottweihers bei Drößling, Kartierungen, Aufsicht des Bibers am Aubach, Pflege der Pumpenwiese – mit weiteren Ehrenamtlichen sind die Naturschützer rund um Seefeld unterwegs. Gemeinsam mit der AWA Ammersee initiierten sie das Wildbienenhotel und ein Sandarium im Aubachtal – mit Erfolg, denn „dort herrscht jede Menge Flugverkehr“, so Gentz.

Auch politisch engagierte sich die BN-Gruppe für Flächenschutz. Linda Rüger erinnerte an den Widerstand gegen einen möglichen Klinikbau an der Lindenallee. Und daran, „dass nach wie vor in Bayern pro Tag 11,6 Hektar von Landschaft in Siedlungsfläche umgewandelt werden“. Auch aus diesem Grund hat die BN-Gruppe ein Auge auf die Ausgleichsflächen in der Gemeinde. Geplant ist nun auch eine Kindergruppe. „Bisher haben sich Jugendliche gekümmert, die nun aber ihr Abitur gemacht haben. Deswegen übernehmen wir das“, sagte Augustin. Die Gruppe ist mit 30 kleinen Teilnehmern bereits voll.

Ökologische Juwele

„Seefeld, der Name ist Programm“: Mit diesen Worten leitete Ildiko Gaal-Baier, stellvertretende Vorsitzende des Bund Naturschutz in Seefeld, im Anschluss einen Vortrag über Gewässerschutz ein. Markus Brandtner vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim stellte sich als „Gewässerrandstreifenkoordinator“ vor und musste darüber selbst lachen. Sein Vortrag war so kurzweilig wie vom Inhalt gewaltig. Kernsatz: Es ist kompliziert.

Gewässerrandstreifen haben in Naturschutz und Ökologie wichtige Funktionen und Potenziale. Sie schützen bei Hochwasser vor Abschwemmungen, puffern bei Stoffeinträgen und sind wichtig bei der Beschattung. Außerdem werten sie das Landschaftsbild auf, bieten artenreiche Rückzugsräume und reduzieren den Aufwand für den Gewässerunterhalt. Mit dem Volksbegehren für mehr Artenvielfalt 2019 änderte sich das Bayerische Naturschutzgesetz insofern, dass „entlang natürlicher oder naturnaher Bereiche stehender oder fließender Gewässer, ausgenommen künstliche Gewässer … und Be- und Entwässerungsgräben, …in einer Breite von mindestens fünf Metern von der Uferlinie“ die garten- oder ackerbauliche Nutzung verboten ist.



„Wahnsinnssprengstoff“

Ob ein Gewässer allerdings natürlich ist oder nicht, ist gar nicht so einfach herauszufinden. „Das bietet Wahnsinnssprengstoff“, sagte Brandtner. „Wir haben 300, 400 Jahre Gewässerbau hinter uns, kein Gewässer sieht mehr aus wie früher.“ Das Amt muss nun in den meisten Fällen recherchieren, an welchen Gewässern der Landwirt einen Randstreifen einrichten muss. „Er wird dafür entschädigt. Die Entschädigung entspricht aber nicht dem, was auf der Fläche zu erwirtschaften wäre.“ Jeder Meter biete einen Nutzungskonflikt.



In den Kreisen Starnberg, Weilheim und Landsberg hat das Amt die Gewässer untersucht. Anhand eines Beispiels aus Seefeld erklärte Brandtner, wie aufwendig allein die Recherche ist. Er zeigte Karten eines Bachlaufs bei Gut Delling aus den vergangenen 100 Jahren. Bei genauem Hinschauen zeigte sich, dass ein Teil des Bachs für eine alte Mühle abgeleitet worden war. Also kein Kandidat für einen Randstreifen? Künstlich angelegte Gewässer können durchaus Potenzial für eine wertvolle ökologische Entwicklung bieten. Dann gelten sie als „ökologisches Juwel“ – und brauchen einen Randstreifen. „Es sind alles Einzelfallentscheidungen“, stellte Brandtner fest.