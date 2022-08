Warten auf Zusage der Regierung

Die Durchfahrt von Drößling soll umgebaut werden. Die Planung steht, das Projekt zieht sich dennoch hin. Ob es heuer noch starten kann, ist offen. © hvp

Gemeinde und AWA Ammersee stehen in den Startlöchern, doch ob der Ausbau der Drößlinger Ortsdurchfahrt heuer tatsächlich noch durchgeführt werden kann, steht derzeit in den Sternen. Beziehungsweise liegt in den Händen der Regierung von Oberbayern.

Drößling – Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Drößling entwickelt sich zu einer endlosen Geschichte. Das liegt allerdings nicht an der Gemeinde Seefeld und den Drößlinger Anliegern. Sondern daran, dass der Förderantrag in den bürokratischen Gewölben der Regierung von Oberbayern verschwunden ist. Wann er samt Förderzusagen aus ihnen wieder auftaucht, steht in den Sternen. „So lange können wir jedenfalls nicht mit der Ausschreibung und dem Bau beginnen, das wäre förderschädigend“, sagt Bürgermeister Klaus Kögel.

Die Ortsdurchfahrt in Drößling dürfte wohl jedem bekannt sein, der mit dem Auto von Starnberg über Perchting nach Inning fährt. In Drößling geht es in engen Kurven an der Kirchenmauer entlang, das gipfelt an der kurvigen Ausfahrt in Richtung Seefeld, die dann noch mal ein bisschen enger ist. Feststeckende Lkw oder auch Busse, das erleben die Anwohner immer wieder.

Geld ist im Haushalt eingeplant

Erschwerend kommt hinzu, dass es keinen Gehweg gibt. Beim Straßenbau anno dazumal war das noch nicht unbedingt nötig, der Verkehr war vergleichsweise harmlos. Weil er das heute nicht mehr ist, will die Gemeinde die Ortsdurchfahrt ausbauen – zugunsten der Fußgänger. Dafür sollte zuerst eine Ampelschaltung her, die den Verkehr jeweils in eine Richtung regelt. Die Planungen waren weit gediehen. Klaus Kögel, seit 2020 neuer Bürgermeister, wollte sich damit jedoch nicht anfreunden und setzte sich für den Bau eines Gehwegs ein. Die Planung dafür steht nun auch schon länger. Zu verdanken ist dies auch den Anrainern, die in Summe rund 200 Quadratmeter Grund für den Gehwegbau entlang der Staatsstraße 2070 abtreten. Vor einigen Wochen schon hat die Gemeinde sämtliche Pläne eingereicht. Denn sie hofft für das 1,5 Millionen Euro teure Projekt auf Förderzusagen in Höhe von bis zu 60 Prozent, im Idealfall. Sie will den Ausbau in Sonderbaulast durchziehen, das heißt, sie kann zwar früher loslegen, muss den Bau aber auch vorfinanzieren. Im Haushalt ist die Summe bereits eingestellt.

Eingeklinkt hat sich in das Projekt auch die AWA Ammersee. Sie will marode Kanäle und Wasserleitungen erneuern, es bietet sich an, dies in einem Aufwasch zu machen. Denn mühsam wird die Angelegenheit ohnehin. „Wir rechnen mit einer Bauzeit von rund vier Monaten“, sagt Kögel. „Und es geht nicht ohne Vollsperrung.“

Beginn steht in den Sternen

Doch nun sitzen erst mal alle da und warten. „Wir können überhaupt nicht absehen, wie lange es dauert, bis unsere Unterlagen bearbeitet werden“, sagt Kögel. Er hätte bis vor den Sommerferien noch gerne eine Rückkopplung gehabt. Wenn es schlecht läuft, kommen die Zusagen erst weit nach den Sommerferien. „Dann müssen wir erst noch ausschreiben. Und die Frage ist, ob es Sinn macht, im Dezember loszulegen.“ Er werde dennoch weiter darum kämpfen, schnell eine Rückmeldung zu bekommen – „auch wenn August ist“.

Wie berichtet, wird die Durchfahrt mit einem 1,50 Meter breiten Gehweg versehen und auf ganzer Länge auf sechs Meter verbreitert. An den meisten Stellen hat sie diese Breite bereits. Die Einfahrt von Seefeld kommend bleibt ein Nadelöhr, das aber auch die Geschwindigkeit senkt – das sieht auch das Staatliche Bauamt Weilheim so. Auf lange Sicht soll auf der Durchfahrt auch in Zukunft Tempo 30 gelten. Beim Notar war die Gemeinde mit den Anrainern, die Grund abgeben, noch nicht. „Das soll zeitnah geschehen, dazu werden wir die Zeit jetzt nutzen“, sagt Kögel.