Was tun mit den Wildparkern?

Von: Hanna von Prittwitz

Die Inninger Straße und Wörthseestraße an einem Sommertag: Weil das Staatliche Bauamt im weiteren Verlauf auf der rechten Seite Gräben aufgeschüttet hatte, standen die Fahrzeuge in Richtung Hechendorf auf dem Grünstreifen und am Fahrbahnrand. © klaus kögel

Der Verkehr insgesamt, vor allem aber rücksichtslose Wildparker sorgen immer wieder für Ärger – und auch für Diskussionen zwischen Kommunen und Staatlichem Bauamt Weilheim. Jüngstes Beispiel: die Staatsstraße 2070 (Inninger Straße und Wörthseestraße) zwischen Hechendorf und Schlagenhofen.

Hechendorf – Kreuz und quer geparkte Fahrzeuge, dadurch schlechte Sicht für Fußgänger und Radfahrer, schlimmstenfalls sogar verstopfte Rettungswege: An den kommenden Wochenenden wird es wetterbedingt wohl auch am Wörthsee wieder zugehen, wenngleich die Hauptsaison vorbei sein dürfte. Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel ärgerte sich beim jüngsten Ansturm ganz besonders über Wildparker auf den Grünstreifen entlang der Inninger Straße, die am Wörthsee in die Wörthseestraße übergeht. Zuständig für diese Staatsstraße 2070 ist das Staatliche Bauamt Weilheim. Zwischen Seeanger und Grünbichl (Schlagenhofen) hatte das Amt im Frühjahr einen Wall aufschütten lassen, der Wildparker fern halten sollte. Mit dem Effekt, dass Touristen und Badegäste nun an anderer Stelle, in Richtung Hechendorf, auf dem Grünstreifen parkten. „Ich würde mir vom Staatlichen Bauamt da schon wünschen, dass es aktiv wird“, schimpfte Kögel vor einiger Zeit.

Jacob Eberle vom Staatlichen Bauamt erklärt auf Anfrage: „Es ist kein spezifisches Problem, das wir am Wörthsee haben. Sondern wir haben es überall an den Seen und Badegebieten, wenn das Wetter schön ist.“ Der Wall sei nur in einem kleinen Bereich aufgeschüttet worden. Nun im weiteren Verlauf ebenfalls Baumaßnahmen zu ergreifen, sieht Eberle mit gemischten Gefühlen. „Wo fangen wir da an, und wo hören wir auf?“, fragt er. Und appelliert an die Vernunft der Autofahrer, die Verkehrsregeln einzuhalten. Dazu gehört auch, dass im Außenbereich und auf Grünstreifen nicht geparkt werden darf. „Wir stellen bei einer roten Ampel ja auch kein Schild auf, das auf eine rote Ampel hinweist.“

Entlang des Badegeländes Oberndorf in Richtung Inning beispielsweise habe das Bauamt auch bereits zig Leitpfosten gegen Wildparker installiert. „Aber da, wo eine Lücke ist, steht sofort wieder einer.“ Das Problem sei immer die Masse. Hinweise darauf, dass die Parkkapazitäten eines Gebiets erschöpft seien, hält er für wenig sinnvoll. „Wenn eine Familie mit dem Auto rausfährt an die Seen, dreht sie nicht um, weil es keine Parkplätze mehr gibt. Sondern sie stellt das Auto irgendwo hin. Viele nehmen da alles in Kauf.“ Das Bauamt könne nicht über Kilometer hinweg Schutzplanken aufstellen oder Wälle bauen. Da seien der Behörde gesetzlich Grenzen gesetzt – mal ganz abgesehen von der Optik. Die Frage wäre auch: „Wie viele Tage im Jahr ist das so?“

Wenn es allerdings um versperrte Rettungswege gehe oder der Bus nicht durchkomme, müsse eingeschritten werden. Die Gemeinden Berg und Münsing wollen zeitnah eine Vereinbarung mit dem Zweckverband unterzeichnen, der ein schnelleres Abschleppen bei Rettungswegen ermöglicht, ohne die Polizei hinzuziehen zu müssen (wir berichteten).

Apropos Polizei. Kann das Staatliche Bauamt die Polizei beauftragen, am Wochenende beispielsweise am Wörthsee verstärkt Strafzettel zu verteilen? „Das zählt nicht zu unseren Aufgaben“, sagt Eberle. Das liege auch in der Verantwortung der Kommunen, die etwa mit dem Zweckverband Kommunale Dienste Oberland zusammenarbeiten. „Wir sprechen mit der Polizei natürlich und weisen auf die Situation hin“, erklärt Eberle. Ob dann eine Streife losziehe und aufschreibe, sei jedoch den Beamten überlassen.

Die gute Nachricht: Bei der Abzweigung zur Wörthseestraße in Richtung Steinebach will das Bauamt zeitnah eine rote Markierung für den Radweg aufbringen. Und am Ortseingang von Hechenorf gibt es mittlerweile ein Schild, das Radler darauf hinweist, dass sie unbedingt die Straßenseite wechseln müssen.

Bürgermeister Kögel berichtete gestern, dass die Gemeinde den Kommunalen Zweckverband auch am Wochenende zur Kontrolle losschicke. Und er ist froh, dass am Ortseingang endlich das Schild für die Radler steht. Aber er würde sich eine bessere Kommunikation mit dem Staatlichen Bauamt wünschen. Abgesehen davon „müssen wir wohl mit der Situation an zum Glück nur einigen wenigen Wochenenden im Sommer leben“.