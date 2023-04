Wasserwacht hat wieder mehr zu tun

Von: Peter Schiebel

So viele gut gelaunte Ehrenamtler: Die Wasserwacht-Ortsgruppe Pilsensee zeichnete in ihrer Jahreshauptversammlung zahlreiche Mitglieder aus. Es war die erste Veranstaltung dieser Art in Präsenz seit drei Jahren. © Andrea Jaksch

Mehr Wachstunden als im ersten Corona-Jahr, aber deutlich weniger als vor der Pandemie: So fällt die Bilanz der BRK-Wasserwacht Pilsensee für die Jahre 2021 und 2022 aus. Am Wochenende legten die ehrenamtlichen Retter bei ihrer Jahreshauptversammlung in Drößling ihre Bilanzen vor.

Seefeld – Wie gut, dass es diese Verbundenheit zur Heimat, zum See und zur Wasserwacht gibt. Als die Ortsgruppe Pilsensee in ihrer Jahreshauptversammlung am Wochenende 22 Aktive mit Spangen, Medaillen und Ehrenzeichen für langjährige Mitgliedschaft und besondere Leistungen auszeichnete, da waren das ausnahmslos Ehrenamtler, die aus der eigenen Jugend kommen. „Das macht uns schon stolz“, sagte Vorsitzende Susanne Breuer im Nachgang gegenüber dem Starnberger Merkur. Schließlich habe sich die Gesellschaft in den vergangenen Jahren gewandelt, die Zeit für das Ehrenamt werde eher knapper.

Bei der Ortsgruppe der Wasserwacht ist davon bislang noch nicht viel zu spüren. Im vergangenen Jahr zählte sie 54 aktive Mitglieder, den Rückgang um drei im Vergleich zum Vorjahr verbuchte Breuer unter „normale Fluktuation“. Dazu kamen 122 passive und fördernde Mitglieder. „Wir stehen gut da. Aber Optimierung ist auch immer gut.“ Mit diesen Worten beschreibt Breuer den Zustand der BRK-Wasserwacht Pilsensee und hofft, auch in Zukunft immer mindestens vier, besser aber mehr Retter an der Wachstation zu haben, wenn auf der Badewiese und auf dem Wasser viel los ist.

Die Retter absolvierten im vergangenen Jahr 77 Einsätze zu Wasser und zu Land (59-mal Erste Hilfe, fünf Vermisstensuchen, 13 Rettungen aus Gefahrenzonen), im Jahr davor waren es 56 gewesen (44-mal Erste Hilfe, drei Vermisstensuchen, fünf Rettungen aus Gefahrenzonen, dazu kamen eine Totenbergung und drei Sachbergungen). Mit jeweils rund 3045 Wachstunden absolvierten die Ehrenamtler wieder deutlich mehr als im ersten Corona-Jahr 2020 (1588 Stunden, knapp 90 Einsätze), lagen aber immer noch ein ganzes Stück hinter dem Vor-Corona-Jahr 2019 (4400 Wachstunden, rund 140 Einsätze).

Was die Wasserwacht besonders freute, war die Tatsache, dass vom Sommer 2021 an peu à peu die Normalität zurückkehrte. „An einem Tag konnten wir über zwanzig glücklichen Kindern ein Schwimmabzeichen verleihen“, bilanzierte Breuer. „Eine große Freude“ sei es gewesen, als im Juli 2021 die Jugendarbeit wieder starken konnte, sagte die im Jahr 2022 in einer Onlineversammlung gewählte Jugendleiterin Anna Gebhard, die nun in der Gaststätte La Fattoria in Drößling zum ersten Mal einen Bericht präsentierte. Eine weitere Normalisierung folgte 2022. „Damit die Jugendlichen wieder an den Wachdienst herangeführt wurden, haben wir Jugendwachtage veranstaltet, an denen Nachwuchsrettungsschwimmer aktiv vor Ort waren und viel lernen konnten“, berichtete Gebhard. Ebenfalls seinen ersten Bericht hielt der neu technische Leiter, Ludwig Zitzelsberger.

Für die meisten Wachstunden ehrte der Vorstand Klaus Schöttner, Richard Schneiders und Maximilian Bäumker. Weiterhin ausgezeichnet wurden Ferdinand Geiger, Tobias Kokott, Sali Söllner, Marcel Zerr (Auszeichnungsspange für fünf Jahre Wasserwacht), Maria Wunderl, Maximilian Bäumker (Auszeichnungsspange für zehn Jahre Wasserwacht), Martin Wunderl, Tobias Breuer, Klaus Schöttner, Michael Breuer, Richard Schneiders (Auszeichnungsspange für 15 Jahre Wasserwacht), Marion Schlosser, Lorenz Zitzelsberger, Marina Herbert, Tom Schwarzer (Auszeichnungsspange für 20 Jahre Wasserwacht), Bettina Leger, Ludwig Zitzelsberger (Auszeichnungsspange für 25 Jahre Wasserwacht und BRK-Ehrennadel in Silber), Christian Schlosser (Ehrenzeichen am Bande des Freistaats Bayern für 25 Jahre Dienstzeit beim BRK), Martin Möller, Robert Kadhimi (Auszeichnungsspange für 30 Jahre Wasserwacht), Sabine Knöpfle, Ingo Cada (Auszeichnungsspange für 35 Jahre Wasserwacht), Tom Schwarzer, Tobias Breuer, Richard Schneiders, Klaus Schöttner (Wasserwacht-Medaille in Bronze) und Lorenz Zitzelsberger (Wasserwacht-Medaille in Silber).