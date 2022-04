Vorzeige-Kindergarten seit 20 Jahren: Einrichtung bekommt Besuch aus aller Welt

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Feierten gemeinsam den Erfolg und Bestand des Hechendorfer Fröbel-Kindergartens (v.l.): die ehemalige Leiterin Angelika Mayer, Zweiter Vorsitzender Jürgen Ryannel, Leiterin Sonja Ruck, Bürgermeister Klaus Kögel, Vorsitzende Eva Alabi, Geschäftsführerin Magdalena Weitzel, Schatzmeisterin und Dritte Vorsitzende Sandra Marx. Fröbel hat keiner gekannt. Dabei hat er den Kindergarten erfunden. Sandra Marx über die Skepsis in den Anfängen der Elterninitiative © Dagmar Rutt

Es war der erste seiner Art in Bayern: Vor genau 20 Jahren gründeten Eltern den Fröbel-Kindergarten in Hechendorf. Bis heute ist er eine Modelleinrichtung, Besuch kommt aus aller Welt. Es gab gestern, am 240. Geburtstag von Friedrich Fröbel, also genug Gründe, um zu feiern.

Hechendorf – Als sich vor 20 Jahren in Hechendorf die Fröbel-Initiative gründete, stand den Eltern ein harter Gang bevor. Die Pädagogin Heinrike Schauwecker-Zimmer wollte ihr Haus mit Garten an der Seestraße für den Kindergarten zur Verfügung stellen, dies scheiterte am Bebauungsplan – und auch an Nachbarn, die eher wenig Gefallen fanden an der Vorstellung von spielenden Kindern in unmittelbarer Nachbarschaft. Im September 2003 freuten sich trotzdem 15 Kinder auf ihren ersten Kindergartentag – der allerdings im Bürgerstadl stattfand. Damals schon wertschätzte die politische Gemeinde die private Initiative sehr. Das ist heute noch so – wie sich bei der Feierstunde im Kinderhaus an der Hauptstraße zeigte. Dort ist der Fröbel-Kindergarten seit 2012 untergebracht.

Was zuvor noch alles geschah, ist dennoch erzählenswert. 2004 immerhin genehmigte der Gemeinderat Schauwecker-Zimmer eine Nutzungsänderung für ihren Garten an der Seestraße: Dort durften die Gartentage stattfinden, denn beim Bürger-stadl gab es keine Außenanlagen. Die Sitzung fand vor voll besetztem Zuschauerraum im alten Seefelder Rathaus statt, und der damalige Bürgermeister Wolfram Gum und BVS-Gemeinderat Alfred Noller lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch. Später stellten die Familie Salcher und die katholische Kirche dem Kindergarten weitere Räume zur Verfügung, denn schon nach einem Jahr Betrieb standen mehr als 30 Kinder auf der Warteliste.

2012 zog der Fröbel-Kindergarten dann gemeinsam mit „DenkMit“ in das von der Gemeinde erbaute Kinderhaus der Gemeinde an der Alten Hauptstraße ein. Im Erdgeschoss befindet sich die Denk-Mit-Krippe, im ersten Stock werden 40 Kinder betreut. Den herrlichen Garten teilen sich die Träger.

Familien von einst heute noch mit Kindergarten verbunden

Der Name Heinrike Schauwecker-Zimmer zog sich wie ein roter Faden durch die Feier am Donnerstagnachmittag im schönen Garten des Kinderhauses. Sie selbst konnte bei dem Fest nicht dabei sein, sie war einen Tag zuvor an Corona erkrankt. Sandra Marx, Vorstandsmitglied der ersten Stunde, übermittelte in einem Text jedoch Grüße der geschätzten Pädagogin, „die sich nie unterkriegen ließ und für die Sache kämpfte“, wie Kindergartenleiterin Sonja Ruck in ihrer Ansprache sagte.

Es war der zweite Kindergarten in Hechendorf, den Heinrike Schauwecker-Zimmer gründete. Nach dem Krieg gab es von 1946 bis 1954 bereits einen kleinen Gemeindekindergarten, der jedoch mangels Interesse geschlossen wurde. Schauwecker-Zimmer initiierte nach längerer Pause daraufhin im Untergeschoss der Schule von 1966 bis 1969 eine Kindergartengruppe mit 30 Kindern. 1995 zog die Einrichtung in das jetzige Gebäude an der Grundschule ein. 2005 führte Schauwecker-Zimmer schließlich ein Fröbel-Diplom an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München ein, bei dem auch die derzeitigen Gruppenleiterinnen erfolgreich weitergebildet wurden.

Die Familien von einst sind der Einrichtung nach wie vor verbunden, Sonja Ruck seit 17 Jahren im Kindergarten tätig – wohl auch ein Beleg für das Konzept und die Zusammenarbeit, die auch Bürgermeister Klaus Kögel als „äußerst engagiert und kontinuierlich“ beschrieb. „Sie haben die Kindergartenlandschaft in Seefeld beharrlich bereichert“, sagte er. Sieben Einrichtungen könne die Gemeinde dadurch den Eltern anbieten. Nur mit einem solchen Team habe sich auch die Pandemie meistern lassen. Wäre Fröbels ganzheitlicher Ansatz seit jeher und überall beherzigt worden, „wäre die Welt eine andere“.

Auch Kinder von Moderator Willi Weitzel besuchen Fröbel-Haus

Moderator Willi Weitzel („Willi wills wissen“), dessen Kinder den Fröbel-Kindergarten besuchen, rätselte schließlich auch gemeinsam mit Gründungsmitglied Sandra Marx darüber, warum die Anfänge in Hechendorf so mühsam waren. „Fröbel hat einfach keiner gekannt. Dabei hat er den Kindergarten erfunden“, stellte Marx fest. Bis dahin habe es nur Kinderbewahranstalten gegeben, „eine Mischung aus Kaserne und Gefängnis“, wie Weitzel es nannte.

Diese Zeiten sind vorbei, die Vorbehalte gegen Fröbels Pädagogik haben sich aufgelöst. Die Einrichtung hat sich bewährt, die politische Gemeinde trägt das Haus, die beiden Träger unter einem Dach haben sich zusammengerauft. Zum festen pädagogischen Team zählen heute neben Sonja Ruck Franziska Aumiller, Stefanie Ebner, Andrea Hertlein, Fiona Dale und Vroni Kahl. Der Verein wird von Eva Fabienne Alabi und Jürgen Ryannel angeführt, Schatzmeisterin ist Sandra Marx, Geschäftsführerin Magdalena Weitzel. „Dass wir hier heute stehen, verdanken wir Menschen, die eine Vision hatten“, sagte Ruck. Bis heute komme Besuch aus aller Welt, um sich den Kindergarten anzuschauen, „wir sind eine Modelleinrichtung“. Doch sie werde nie vergessen, wie alles angefangen habe. „Wir machen das für unsere Kinder, unsere Zukunft.“