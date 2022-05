Wenig Handhabe gegen Müll und geparkte Lkw

Von: Hanna von Prittwitz

Der Parkplatz oberhalb von 3M ist am Wochenende mit dicken Lkw belegt (linkes Foto). Die Gemeinde prüft ein Parkverbot. Der Parkplatz bietet eine echte Rarität: Dort blüht auch das seltene Weiße Veilchen, beziehungsweise Unterarten. © hvp

Müll und abgestellte Lkw, Anhänger und Wohnmobile sorgten am Dienstagabend im Seefelder Gemeinderat für eine Diskussion. Aufgebracht hatte das Thema eine Anmerkung von Christian Wagner (BVS), der sich grundsätzlich über den Müll auf dem Parkplatz am Badeplatz „Wurzn“ am Pilsensee beklagte, nachdem ihm Bürger Fotos geschickt hatten.

Seefeld - Bürgermeister Klaus Kögel sprach mit Blick auf die Vermüllung ringsum und einem ergiebigen Ramadama in Unering am Wochenende von einem „unfassbaren Phänomen“. Es sei ihm ein Rätsel, was die Leute dazu veranlasse, „ihren Müll in die Gegend zu schmeißen“. Kögel nannte in dem Zusammenhang auch den Parkplatz oberhalb von 3M (ehemals Espe) an der Oberaltinger Straße, der allerdings nicht nur vermüllt ist, sondern am Wochenende auch von schweren Lkw zugeparkt wird. Mit diesem Problem hatte sich zuletzt auch der Umweltausschuss befasst, wenn auch ohne Ergebnis.

Ortwin Gentz (Grüne) griff das Thema auf und schlug ein Parkverbot vor. Kögel sah darin keine Lösung. „Wenn ich es dort verbiete, stellen die Spediteure ihre Lkw woanders hin.“ Auch Prof. Martin Dameris (SPD) vertrat die Auffassung, als Gemeinde wenig Handhabe zu haben. „Wohnmobile, Lkw, Anhänger, sie stehen überall. Es ist grauenvoll, aber wir können nichts machen.“ Christoph Drewes vom Bauamt erklärte, dass Lkw im Wohngebiet nicht abgestellt werden dürften, immerhin. Grundsätzlich aber gebe es die Rechtslage nicht her, gegen abgestellte Anhänger beispielsweise vorzugehen.

Kögel versprach trotzdem, das Parkverbot zu prüfen. Im Umweltausschuss hatte Gentz auch noch das Vorkommnis des seltenen weißen Veilchens Viola alba angesprochen, das sinnigerweise vor allem neben den Lkw-Reifen an dem besagten Parkplatz bei 3M blüht. Zum Glück blühe das Veilchen aber auch noch an anderen Stellen im Landkreis.

Was den Müll angeht, so fanden die Räte vorerst keine Lösung, auch nicht für das spezielle Problem am Badeplatz „Wurzn“. Die Zuständigkeit ist nicht ganz klar, grundsätzlich pflegt der Bauhof die Fläche im Auftrag des Landratsamts. Besitzer ist der Erholungsflächenverein München. Thomas Ruf (FW) konnte sich erinnern, dass der Seefelder Bauhof in früheren Zeiten auch den Müll am Badeplatz entsorgt habe. „Wir wären schon auch verpflichtet dazu“, sagte er.