„Witzechampion des Jahres“: Ludwig Dosch lässt alle lachen

Teilen

Gaudi beim Starkbierfest: Für das Publikum in Hechendorf war die Witzeolympiade der Blaskapelle durchaus eine Belastung fürs Zwerchfell. © Dagmar Rutt

Die Blaskapelle Hechendorf suchte bei ihrem Starkbierfest den „Witzechampion des Jahres“ - und fand ihn auch.

Hechendorf – Über Gebisse im Plumpsklo bis hin zu Lederhosen in der Forensik gab es am Samstagabend im Hechendorfer Bürgerstadl einiges zu lachen. Im Rahmen des Starkbierfestes veranstaltete die Blaskapelle „d’Aubachtaler“ eine Witzeolympiade, bei der vier Kandidaten gegeneinander antraten. Das Publikum kürte den Gewinner.

„Bei einem guten Witz muss die Pointe am Ende unerwartet kommen“, sagte Grit Gosemann, die mit ihren Freunden im Publikum saß. „Außerdem soll ein guter Witz bis kurz vor Schluss spannend bleiben. Und Lebendigkeit beim Erzählen ist wichtig.“ Dieser Herausforderung stellten sich vier Kandidaten: Hans Benkert, Herrmann Steffen, Andi Knof und Ludwig Dosch. In jeder der drei Runden durften die Kandidaten je zwei Witze erzählen. Danach stimmte das Publikum auf Stimmzetteln ab.

„Es war schon immer mein Anliegen, Leute zum Lachen zu bringen“, sagte Kandidat Hans Benkert. Mit seinen 75 Jahren hat er einige Erfahrung gesammelt. Außerdem spielt er schon seit 26 Jahren bei den „d’Aubachtalern“ Bass. „Ich möchte Freude bereiten und lustig sein“, so Benkert. Das gelang ihm mit seinen für die „Olympiade“ ausgewählten Witzen. Benkert startete mit einem Witz über ein im Plumpsklo verlorenes Gebiss. Auch erzählte er mit viel Gestik und Mimik von Duftkerzen, Froschbeinen oder Bettgeschichten. „Das Witzeerzählen kann man oder man kann es nicht. Ein guter Erzähler muss Gefühl haben für das, was er erzählt“, so Benkert. „Er muss es schaffen, dass der Witz so rüberkommt, wie er gehört.“

Nur dafür müsse man erst einmal wissen, wie er denn gehört. Benkert besitzt ein dickes Witzebuch, aus dem er für jeden Anlass Witze entnimmt. Außerdem schnappe er manche einfach auf. Doch auch er hat gewisse Ansprüche: „Ein Witz darf weder gschert noch unter der Gürtellinie sein, und er muss zum Lachen bringen.“ Das schafften auch seine Konkurrenten.

Publikum stimmt über Sieger ab

Andi Knof, der bei den „d’Aubachtaler“ Posaune spielt, improvisierte zwei seiner Witze, und Ludwig Dosch beeindruckte durch ausgeprägte Gestik. „Ich brauche für meinen Witz beide Hände und muss mich setzen“, kündigte er an. Seine Witze übers Angeln, über Gefühle in der Wüste oder über Knödel brachten das Publikum zum Lachen und ihm am Ende den Titel „Witzechampion des Jahres“. Alexander von Dehn, der vor über drei Jahrzehnten die Blasmusikgruppe mitgründete, verkündete Platzierung und Preise. Dosch landete mit 89 Stimmen auf dem ersten Platz und erhielt ein 20-Liter-Bierfass. Mit 37 Stimmen erhielt Benkert ein 15-Liter-Fass für den zweiten Platz, und Herrmann Steffen und Andi Knof gewannen ein Zehn-Liter-Fass. „Es freut mich, dass heute alle lachen konnten“, sagte von Dehn.

Gemeinsam mit seinen Musikern untermalte er den Wettbewerb mit bayerisch-böhmischer Blasmusik, zum Schluss präsentierten sie ein Rollenspiel und als Zugabe „Sierra madre“. Außerdem hatte das Team vom Brauhaus Herrsching 600 Liter Bier, 80 Latschenmaß und 60 Schnitzelportionen vorbereitet. Auch das Publikum war zufrieden. „Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr“, sagte Grit Gosemann. „Die Aubachtaler sind einfach innovativ, haben gute Ideen und treffen die Gesellschaft.“ (val)