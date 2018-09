„Die Kunden hier sind supernett“

Initiatoren, Kunden und Standbetreiber feiern das zehnjährige Bestehen des Seefelder Wochenmarktes.

Seefeld – „Mein Lieblingskäse ist der Urige Bergler, zwölf Monate gereift. Möchten Sie probieren?“, fragt Manfred Deixelberger, ein freundlicher 58-Jähriger, und deutet auf seine mit massigen Käserädern beladene Theke. Dutzende Sorten, von Klosterkäse über verschiedene Frischkäse bis zum Hirtenkäse findet man an seinem Stand, den er jeden Tag auf einem anderen Wochenmarkt in der Region auffährt – und seit fast genau zehn Jahren immer donnerstags auf dem Wochenmarkt Seefeld, der gestern sein Jubiläum beging.

Zum zehnten Geburtstag haben sich die Marktleute einiges ausgedacht. Fast ein Dutzend Stände sind aufgebaut: ein Fischverkäufer, ein Stand mit Fleisch- und Wurstwaren, es gibt Grillhähnchen, zwei Gemüsehändler, eine Landbäckerei, türkische Delikatessen und einiges mehr. Wer nach der Festansprache Sepp Schneiders, Vize-Bürgermeisters der Gemeinde, über den Markt schlendert, wird von Musik begleitet; eine Drehorgel spielt Mozart, und in der Mitte des Platzes wird mit Geige und Steirischer ein virtuoses Ständchen nach dem anderen gegeben.

Beim Bummeln kann es leicht passieren, dass man in den Marktkoordinator Gebhard Fritschi stolpert, der Lose verteilt, mit denen die Kunden Spezialitäten vom Markt gewinnen können. Zudem gibt ein Gemüsestand weithin duftende Kartoffelsuppe gratis aus; die Landbäckerei Zobel hat einen schokoladestrotzenden Geburtstagskuchen gebacken; und wieder andere Händler geben einfach Rabatt auf ihre Produkte.

Auf eine Initiative engagierter Bürger hin gegründet, fand der Markt am 17. September 2008 zum ersten Mal statt. Sechs Stände hatte der kleine Wochenmarkt damals. Zwei gescheiterte Versuche waren der Premiere vorausgegangen. So jedenfalls erzählt es Fritschi, der die Organisation des Marktes seit dessen Gründung verantwortet. Er sagt: „Diese Einkaufsmöglichkeit hat damals gefehlt.“ Das Regionale, Biologische hätte man früher in der Gemeinde nicht erwerben können. Das sieht auch Schneider so: „Hier steht das Regionale an erster Stelle.“ Fritz Cording, Geschäftsleiter der Gemeinde, fügt hinzu: „Und die Qualität ist hoch! Hier heißt es nicht einfach, Geiz ist gut.“

Dass es vor allem darum geht, den Menschen in der Gemeinde Regionales und Natürliches nahezubringen, belegt Gisela Hafemeyer. Die Andechserin nennt sich Kräuterpädagogin und führt regelmäßig alte und junge Menschen über die Wiesen ihres kleinen Bauernhofes. „Ich möchte die Begeisterung und die Freude an der Natur weitergeben“, erklärt sie und berichtet eifrig von den Ergebnissen ihrer Arbeit. Seit neun Jahren präsentiert sie ein Mal monatlich auf dem Wochenmarkt, was die Natur so alles hergibt: Kräuteröle gibt es bei ihr, Marmeladen, verschiedenste Essigvarianten und Kräuterbrot, das sie zum Probieren herumgibt.

Viele Kunden sind von dem Wochenmarkt überzeugt. Stefan und Andrea Kaltenbach, die mit ihrer drei Monate alten Tochter Anna seit Anfang August in der Gemeinde leben, loben die gute Qualität der Produkte. Salat, Radieschen, Pilze und Karotten hat das Paar heute eingekauft. „Man bekommt alles“, findet Stefan Kaltenbach. Wieder anderen geht es nicht nur um die Lebensmittel. „Es ist zwar oft nicht günstig“, erklärt Carola Fichter. Aber für die 53-jährige Seefelderin ist der Markt auch als Ort der Begegnung wichtig. „Man trifft sich hier, man ratscht“, erzählt sie. Obwohl sie sich anfangs geärgert hatte, dass die Parkplätze auf dem Marktgelände donnerstags belegt sind, komme sie mittlerweile jede Woche zum Bummeln vorbei, denn: „Jeder trifft hier jeden.“

Auch die Verkäufer berichten von der sozialen Bedeutung des Marktes. Faik Aydin beispielsweise sagt: „Die Kunden hier sind supernett.“ Der Verkäufer, der an seinem Stand Käse und hausgemachte Pasta verkauft, stammt aus Hopfgarten in Tirol. Seit drei Jahren hat er einen Stand in Seefeld. Zwar verkauft er auch auf den Wochenmärkten in Schleißheim und Poing; der in Seefeld hat es ihm aber besonders angetan: „Er hat eine superschöne Atmosphäre, es ist ein toller Markt“, schwärmt er, während vor ihm Kundschaft seine Steinpilz-Ricotta-Ravioli und die Trüffelpasta begutachtet. Die Marktleute würden auch voneinander kaufen. Lachend erklärt er: „Das hier ist einer der netten Märkte.“

Von josef Städter