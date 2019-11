Gleisausbau für fünf Minuten

Bis zu drei Meter hohe Lärmschutzwände, zwei neue Brückenbauwerke und ein ausgebauter Bahnübergang: Der mit dem Ausbau der zweiten Stammstrecke in München angepeilte 15-Minuten-Takt hat auf die S-Bahnstrecke zwischen Steinebach und Hechendorf eklatante Auswirkungen.

Steinebach – Vom Bau der zweiten Stammstrecke in München soll auch das Umland profitieren: Ziel ist der 15-Minuten-Takt, das ist beschlossene Sache. Damit dieser funktioniert, müssen sich auf der Strecke zwischen den S-Bahnhöfen Hechendorf und Steinebach zwei Bahnen begegnen können. Aus diesem Grund wird die fast drei Kilometer lange Trasse zweigleisig. Wie das funktioniert, das erklärte Alexander Rutz von der DB Netz AG am Mittwochabend in der mit rund 70 Zuhörern besetzten Aula der Grundschule Wörthsee.

Rutz hatte seinen Vortrag noch gar nicht begonnen, da hagelte es schon Kritik. Die Steinebacherin Dagmar Hoppe stellte die Grundsatzfrage nach der Notwendigkeit des Ausbaus überhaupt. Denn die Verbreiterung des Bahndamms zwischen Steinebach und Hechendorf bedeutet einen „erheblichen Eingriff auch in die Natur“, wie Rutz offen einräumte. Dazu kommen Stützmauern und Lärmschutzwände, zwischen zwei und drei Metern hoch, die vermutlich nicht halb so schön anzusehen sind wie die „chinesische Mauer“, mit denen Bürgermeisterin Christel Muggenthal sie höflich verglich. „Man möchte den Takt verbessern, um die Leute auf die Schienen zu bekommen“, konterte Rutz.

Baubeginn soll im September 2023 sein. Geplant ist, unter Betrieb zu arbeiten, auch wenn Rutz die ganze Strecke am liebsten für zehn Monate sperren würde. „Aber das geht natürlich nicht.“ Der Bahnhof in Steinebach wird mittels Rampen und Fußgängerunterführung barrierefrei. Der Planentwurf sieht den Rückbau des Bahnsteigs vor, dafür entstehen zwei Außenbahnsteige. Was die Überdachung angeht, so müssen sich die S-Bahnfahrer mit vier Schutzhütten begnügen. „Mehr wird nicht finanziert“, sagte Rutz. Das gilt auch für Sonderwünsche der Gemeinde wie einen Zugang von Auing aus oder eine Unterführung nahe der Weßlinger Straße. Alles Maßnahmen, die Gemeinderat und DB Netz in den nächsten Monaten gemeinsam erarbeiten werden, wie Muggenthal ankündigte.

Die Auinger Unterführung wird auf rund zehn Meter verbreitert. Die Bahn erneuert auch die für den landwirtschaftlichen Verkehr gesperrte Überführung 800 Meter weiter in Richtung Hechendorf – ob als Geh- und Radweg oder für Kfz befahrbar, ist offen. Zwischen Auing und Hechendorf entsteht ein neuer, auf der Krone zehn Meter breiter Bahndamm. Die Bahn muss Wald und Wasserschutz berücksichtigen, entsprechend findet die Verbreiterung der bestehenden Trasse davon abgewandt statt. Lärmschutzwände entstehen in Steinebach zum Teil beidseitig, in Auing und Hechendorf Richtung Bebauung. „Wir lösen auf jeden Fall Schallschutzansprüche aus“, stellte Rutz fest und kündigte an, dass die Bahn über jedes Haus Gutachten erstellen werde. In dem Planentwurf ist von Lärmschutzwänden auf einer Länge von rund 1100 Metern die Rede, stellenweise bis zu drei Meter hoch (auf Höhe Hechendorf). „Möglicherweise können wir da etwas spielen“, sagte Rutz. Dabei ist gar nicht mehr Lärm zu befürchten. Aber mit der Veränderung der aus dem Jahr 1906 stammenden Trasse greifen die aktuellen rechtlichen Bestimmungen. Passiver Schallschutz, also beispielsweise der Einbau von Fenstern, bleibe die Ausnahme, sagte Rutz.

Die Zuhörer beklagten vor allem den großen Aufwand für nur fünf Minuten Taktverbesserung. „Wir wären ja schon froh, wenn die Bahn überhaupt den 20-Minuten-Takt schaffen würde“, so der Tenor. Und ein Begegnungsverkehr am Bahnhof in Steinebach müsse reichen. Rutz ließ sich auf keine Diskussion ein. „Der S-Bahn-Vertrag ist nicht mein Thema.“ Leer geht die Gemeinde Seefeld mit ihrem nicht barrierefreien Hechendorfer Bahnhof aus. Immerhin wird der Bahnübergang für Radler und Fußgänger ausgebaut.