Wohnungsbau, Durchfahrt, Gewerbe

Von: Hanna von Prittwitz

Die Ortsdurchfahrt in Drößling will Bürgermeister Klaus Kögel schon seit geraumer Zeit umbauen. Die Planung steht, Grundstücksverhandlungen sind vorbesprochen – aber ein Personalengpass im Rathaus hat zu Verzögerungen geführt. Jetzt hofft Kögel auf eine Realisierung 2023. © Dagmar Rutt

Das bringt 2023 in Seefeld: Bei welchem Projekt Klaus Kögel mit der Blasmusik durchs Dorf laufen will,

Seefeld – Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Durchfahrt in Drößling, die Ausweisung von Gewerbeflächen und Sicherung der Gemeindefinanzen, aber auch die Neubesetzung von insgesamt vier Stellen inklusive Geschäftsleitung im Rathaus – diese Punkte werden im kommenden Jahr in Seefeld in den Augen von Bürgermeister Klaus Kögel besonders wichtig für den Ort. Beim Jahresgespräch mit dem Starnberger Merkur kommt aber auch die steigende Anspruchshaltung der Bürger zur Sprache, diese irritiert Kögel schon auch.

Ortsentwicklung und Wohnraum

Bei zwei Projekten möchte die Gemeinde Seefeld 2023 weiterkommen. Für Kögel hat dies auch viel mit der Ortsentwicklung und dem neuen Leitbild zu tun, „die Projekte sollen es verifizieren und vorantreiben“, sagt er. Gemeint sind das Bauvorhaben an der Spitzstraße in Hechendorf und die Entwicklung der Stampfgasse in Oberalting. Ersteres will Kögel planungstechnisch in trockenen Tüchern haben. „Vielleicht schaffen wir 2023 dann sogar den Spatenstich.“

Bekanntlich will die Gemeinde an der Spitzstraße, direkt neben dem Einheimischenmodell, zwei Gebäude mit insgesamt 24 bezahlbaren Wohnungen errichten. In der Nachbarschaft gibt es Kritik an dem Vorhaben, denn ursprünglich waren drei Gebäude auf dem Areal geplant. Nun sehen die Architekten einen rund 50 Meter langen Riegel und ein kleineres Wohngebäude vor. „Mit dem Projekt setzen wir ein deutliches Zeichen für bezahlbaren Wohnraum“, sagt Kögel. Die Zusammenarbeit mit den Architekten sei angenehm, „sie sind sehr kompetent und geerdet“. Das betreffe auch Thomas Rogorsch, den neuen Vorstand des Seefelder Kommunalunternehmens Seeku.

Zweites Projekt ist die Bebauung der Stampfgasse in Oberalting, auch dort soll bezahlbarer Wohnraum entstehen, vorgesehen sind auch dort rund 24 Appartements. „Ich würde auch dieses Projekt gerne dem Seeku überantworten, aber darüber muss der Gemeinderat noch befinden“, sagt Kögel. „Damit haben wir zwei schöne Wohnbauprojekte in den großen Ortsteilen Oberalting und Hechendorf.“

Zum Thema Ortsentwicklung gehören auch die Überlegungen, was mit dem Klinik-Areal in Seefelds Mitte geschehen soll. „Das kann sich noch hinziehen“, sagt Kögel. „Aber ich hätte kein Problem damit, zwei, drei Jahre mit intensiver Vorplanung und Einbindung der Bürgerschaft zu investieren.“ Der Gemeinderat sei überzeugt, dass das Areal als Gesamtarrangement zu sehen sei. „Das Konzept muss stimmig sein. Das macht es auch so reizvoll.“

Ortsdurchfahrt Drößling

Bei der Ortsdurchfahrt in Drößling verdreht der Bürgermeister auch schon mal die Augen gen Himmel. Sie sollte längst umgebaut sein. „Ich hoffe wirklich, dass wir das Projekt zur Jahresmitte 2023 abschließen.“ Entlang der Ortsdurchfahrt soll ein Bürgersteig gebaut werden. Die Planung steht, Grundstücksverhandlungen sind vorbesprochen, alle Unterlagen eingereicht. „Wir haben grünes Licht und wollen noch im Winter ausschreiben“, kündigt Kögel an.

Mit den Anliegern seien noch Notarverträge zu unterzeichnen. Ein personeller Ausfall im Bauamt habe zu Verzögerungen geführt – wie auch andere Dinge, beispielsweise die Diskussion über das Denkmal in der Ortsmitte. Die Befürchtung, die Behörden würden einen Anschnitt des Beetes vor der Statue ablehnen, „die hat mich dann schon nervös gemacht“. Am Ende ging alles gut. Am liebsten wäre es Kögel, wenn in den Pfingstferien spätestens losgelegt werden könnte.

„Wir werden die Durchfahrt allerdings sperren müssen“, kündigt er an. Die Anlieger würden aber natürlich erreichbar bleiben. „Wenn das fertig ist, gehe ich da mit der Blasmusik durch.“

Entwicklung von Gewerbeflächen

Gewerbeflächen am Jahnweg in Oberalting und am Oberfeld in Hechendorf – dafür will Kögel 2023 die Voraussetzungen schaffen und die Vergabe einleiten. Im Blick hat er dafür auch die Fläche zwischen Feuerwehrhaus und Inninger Straße. „Wir brauchen die Flächen, um die Einnahmeseite zu sichern.“ Wie genau die Planung am Oberfeld ausschaut, ist im Detail allerdings noch zu überlegen, denn ursprünglich war dort auch Wohnbebauung geplant. „Wir wünschen uns dort vor allem Gewerbe“, betont Kögel. Ob dann auch noch ein Supermarkt dort hin passt, wie von Teilen der Bürgerschaft immer wieder gewünscht, ist offen. „Mit dem Zuzug wäre das eigentlich sinnvoll, aber das ist meine persönliche Meinung.“ So oder so: „2023 sollte das planerisch eingetütet werden.“

Die Finanzender Gemeinde

Sie sind eng mit der Gewerbeentwicklung verknüpft. „Die Finanzen sind wegen dem drohenden Anstieg der Kreisumlage kein Selbstläufer“, sagt Kögel. Zu den größeren Ausgabeposten zählt der barrierefreie Umbau des S-Bahnhofs in Hechendorf. In den nächsten zwei Jahren sollen die Planungen vorangetrieben werden, weitere zweieinhalb Jahre dauert der Ausbau, schätzt Kögel. Geplant sind eine Rampe und der Bau eines Aufzugs zum Bahnsteig. Die Gemeinde will sich mit höchstens zwei Millionen Euro an dem Vorhaben beteiligen. Zwar lief es 2022 für die Gemeinde besser als erwartet, mit 2,2 Millionen Euro an Steuereinnahmen lag sie über dem Plan. Doch Vorsicht ist geboten. Die Haushaltssitzung des Gemeinderats wird es zeigen.

Personalsituation im Rathaus

Die Personalsituation im Rathaus bereitet Kögel Sorgen. Im Frühjahr geht Geschäftsstellenleiter Fritz Cording in den Ruhestand. Katharina Weyer, zuständig für Jugend, Integration, Asyl und Soziales in Seefeld, hat die Gemeinde verlassen und arbeitet nun in der Gemeinde Gilching. „Sie hat einen tollen Job gemacht“, sagt Kögel. Zuvor war schon Stefanie Obermair ins Ordnungsamt nach Gilching gewechselt, ihren Job übernahm Alexandra Dolde.

Aktuell sind vier Stellen im Seefelder Rathaus neu zu besetzen. Die 23 Mitarbeiter arbeiteten zum Teil in Teilzeit und seien hoch spezialisiert, sagt Kögel und erklärt: „Die Neubesetzung der Stellen geht einher mit der Schaffung von Wohnraum. Wir täten uns deutlich leichter, wenn wir da etwas anbieten könnten. Ich kann auch aus diesem Grund auf keine der geplanten Wohnungen in Oberalting und Hechendorf verzichten.“ Insgesamt sei bei der Besetzung der Stellen Fingerspitzengefühl gefragt. „Ich hoffe sehr, dass wir die Richtigen finden und diese dann auch in unser Team passen.“

Zum Abschluss geht es noch um einen besonderen Moment aus dem Ende zu gehenden Jahr, der Kögel für die Zukunft positiv stimmt: „Das war bei der Klausurtagung des Gemeinderats im Sommer im Beccult in Pöcking. In drei Gruppen haben wir das Thema Krankenhausareal diskutiert. Und wir hatten eine 90-prozentige Übereinstimmung. Das fand ich extrem beruhigend und ermutigend.“