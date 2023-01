Zwei neue OPs für Seefelds Klinik

Von: Hanna von Prittwitz

Bei der Klinik in Seefeld wird gebaut. © andrea jaksch

Die Bauarbeiten am Klinikum Seefeld gehen in die nächste Runde. Das kündigt die Starnberger Kliniken in einer Pressemitteilung an. Ab kommendem Montag wird es wohl ein bisschen enger werden an Seefelds Hauptstraße.

Seefeld – Im Herbst 2022 bei der Klinik Seefeld an der Hauptstraße bereits Platz für einen Generator geschaffen worden – die Größe der Baustelle überraschte auch Seefelds Gemeinderäte, und für die Schulkinder wurde an der Stelle flugs eine Bedarfsampel installiert (wir berichteten). Am kommenden Montag beginnt nun die neue Bauphase für den Anbau von zwei Operationssälen in Modulbauweise.

So wird laut Pressemeldung die Zufahrt zum Wirtschaftshof und den Personalwohnungen in der Hauptstraße 23a komplett gesperrt, das gilt auch für die Tiefgarage und die davor liegende Parkfläche, „da in diesem Bereich die Logistik und der Wirtschaftsverkehr geregelt werden“. Parkplätze stünden zwar weiterhin auf der Schotterfläche zur Verfügung, so Pressesprecher Stefan Berger. Diese sei auch extra erweitert worden. „Aber komplett kompensiert werden können die weggefallenen Stellplätze dadurch leider nicht.“ Auf Nachfrage sagte Berger am Freitag, dass es in Summe um 60 Parkplätze gehe. 35 bis 40 würden über die Schotterfläche dazugewonnen, am Ende fehlen also mehr als 20 an einer Stelle, an der Stellplätze ohnehin schon rar sind. Aus diesem Grund insbesondere Besucher der Klinik gebeten, bei der Anfahrt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. „Die Haltestelle vor dem Klinikum wird im 20-Minuten-Takt von der Buslinie 924 angefahren“, so Berger. Die Buslinie 924 startet und endet am S-Bahnhof in Hechendorf.

Schon im Dezember 2016 stand der Anbau von OP-Containern für die Klinik in Seefeld zur Diskussion, 2019 sollten sie fertig sein. Bei einer Veranstaltung im Februar 2018 sprach Dr. Thomas Weiler, Geschäftsführer der Starnberger Kliniken und des Klinikums Seefeld, gar schon von einem Spatenstich. Dann jedoch kaufte der Landkreis die Schindlbeck-Klinik – und traf die Entscheidung, die Kliniken zusammenzulegen. Neubaupläne auf einer Fläche an Hechendorfs Lindenallee wurden aufgrund eines Grundstücksgeschäfts in Herrsching hinfällig. Aktuell läuft wohl alles auf einen Neubau an der Seefelder Straße in Herrsching hinaus. Bis der jedoch steht, muss die Arbeit in der Klinik Seefeld weiterlaufen können. Dafür wird der zentrale Operationsbereich um die zwei Operationssäle an der bestehenden OP-Spange erweitert.

Bürgermeister Klaus Kögel und Geschäftsführer Weiler bitten um Nachsicht, wenn der Verkehr auf der Hauptstraße ins Stocken geraten sollte: „Wir hoffen sehr auf das Verständnis der Anwohner, Besucher und Mitarbeiter.“ Die Erweiterung des OP-Bereichs sei wichtig, da der gesamte OP-Prozessablauf künftig beschleunigt und die Wechselzeiten zwischen den Operationen minimiert werden. Die Höhe der Kosten war am Freitag nicht zu erfahren. Kögel geht davon aus, dass sie vom Zweckverband übernommen werden, der für die Immobilie verantwortlich ist. Die OPs sollen jedoch wieder verkauft werden. „Zur Sicherstellung einer noch besseren Versorgung sind sie notwendig. Ich denke, die Verkehrssituation wird sich an dieser Stelle einpendeln.“

Laut Pressestelle werden die Arbeiten bis zum Sommer dauern.