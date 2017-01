Wohnungsbrand in Seefeld - Keine Verletzten

Feuerwehreinsatz

Seefeld - Großeinsatz der Feuerwehren in Seefeld: Eine Wohnung in der Mühlbachstraße stand in Flammen.

Um 9.04 Uhr heulten die Sirenen. Nach ersten Informationen war im Schlafzimmer einer Wohnung in der Mühlbachstraße in Seefeld ein Feuer ausgebrochen. Der Mieter war gerade unterwegs, eine Nachbarin hatte die starke Rauchentwicklung bemerkt. Die Feuerwehr aus Seefeld ist mit insgesamt 23 Kameraden im Einsatz und wurde von den Herrschingern unterstützt, die mit 15 Mann und ihrer Drehleiter angerückt waren. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Der Einsatz läuft noch, die Feuerwehrleute müssen unter Atemschutz arbeiten.