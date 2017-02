Transport der MS Utting: Vorbereitungen gehen am Dienstag weiter

München - Schwertransport durch München: Ab Montag wird der Umzug der MS Utting von Stegen nach Sendling vorbereitet. „Bahnwärter Thiel“ baut sie zum Eventboot um. Am Dienstag folgt der Transport nach München.

Der ausgemusterte Dampfer MS Utting zieht von Stegen nach München um - wo er seinen Lebensabend als Kulturboot auf einer Brücke über der Lagerhausstraße am Großmarktgelände verbringt.

Der Schwertransport wird einer der spektakulärsten, den München bisher erlebt hat. Sechs Stunden werden die Lastwagen für die etwa 70 Kilometer lange Strecke brauchen, ohne Umwege geht es nicht.

Am Montag beginnt die Vorbereitung, Dienstagmorgen werden Taucher Hebegurte anbringen, Dienstagabend startet die Fahrt in Richtung München.

Keine Sorge, liebe Ausflügler: Bereits Mitte April wird eine neue MS Utting zu Wasser gelassen.

18 Uhr: Die Vorbereitungen an der MS Utting sind für heute beendet. Wir halten Sie ab Dienstag, wenn die Vorbereitungen in die heiße Phase gehen weiter auf dem Laufenden.

17.45 Uhr: Am Dienstag wird es spannend, der Schwertransport mit dem zerlegten Schiff tritt seine Reise nach München an. Stefan Schmidbauer vom gleichnamigen Kran-Unternehmen zählt auf Nachfrage unserer Onlineredaktion die kritischsten Stellen in der Stadt auf: "Vom Transport her ist der Candidtunnel ziemlich eng, oben auch die Überführung Schäftlarnstraße/ Brudermühltunnel, da wird noch einmal umgehängt, weil sonst das komplette Fahrzeug mit der Länge nicht um die Kurve herumkommt." Gegen 3 Uhr am Mittwoch sollte der Tross in der Lagerhausstraße ankommen.

17.22 Uhr: Kurzzeitig ging das Gerücht herum, dass das Kran-Unternehmen "Schmidbauer" zum Nulltarif arbeitet. Dem ist nicht so, aber: "Wir haben relativ gut mitgesponsert, mit sehr spitzem Bleistift gerechnet und die Kosten niedrig gehalten", erklärt Stefan Schmidbauer. Er kennt die MS Utting, ist mit ihr schon über den Ammersee geschippert und froh darüber, dass das Boot nicht einfach nur verschrottet wird - sondern ein schönes zweites Leben als Kulturheimat bekommt.

15.49 Uhr:Unser Videoreporter Patrick Steinke macht sich vor Ort ein Bild von den Vorbereitungen zum Transport. Sie können im Livestream alles mitverfolgen. Am Dienstag wird es richtig spannend, auch der Veranstalter ist schon aufgeregt, klappt der Transport wie geplant?

15.16 Uhr: Paul Dyckhoff (25) arbeitet seit zwei Monaten jeden Tag an der MS Utting. Er ist für das Auseinander- und Wieder-Zusammenbauen des Bootes zuständig. Er hat die gesamte Innenausstattung ausgeräumt und vier Tonnen Träger eingebaut. "Das gesamte Oberdeck wird von einem Kran abgehoben und liegt dann an den Trägern auf", erklärt er.

+ Paul Dyckhoff hat das Boot von innen fertig für die große Reise gemacht. Immerhin soll es so wieder in München aufgebaut werden. © Ravio

14.44 Uhr: Drei lange Lastwagen und ein „Schwertransport“-Beifahrzeug rollen gerade an. Der Zeitplan zur Vorbereitung des Transports war laut Stefan Schmidbauer vom Kranunternehmen ziemlich eng: In nur drei Wochen stand der Plan für den Umzug der MS Utting von Stegen nach München.

14.33 Uhr: Unser Videoreporter Patrick Steinke hat vor Ort mit Stefan Schmidbauer (Technischer Leiter Großkranabteilung) gesprochen. Ein Schiff aus dem Wasser zu heben, sei für ihn und seine Arbeiter nicht so außergewöhnlich. „Interessant wird es aber, in der Lagerhausstraße in München das Schiff auf eine Brücke zu positionieren“, erklärt er. Bis dahin - also Mittwoch - ist allerdings noch einiges zu tun.

+ Stefan Schmidbauer, Technischer Leiter Großkranabteilung: „Ich hoffe auf ein schönes zweites Leben für unsere MS Utting.“ © Steinke

14.20 Uhr: Das Boot, auf dem viele Touristen und Einheimische fröhliche Stunden auf dem Ammersee verbracht haben, ist ausgeschlachtet und wirkt wie ein Geisterschiff. Kleiner Trost für alle Dampferfans: In München wird es von den „Bahnwärter Thiel“-Leuten zu neuem Leben erweckt.

MS Utting: Am Montagnachmittag beginnen die Transport-Vorbereitungen

14 Uhr: Jetzt wird es ernst. Die Vorbereitungen laufen am Montagnachmittag an. Arbeiter bauen Kräne am Steg neben der MS Utting auf.

12.40 Uhr: Die letzten Stunden des beliebten Fahrgastschiffes MS Utting an seinem Heimathafen in Stegen (Landkreis Starnberg) brechen an. Bis 18 Uhr sollen die Kräne aufgebaut werden, die Rumpf und Oberdeck auf zwei Tieflader heben sollen.

12 Uhr: Das Wetter am Ammersee ist sonnig bis bewölkt. Besser wäre es für die Arbeiter, wenn es trocken bliebe. Den Tauchern am Dienstagmorgen dürfte das allerdings ziemlich egal sein.

+ Bild aus besseren Tagen: Die MS Utting mit Publikum im Biergarten an der Uferpromenade in Stegen. © Ralf Kruse

+++ Ab hier beginnt der Ticker mit aktuellen Informationen (aufsteigend). Unten können Sie allgemeine Informationen nachlesen. +++

Umzug der MS Utting von Stegen nach München: Zeitplan

Am Montag wird das ausgemusterte Fahrgastschiff MS Utting mit Tiefladern vom Ammersee nach München transportiert, wo es übermorgen als Kulturboot am Großmarktgelände ankern soll. Zuvor muss das Boot an seinem Liegeplatz in Stegen am Ammersee ins Trockene gehoben werden.

Da die MS Utting in ihrer gesamten Größe nicht durch die Brücken zwischen Utting und München passt, wird sie geteilt. Rumpf und Oberdeck werden auf zwei Tieflader gehoben, die jeweils 24 Achsen haben.Der Transport beginnt um 21 Uhr in Utting, fährt über die A96 bis zur Nordumfahrung A99, um dann über die A995, um Mitternacht am McGraw-Graben anzukommen.

Organisatoren vom Bahnwärter Thiel verwandeln MS Utting in ein Eventboot

Nach einer Stunde fahren die Transporte durch den Candidtunnel (halbstündige Sperrung), um 1.30 Uhr über die Brudermühlbrücke (halbstündige Sperrung) bis zur Schäftlarnstraße. Um 3 Uhr sollen die Tieflader die Lagerhausstraße erreichen, wo das Schiff ab 7 Uhr von drei Kränen auf die stillgelegte Eisenbahnbrücke über der Lagerhausstraße gehoben wird. Bis 11 Uhr wird das gesamte Boot seinen neuen Liegeplatz einnehmen.

In den Wochen danach verwandeln die Organisatoren vom Bahnwärter Thiel auf dem Großmarktgelände das Trumm in ein Eventboot, mit Deck-Café und Lesungen im Bauch des Schiffes. Dann wird getestet: Was am besten ankommt,wird den Kulturdampfer in Zukunft befeuern.

Transport der MS Utting: Das müssen Autofahrer auf der A96 und in München wissen

Für den Transport der MS Utting nach München werden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (zwischen 21 Uhr und voraussichtlich 3 Uhr) einige Sperren errichtet.

- Bereits um 20 Uhr wird die Lagerhausstraße in München komplett gesperrt.

- Die A96 wird temporär gesperrt.

- Zwischen 1 und 1.30 Uhr: Vollsperrung Candidtunnel

- Zwischen 1.30 und 2 Uhr: Vollsperrung Brudermühltunnel

Das ist die Route des Schwertransporters - einmal um München herum

Für einen Autofahrer würde der Weg gerade einmal eine Stunde dauern, zu nachtschlafener Zeit in München sogar realistisch. Der Schwertransporter wird voraussichtlich sechs Stunden unterwegs sein von Stegen nach München.