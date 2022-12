So sieht die Riesen-Bohrmaschine aus: Stand der Tunnel-Planungen in Starnberg

Eine gigantische Tunnelvortriebsmaschine soll den Tunnel unter Starnberg graben. © Staatliches Bauamt

Brücke, Bohrmaschine, Düker: Details zu den Planungen für den Starnberger B2-Tunnel gab es nun bei der Sondersitzung des Stadtrats.

Starnberg – Die Sondersitzung des Stadtrats am Mittwochabend zum B 2-Tunnel brachte neben den großen Themen – Planänderungsverfahren, Zeitplan, Kosten – auch eine Reihe interessanter Details. Der Starnberger Merkur geht auf vier davon ein.

Eisenbahnbrücke

Wie berichtet, soll die neue Eisenbahnbrücke über die B 2 zwischen Februar und Dezember 2023 eingebaut werden. Während der größte Teil der Arbeiten keine oder nur geringe Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben soll, ist von 28. August bis 4. September eine Vollsperrung der Bundesstraße vorgesehen. Dann soll die alte Brücke abgebrochen und die neue hergestellt werden.

Die Umleitung an diesen Tagen erfolgt über Petersbrunner Straße und Leutstettener Straße. „Eine zusätzliche Ampelschaltung ist dann notwendig“, sagte der Abteilungsleiter Bergmännischer Tunnelbau im Staatlichen Bauamt Weilheim, Lukas Schulte. Zudem müsse die Fahrbahn unter der Bahnüberführung am Bahnhof Nord „ein paar Zentimeter abgefräst“ werden, damit auch höhere Lkw durchkommen. Für Radfahrer werde ein temporärer Radweg an Himbselstraße und Riedener Weg angelegt.

Konkrete Entwürfe zur Gestaltung sollen im Mai 2023 vorliegen. Links ist ein Vorschlag für ein Tunnelportal zu sehen, rechts für den Abluftkamin am Schlossberg. © Obermeyer Koch + Partner Architekten

Auch der Zugverkehr ist an den Tagen unterbrochen. Stattdessen wird Schienenersatzverkehr eingerichtet. Aufgrund der zu erwartenden Beeinträchtigungen sind diese Arbeiten extra in die Sommerferien gelegt.

Die Idee von UWG-Stadtrat Professor Otto Gaßner, einen Radweg auf der neuen Brücke parallel zu den Gleisen zu errichten, lässt sich nach Angaben von Projektleiter Herwig Ludwig nicht realisieren. „Die Idee ist bestechend“, sagte er. „Aber die Bahn möchte das nicht.“

Tunnelbohrmaschine

Die Tunnelvortriebsmaschine, wie die gigantische Bohrmaschine technisch heißt, soll vollautomatisch eine Röhre mit einem Durchmesser von 12,20 Metern unter Starnberg herstellen. Vorne wird der Boden quasi herausgeschnitten, wobei nach Angaben von Ludwig in der benötigten Suspensionsflüssigkeit „prinzipiell nur Stoffe zugelassen sind, die unschädlich für das Wasser sind“. Das sagte er auf eine entsprechende Frage von Grünen-Stadträtin Dr. Ursula Lauer. Anschließend setzt die Maschine die Tübbingringe aus Beton. Der Aushub – geschätzt 400 000 Kubikmeter Material – wird über das Südportal Richtung Maxhofkreisel abtransportiert. Das Bauamt geht davon aus, dass das Material unbelastet ist und folglich für oberirdische Baumaßnahmen verwendet werden darf.

Baustellenlogistik

Ein Arbeitskreis Baulogistik mit Vertretern von Staatlichem Bauamt, Landratsamt, Stadt und Polizei habe jede einzelne Baustelle betrachtet, sagte Lukas Schulte. Dabei ging es unter anderem um die Frage, wie viele Lkw wann und wo fahren. Die Baustelleneinrichtung erfolgt auf einer 6,5 Hektar großen Fläche an der Weilheimer Straße beim Südportal, worüber auch der meiste Verkehr abgewickelt werden soll.

Für die Arbeiten am Abluftkamin und einen Notausstieg beim Schlossberg erfolgt die Logistik über Vordermühlstraße, Augustenstraße und Tutzinger-Hof-Platz. In der Hochphase werde dort alle sechs Minuten ein Lkw fahren, kündigte Ludwig an.

Die bereits angekündigte Umprogrammierung der Ampeln am Tutzinger-Hof-Platz, eine neue Ampel an der Einmündung der Ludwigstraße auf die B 2 und die Sperrung der inneren Leutstettener Straße sollen voraussichtlich im März 2023 getestet werden. Der Probelauf ist auf rund einen Monat angelegt und sicherstellen, dass diese Umleitung während der Bauphase funktioniert.

Düker

Insgesamt sind fünf Düker geplant, die Ludwig auf eine Frage von Josef Pfister (BMS) näher erläuterte. Der Einbau der Bauwerke zum Umleiten von Grundwasserströmen sei zwar „sehr kompliziert, aber machbar“, sagte Ludwig. Der größte Düker mit einer Länge von 160 Metern, vier Metern Durchmesser und zwei 40 Meter tiefen Schächten entsteht am Almeidaberg. Er kann mehrere Hundert Liter Grundwasser pro Sekunde am Tunnelbauwerk vorbei leiten. Zwei Jahre Bauzeit sind dafür vorgesehen.

Dieser Düker kann auch geothermisch genutzt werden, worauf Kerstin Täubner-Benicke (Grüne) hinwies. Die Möglichkeit war bereits vor einigen Jahren diskutiert worden. Nun sei eine Untersuchung beauftragt, sagte Bürgermeister Patrick Janik am Mittwoch. Der zweitgrößte Düker entsteht an der Weilheimer Straße im Bereich des Action-Marktes, die übrigen drei sind eher klein.

