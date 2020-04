So trifft Corona Mieter und Vermieter

Die Corona-Pandemie bereitet Mietern – ob privat oder gewerblich – gerade im hochpreisigen Landkreis Starnberg Probleme. Besonders hart: Mieterhöhungen mitten in der Corona-Krise. Aber auch Vermieter können nachhaltig betroffen sein.

Starnberg – Hans G. aus Starnberg konnte es kaum glauben, als der Brief ins Haus flatterte: Unbeeindruckt von der Corona-Krise erhöht seine Vermieterin die monatlichen Kosten für eine 74-Quadratmeter-Wohnung um zehn Prozent von 920 auf 1012 Euro. „Dabei sind meine Frau und ich schon in Kurzarbeit, wir können kaum die bestehende Miete bezahlen“, klagt er.

Sollte Hans G. tatsächlich in Zahlungsschwierigkeiten kommen, dann hat der Gesetzgeber vorgesorgt. Die Bundesregierung hat einen Kündigungsausschluss für Vermieter vom 1. April bis 30. Juni beschlossen, wenn der Mieter in diesem Zeitraum aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. „Der Mieter muss aber in diesem Fall den Zusammenhang zwischen der Covid-19-Pandemie und der Nichtzahlung glaubhaft machen“, erklärt August Mehr. „Dann kann ihm der Vermieter das Mietverhältnis nicht kündigen.“ Der Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins Starnberg weist allerdings darauf hin, dass die ausbleibende Miete – sei es komplett oder nur teilweise – zu einem späteren Zeitpunkt nachbezahlt werden muss. Diese Regelung gilt nicht nur für private Wohnmietverhältnisse, sondern in gleicher Weise für das so genannte Gewerberaummietrecht.

Hürden für Mietminderung

Anwalt Mehr verweist jedoch auf eine Besonderheit: Wenn kein spezieller Nutzungszweck – zum Beispiel der Betrieb eines Spielwarenladens – im Mietvertrag vereinbart oder das Verwendungsrisiko vertraglich auf den Mieter abgewälzt ist, „dann wird es für den Mieter schwer, seine Miete mit Aussicht auf Erfolg mindern zu können“. Schließlich könne man im aktuellen Fall kaum von einem Mangel sprechen, der den Mieter berechtigen würde, nicht mehr zu zahlen.

Bei ihm haben sich schon mehrere betroffene Personen – hauptsächlich aus dem Gastronomiebereich – gemeldet, die sich mit ihren Mietern nicht einigen können. „Es zeichnet sich ab, dass zahlreiche Fälle vor Gericht landen werden“, sagt der Anwalt.

Eine vernünftige Regelung wäre für den Vorsitzenden des Haus- und Grundbesitzervereins, „dass der Staat für den Zeitraum der behördlich verfügten Schließung der Gewerberäume die Miete übernimmt“. Schließlich treffe weder Mieter noch Vermieter die Schuld für die Ursachen der angeordneten Einschränkungen. Deshalb müsse die Gemeinschaft der Steuerzahler für die Einbußen aufkommen. „Das wäre ein Ausdruck der gesellschaftlichen Solidarität, die jetzt überall gefordert wird“, sagt Mehr. Eine Regelung, die entweder den Mieter oder den Vermieter einseitig belastet, hält er für ungerecht. Und er gibt zu bedenken: „Gerade in unserer Gegend sind die Pachten ohnehin erheblich, die Mieter müssen ja eh Monat für Monat kämpfen und laufen auf dem Zahnfleisch.“

Es gibt auch positive Beispiele

Fairness von ihren Vermieter erfuhr Monika Habich in diesen Tagen. Seit die 66-Jährige ihren kleinen Friseursalon an der Josef-Jägerhuber-Straße am 21. März schließen musste, merkt sie, wie sehr sie ihre Arbeit, den Kontakt zu ihren Kunden liebt. Vor zwei Wochen rief ihr Vermieter an: „Er hat gesagt, dass ich jetzt erstmal zwei Monate lang keine Miete bezahlen muss und wir dann weitersehen.“

Wann sie ihr Geschäft, das sie seit zwölf Jahren betreibt, wieder aufsperren kann, ist offen. „Es ist eine Qual, ich würde am liebsten gleich weiterarbeiten, ich habe schon vorher sehr aufgepasst und mit Mundschutz und Handschuhen gearbeitet und alle Kunden nach dem Eintreten gebeten, sich die Hände zu waschen“, sagt Habich. Nun hat sie keine Einnahmen mehr. Die Miete ist zunächst dank ihres kulanten Vermieters ausgesetzt, aber die Nebenkosten laufen weiter.

Im Fall von Hans G. und insbesondere bei Differenzen im gewerblichen Bereich rät Anwalt Mehr: „Vermieter und Mieter sollten aufeinander zugehen und individuelle, dem Mietverhältnis angepasste faire Lösungen finden.“ Immerhin sollten beide Parteien auch nach der Corona-Krise wieder als Vertragspartner zusammenarbeiten.