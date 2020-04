Sommer ohne Sommerbad? Nicht ganz

Wann macht das Schwimmbad endlich auf, fragen sich wohl viele dieser Tage. Es besteht Grund zur Hoffnung.

Gauting - Im Mai beginnt normalerweise die Saison im Gautinger Sommerbad – aber nicht in diesem von der Corona-Krise geprägten Jahr. „Ein genauer Zeitpunkt für die Öffnung unseres Sommerbades kann momentan leider noch nicht festgelegt werden.

Das heißt aber nicht, dass wir in diesem Sommer komplett auf unseren Badespaß verzichten müssen“, erklärte Fred Rauscher, Sprecher der Gemeinde Gauting, gestern per Pressemitteilung. Sicher ist, dass das Bad im Mai keinesfalls öffnen wird. Wie sich die Lage weiter entwickelt, ist derzeit nicht absehbar.

Verlängerung der Schließung absehbar

Die angeordnete Schließung aller Freizeiteinrichtungen, wozu auch Bäder zählen, gilt derzeit zwar nur bis 3. Mai, mit einer Verlängerung zumindest in Teilbereichen ist zu rechnen. Für den Fall der Lockerung will die Gemeinde gerüstet sein: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Der neue Wasserspielplatz wird fertiggestellt, die Becken werden gefüllt und der Kartenverkauf vorbereitet“, erklärte Rauscher zu den Planungen für die nächsten Wochen. Derzeit sind die Becken am Reismühler Weg allerdings noch komplett leer.

„Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf den Tag, an dem Corona seinen Griff ein wenig locker lässt.“ Der Wasserspielplatz ist, wie berichtet, erforderlich geworden, weil die Wasserqualität im Kinderplanschbecken nicht immer den Anforderungen entsprach. Deswegen wird dort eine Beton-Felslandschaft errichtet, was dieser Tage beginnen sollte.