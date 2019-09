Großes Interesse an Gehweg-Planung in der Jahnstraße

Die leuchtend rote Linie zeigt an, wo der Gehweg auf der Jahnstraße angelegt werden könnte. Planer Andreas Ott (r.) und Bürgermeisterin Eva John (Mitte) e rläuterten am Freitag mehr als 80 Anwohnern die Planung.

Mehr als 80 Anwohner bei Ortstermin mit Bürgermeisterin und Planer

Mehr als 80 interessierte Anwohner waren am Freitag bei einem Ortstermin in der Jahnstraße in Starnberg. Bürgermeisterin Eva John und Planer Andreas Ott stellten dort die Planungen für einen durchgehenden Gehweg vor. Die Resonanz der Anlieger war geteilt.