Hallen-Desaster für die Stadt: Starnberg steht vor nächster millionenschwerer Baustelle

Von: Peter Schiebel

Architektonisch preisgekrönt, aber voller baulicher Mängel: Die Zukunft der städtischen Brunnangerhalle, quasi der Heimat des TSV Starnberg, ist ungewiss. © Andrea Jaksch

Die Stadt Starnberg steht vor ihrer nächsten millionenschweren Baustelle. Die rund 35 Jahre alte Brunnangerhalle ist in einem dermaßen schlechten Zustand, dass Abriss und Neubau möglicherweise wirtschaftlicher sind als eine Sanierung. Nun soll ein externer Planer die Situation bewerten.

Starnberg – SPD-Stadträtin Christiane Falk war die erste, die Worte fand, nachdem die Stadtverwaltung in der Bauausschusssitzung am Dienstagabend ihren Sachstandsbericht zur Brunnangerhalle abgegeben hatte: „Was ist denn nicht kaputt?“, fragte Falk konsterniert. „Das klingt ja eher nach Abriss und Neubau.“ Und in der Tat ist das eine ernst zu nehmende Alternative zu einer Sanierung. „Wir haben schon darüber diskutiert“, entgegnete Christina Frei vom städtischem Hochbau. Sie hatte zuvor dargelegt, wie marode das zwischen 1986 und 1989 errichtete Gebäude ist. „Die Brunnangerhalle weist aktuell eine Vielzahl zum Teil erheblicher baulicher Mängel auf“, betonte sie.

Die Tiefgarage

Stützen, Wände und auch die Bodenplatte sind durch Streusalz stark geschädigt. An mehreren Stellen platzt Beton ab. Berechnungen eines Statikers hätten ergeben, dass die Bodenplatte deswegen derzeit „als nicht mehr tragfähig zu beurteilen“ sei, sagte Frei. Am Fußpunkt der Rampe und in den Fahrgassen drohen Risse und Wassereintritt. Die 62 Stellplätze müssten „in absehbarer Zeit“ geräumt werden. Mit den Planungen zur Sanierung der Tiefgarage müsse „kurzfristig“ begonnen werden.

Die Gebäudehülle

Seit Jahrzehnten gibt es Probleme mit eindringendem Wasser an verschiedenen Stellen, diese haben sich zuletzt verschärft. Frei: „Über das undichte Hauptdach tropft es bei Starkregen an den verschiedensten Stellen auf den Hallenboden.“ Die erst im Jahr 2020 neu montierten Lampen und die Sicherheitsbeleuchtung seien deswegen teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Weiteres Problem: Eine renommierte Fassadenbaufirma habe bei einem Termin im vergangenen Jahr die Sanierungsfähigkeit „zwar nicht gänzlich in Frage gestellt“, so Frei. Die Dachzustiege und die Dachsicherungssysteme seien nach Ansicht einer weiteren Fachfirma aber „als absolut unzureichend“ einzustufen und eine Sanierung von daher als „kaum durchführbar“.

Die Dachentwässerung müsste aber komplett neu aufgesetzt werden, da weder die Rinnen richtig dimensioniert sind, noch die Rinnenheizungen funktionieren. Probleme mit Feuchtigkeit gibt es außerdem im Geräteraum und im Terrassenbereich zwischen Halle und Hausmeisterhaus.

Das Gebäudeinnere

Der Brandschutznachweis ist nicht vollständig. Bereits seit Längerem werde in Abstimmung mit dem Landratsamt versucht, Brandabschnitte zu planen und nachzurüsten, erklärte Frei. „Hier sind wegen der spezifischen Gebäudearchitektur viele Sonderlösungen zu entwickeln“. Beispiel Öffnungsflügel im Dachspitz: Sie sind laut Baugenehmigung zwar essenziell für die Rauchableitung, wurden aber noch nie fachgerecht geprüft und können auch nicht wie erforderlich nachgerüstet werden, da sie aufgrund der Gebäudegeometrie weder von innen (kein Platz für ein Gerüst) noch von außen (keine Absturzsicherung) zu erreichen sind. Dass sie auch nur eingeschränkt funktionsbereit sind, kommt noch hinzu.

Der Aufzugschacht hat keine Entrauchung, die Steuerung ist erneuerungsbedürftig. Hinzu kommt, dass sowohl das sanitäre Leitungsnetz als auch die Heizung nach 33 Jahren erneuert werden sollten. Sanierungsbedarf entsteht auch bei der Elektroanlage und den Lüftungsanlagen, ganz zu schweigen von asbesthaltigen Brandschutzklappen.

Was alle Überlegungen massiv erschwert, ist die Architektur des Gebäudes. Die Architekten der Brunnangerhalle wurden im Jahr 1989 zwar mit dem BDA-Preis dafür ausgezeichnet, dass „ein großes Raumprogramm auf einem eng bemessenen Platz mitten in einem dicht besiedelten Viertel untergebracht werden kann, ohne es aus der Balance zu stoßen. Im Gegenteil: Diese Mehrzweckhalle mitsamt ihren zwei Nebengebäuden fügt sich dank künstlerischer Fantasie und Intelligenz wie selbstverständlich in die Stadt ein. Der ganze Komplex ist innen wie außen von großer architektonischer Qualität“, zitierte Frei aus der damaligen Beurteilung. Aber genau das führe dazu, „dass für Problemlösungen nahezu nirgends klassische bautechnische Regeln angewendet werden können, sondern in sehr vielen Bereichen Sonderlösungen entwickelt werden müssen“. Auch eine energetische Sanierung sei deswegen „de facto nicht durchführbar“.

Was also tun? Einstimmig beauftragte der Ausschuss die Verwaltung, ein Sanierungskonzept ausarbeiten zu lassen, wobei die Kosten für eine Sanierung denen für einen Neubau gegenübergestellt werden sollen. Unabhängig von den generellen Fragen soll geklärt werden, ob die Tiefgarage heuer noch saniert werden kann.

Mehrzweckhalle Wangen: Sanierung oder Neubau ist auch hier die Frage Die Frage Sanierung oder Neubau stellt sich nicht nur bei der Brunnangerhalle, sondern auch bei der Mehrzweckhalle Wangen. Auch für dieses, 1972 errichtete und 1999 erweiterte Gebäude legte die Stadtverwaltung am Dienstag im Bauausschuss einen Zustandsbericht vor. „Das Gebäude ist, auch baujahrbedingt, sehr stark sanierungsbedürftig“, erklärte Christina Frei vom städtischen Hochbau und listete auf: Es fehle eine barrierefreie Erschließung der Hallenebene und des Schützenbereichs, Prallwand und Hallenboden müssten erneuert, die sanierungsbedürftige Küche und das Stüberl brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Sanitär- und Umkleidebereiche sowie Leitungen und Elektroverkabelung sind zu sanieren. Zudem hat die Ölheizung aus dem Jahr 1993 ihre Lebensdauer überschritten.

Eine Grobkostenschätzung habe vor zwei Jahren eine Investitionssumme von rund 4,2 Millionen Euro ergeben, sagte Frei. Vor dem Hintergrund, dass die Bausubstanz mit Fertigbetonstützen und Gasbetonelementen „als mittelmäßig“ einzustufen sei, sei zu überlegen, „ob ein Neubau nicht die wirtschaftlichere Lösung wäre“, erklärte sie.

Gemeinsam mit den beteiligten Wangener Vereinen, der Musikkapelle und der Feuerwehr soll die Verwaltung nun ein zukunftsfähiges Konzept für die Halle erarbeiten. Darüber hinaus beauftragte der Bauausschuss die Verwaltung einstimmig, „die für den Weiterbetrieb notwendigen Sanierungen durchzuführen“, nachdem sie noch einmal dem Ausschuss vorgelegt werden. „Wenn es so weit ist“, wolle er das auch in einer Bürgerversammlung vorstellen, sagte Bürgermeister Patrick Janik. „Vielleicht können wir dann sogar den Dorferneuerungsprozess wieder anstupsen.“