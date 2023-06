117 Bohrpfähle: Mühltal zwischen Starnberg und Gauting drei Wochen gesperrt

Arbeiten für mehr Sicherheit

Das Staatliche Bauamt Weilheim hat am Freitag Einzelheiten zu der bevorstehenden Straßeninstandsetzung im Mühltal zwischen Starnberg und Gauting veröffentlicht. Die Arbeiten beginnen am Montag, 26. Juni, und dauern voraussichtlich drei Monate – Vollsperrung inklusive.

Starnberg/Gauting – Bald wird’s ernst im Mühltal zwischen Starnberg und Gauting. Am Montag in einer Woche, 26. Juni, beginnen die auf drei Monate angesetzten Instandsetzungsarbeiten an der Staatsstraße, die eine Vollsperrung auf Höhe der Fischzucht erforderlich machen. „Es ist geplant, eine sogenannte aufgelöste Bohrpfahlwand mit einem darauf aufbauenden Kopfbalken als dauerhaftes Stützbauwerk herzustellen“, teilte das Staatliche Bauamt Weilheim am Freitag mit.

Die Vorgeschichte

Bekanntlich waren im Sommer vergangenen Jahres Bewegungen im Unterbau der Fahrbahn aufgetreten. Diese verläuft in dem Bereich auf einem vier Meter hohen Damm zwischen der Würm auf der einen und einer steil ansteigenden Böschung des Würmtals auf der anderen Seite. Auf der Fahrbahn öffneten sich Risse, die bereits im Frühjahr 2019 erstmals in einer Größe von eins bis zwei Zentimetern aufgetreten und in der Folge von Arbeitern wieder verschlossen worden waren. Zudem kippte im Sommer 2022 die Schutzplanke weg.

„Aufgrund des Schadensbildes konnte ein plötzliches Versagen der Böschung nicht ausgeschlossen werden“, erklärt das Bauamt. Seitdem ist die Straße halbseitig gesperrt, um die Belastung des Fahrbahnrandes zu reduzieren. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Zu größeren Behinderungen kam es dort seitdem nicht.

Das Konzept

Der Bereich befindet sich aufgrund der Nähe zur Würm und seiner Lage in einem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) in einer sensiblen Zone. Das nun vorliegende Sanierungskonzept sei deshalb auch mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim sowie der unteren Naturschutz- und Wasserrechtsbehörde im Landratsamt Starnberg abgestimmt, so das Bauamt. „Auf einer Länge von circa 145 Metern sind 117 Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 62 Zentimetern und einer Tiefe von rund neun Metern vorgesehen“, erklärt das Bauamt. „Der Kopfbalken verbindet die einzelnen Bohrpfähle horizontal miteinander, und auf diesem wird das Schutzplankensystem installiert.“ Das Ufer der Würm soll mit Flussbausteinen vor weiterer Erosion gesichert werden. „Im Anschluss wird die bestehende Straße saniert und wiederhergestellt.“

Die Arbeiten seien während der gesamten Bauzeit nur unter Vollsperrung des Baufeldes möglich, heißt es aus Weilheim. „Dies ist unter anderem dem geringen Platz (Talböschung und Würm) und den sehr großen Baugeräten zur Erstellung der Bohrpfahlwand geschuldet.“

Die Umleitung

Von Starnberg aus ist die Zufahrt bis zum Forsthaus Mühlthal, von Gauting aus bis zum Wanderparkplatz frei.

Für Fahrzeuge bis 3,80 Meter Höhe erfolgt die Umleitung von Starnberg aus über die Hanfelder Straße, den Waldkreisel und Königswiesen in Richtung Gauting. Von Gauting aus wird der Verkehr ab der Hauser Kreuzung über Königswiesen und den Waldkreisel umgeleitet. „Von dort ist die bestehende Beschilderung zu beachten“, so das Bauamt. Der Verkehr kann von dort aus über die Starnberger Westumfahrung an der Kreisstadt vorbei oder über die Hanfelder Straße mitten durch fahren.

Für Schwerverkehr und Fahrzeuge mit einer Höhe von mehr als 3,80 Meter ist diese Strecke allerdings nicht möglich, weil sie ansonsten an der Bahnüberführung in Königswiesen hängen bleiben. Sie können den Bereich nur großräumig über die Autobahnen A 95 (Anschlussstelle München-Fürstenried) und A 96 (Anschlussstelle Germering) umfahren.

„Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle über den am gegenüberliegenden Würmufer entlangführenden, gekiesten Weg zwischen dem Forsthaus und dem Wanderparkplatz umgehen beziehungsweise umfahren“, teilt das Bauamt mit.

Der Linienbusverkehr sei nicht betroffen, die Schulbusunternehmen seien rechtzeitig informiert worden.

Die Reaktionen

Polizei und Feuerwehr sehen der Sperrung mit einer Mischung aus Spannung und Gelassenheit entgegen. Michael Rattelmüller, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Leutstetten, sieht Probleme bislang nur, wenn Feuerwehren aus Gauting oder aus Starnberg die Kameraden unterstützen müssen. „Dann verzögert sich die Anfahrt um den Faktor X“, sagt er.

Oliver Jauch, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizeiinspektion in Starnberg, sagt: „Wir lassen das auf uns zu kommen.“ Für die Polizei sei es jedenfalls ein glücklicher Umstand, dass sich die Sperre ziemlich genau auf der Grenze der Zuständigkeitsbereiche der Dienststellen Starnberg und Gauting befinde. Streifenfahrten und ähnlich Planbares werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Andreas Ruch, Leiter der Polizeiinspektion Gauting, sieht die Bahnüberführung in Königswiesen als das große Nadelöhr auf der Umleitungsstrecke. Diese ist nur einspurig zu passieren, eine Baustellenampel regelt dort aktuell den Verkehr. Die Polizei habe die Stelle im Blick, sagt er. Gegebenenfalls müssten die Umlaufzeiten der Ampel dort angepasst werden. Ruch erwartet auf jeden Fall eine Mehrbelastung in dem Bereich und drückt aus, was sich viele Verkehrsteilnehmer wünschen: „Wir können nur hoffen, dass es schneller geht als gedacht.“ Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende September.

