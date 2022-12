132 Wünsche, die erfüllt werden wollen

Weihnachtsaktion

„Wunschbaum“-Aktion der Raphael-Apotheke läuft noch bis 19. Dezember.

Starnberg – Zum sechsten Mal in Folge veranstaltet die Raphael-Apotheke im Stadt-Markt-Starnberg die Spendenaktion „Wunschbaum“. Ziel ist, bedürftigen Kindern und Senioren zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Das Prinzip ist ganz einfach: Die Wünsche werden auf eine Karte geschrieben und an den Baum gehängt, der am Eingang der Apotheke steht. Jeder, der an diesem Baum vorbeigeht und anderen eine Freude machen möchte, kann sich die Karten anschauen und überlegen, ob der Wunsch oder vielleicht auch mehrere umzusetzen ist oder sind. Die Geschenke können in der Apotheke abgeben werden, diese vermittelt sie dann an die Empfänger.

Die Apotheke arbeitet bei der Aktion „Wunschbaum“ eng mit dem Verein Fortschritt Starnberg, der Caritas, der Starnberger Tafel und dem Mutter-Kind Haus Gilching zusammen. „Insgesamt sind bisher 132 Karten zusammengekommen. Der Zulauf ist größer geworden, auch durch die Flüchtlinge aus der Ukraine. Letztes Jahr waren es noch 100 Karten“, sagt Apotheker Raphael Felber, der den Wunschbaum organisiert. Er versichert: „Es werden alle Wünsche erfüllt, dazu haben wir ein Back-up-System eingerichtet.“ Notfalls würde die Karl-und-Maria-Liebich-Stifting einspringen. Noch bis zum 19. Dezember bleibt Zeit, Geschenke in der Apotheke abzugeben, damit diese rechtzeitig vor Weihnachten an ihre Empfänger ausgehändigt werden können.

Philipp Trabert