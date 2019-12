Radler (14) bei Unfall verletzt

Ein Pkw-Fahrer wird sich strafrechtlich verantworten müssen. Er hat einen jungen Radfahrer verletzt.

Starnberg - Er hat ihn offenbar übersehen: Ein 67 Jahre alter Autofahrer aus Starnberg wollte am Samstag gegen 11.50 Uhr von der Maximilianstraße nach links auf die Ludwigstraße abbiegen. Zur selben Zeit kam ihm ein 14 Jahre alter Fahrradfahrer entgegen, der in Richtung Bahnhof See fuhr. Das ist auf der Maximilianstraße trotz der Einbahnregelung erlaubt. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Schüler stürzte. Dabei brachen ihm Teile der Schneidezähne ab, zudem erlitt er diverse Prellungen. Am Pkw wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Die Polizei ermittel gegen den Pkw-Fahrer nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.