15 von 19 Absolventen bleiben Kliniken treu

Teilen

Abschlussjahrgang und Ausbilder: Professor Dr. Thomas Lang (Ärztlicher Direktor, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin), Pflegedirektor Martin Endres, Lehrerin Angela Schwierig, Schulleiterin Daniela Matzke und ebenfalls vom Kollegium Doris Keller (v.l.) sowie (v.r.) Antje Hauger, Ferdinand Adelhardt und Constanze Grunicke. © Starnberger Kliniken

Der erste Jahrgang mit generalistischer Pflegeausbildung hat an der Pflegeschule der Starnberger Kliniken seinen Abschluss gemacht. Die meisten bleiben.

Starnberg – Der erste Jahrgang seit Einführung der generalistischen Pflegeausbildung hat seine Ausbildung an der Berufsfachschule für Pflege der Starnberger Kliniken abgeschlossen. 19 junge Frauen und Männer – darunter mit Katharina Schacht und Veronika Pfeiffer zwei Staatspreisträgerinnen – haben dieser Tage ihre Zeugnisse erhalten.

„Heute ist ein besonderer Tag, denn wir feiern nicht nur das Ende ihrer Ausbildungszeit, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben“, sagte Schulleiterin Daniela Matzke. „Sie sind nun offiziell Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, und das ist eine großartige Leistung, auf die sie stolz sein können.“ Eine Premiere war es auch für Matzke: „Das ist das erste Mal in unserer Berufsfachschule für Pflege und für mich persönlich, nach über 1500 verabschiedeten Pflegeabsolventen in meiner beruflichen Laufbahn, auch das erste Mal, dass ich Pflegefachleuten gratulieren darf.“

Erstmals in der Geschichte der Starnberger Kliniken hätten zwei Pflegeschülerinnen und ein Pflegeschüler ihr praktisches Examen auf der Intensivstation absolviert, teilten die Kliniken mit: Josephine Hanich, Veronika Pfeiffer und Chibueze Onyia. Ihnen allen wünschte Peter Lenz, Geschäftsführer des Klinikums Starnberg, „dass Sie die Ausbildung in guter Erinnerung behalten und die Zeit bis zum Berufsstart mit viel Freude genießen“. Ein Großteil bleibt: „Wir freuen uns natürlich sehr, dass sich 15 Schüler entschieden haben, am Klinikum Starnberg unter anderem in der Pädiatrie und auf der Intensivstation in ihr Berufsleben zu starten“, sagte Pflegedirektor Martin Endres.

Ausbildung umfasst 4600 Stunden - mit viel Praxis

Der Pflegeberuf sei vielfältig und bietet zahlreiche Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Die dreijährige Ausbildung vermittele medizinisches und pflegerisches Wissen sowie soziale Kompetenz für alle Pflegebereiche. Die Ausbildung erfolgt im Wechsel von Praxis und Theorie und umfasst 2100 Theorie- und 2500 Praxisstunden.

Einer der Höhepunkte der Ausbildung ist das Projekt IPSTA geworden. Als Interprofessionelle Ausbildungsstation fungierte heuer die A4, die im Frühjahr drei Wochen lang von den Schülerinnen und Schülern weitestgehend eigenständig geleitet worden war – freilich mit Lehrkräften und examinierten Pflegekräften und Zentralen Praxisanleiterinnen im Hintergrund. Weitere Infos gibt es unter www.krankenpflegeschule-starnberger-kliniken.de. Im September gehen erstmals zwei Eingangsklassen an den Start.

Die Absolventen heuer waren Sophia Borchert, Tina Burkardsmaier, Jennifer Glawion, Josephine Hanich, Andrea Hauenstein, Alicia Hickethier, Josefine Kirsch, Hannah Kobs, Paula Mayet, Vincent Michl, Chibueze Onyia, Veronika Pfeiffer, Katharina Schacht, Richard Schneiders, Elena Sehnke, Amanda Sibanda, Leorena Sllamniku, Stefanie Stanje und Isabelle Welsch.