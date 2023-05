20-Jähriger randaliert im Golfclub

Teilen

Die Polizei ist vor Ort (Symbolfoto). © Carsten Rehder/dpa

Ein 20-Jähriger hat Mitarbeiter des Golfclubs Gut Rieden und der Polizei mehrere Tage beschäftigt. Er beschmierte Wände und stahl wohl ein Golfcart - in dem fanden Polizisten ihn auch.

Starnberg – Ein wohnsitzloser 20-Jähriger hat in den vergangenen Tagen auf dem Golfclub in Gut Rieden sein Unwesen getrieben und übernachtete dort auch. Polizeibeamte erwischten ihn zweimal, er wurde vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Golfclub war am Mittwoch und Donnerstag Opfer von Vandalismus geworden. So wurde unter anderem die Platztoilette an Bahn 12 (Maschinenhalle) mit Farbe beschmiert – der Täter hatte sich „Mühe“ gegeben, wie es schien, malte Vampir-Smileys an die Wand und Zeichen und hinterließ allerhand Farbspuren an den Wänden. In der Nacht auf Freitag verschwand das Golfcart des Hausmeisters aus dem Innenhof.

Polizeibeamte nahmen die Fälle auf und entdeckten den 20-Jähringen schlafend in einer Gerätehütte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Ihm habe man Graffitis auf dem Gelände sowie einen Automatenaufbruch zuordnen können, teilte die Starnberger Polizei am Samstag mit. „Der junge Mann bestritt den Diebstahl des Fahrzeugs, räumte die anderen Straftaten aber ein. Nach Rücksprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde der 20-Jährige nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen“, heißt es im Bericht weiter. Es war nicht seine letzte Begegnung mit den Starnberger Beamten.

Am Freitag gegen 17 Uhr meldete ein Bürger, dass er beim Gassigehen mit seinem Hund im Bereich des Galgensees (500 Meter östlich der Gautinger Straße und etwas südlich der Kläranlage) das Golfcart entdeckt habe. Der Mann hatte den „Fahndungsaufruf“ des Golfclubs in sozialen Medien gesehen und wusste daher, welches Cart es war. Eine Streife fuhr sofort hin, fand das Golfcart – und den wohnsitzlosen 20-Jährigen. Der bestritt auch dann noch, das Golfcart gestohlen zu haben. „Nach erneuter Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Mann schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der junge Mann wird sich demnächst vor der Justiz für seine Taten verantworten müssen“, heißt es im Bericht der Inspektion.

Der Golfclub rief Mitglieder und Spaziergänger auf, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden.