200 Lolli-Tests umsonst gemacht: Grundschule Starnberg bekam keine Labor-Ergebnisse

Panne

Von Tobias Gmach

Die PCR-Pooltests erkennen täglich mit Corona infizierte Schüler. Aber sie sind auch ein Zeitfresser. Zu allem Überfluss bekam die Starnberger Grundschule zuletzt keine Labor-Ergebnisse. Auch anderen Einrichtungen erging es so.

Starnberg – Der akute Lehrermangel gepaart mit vielen Corona-Infektionen und Ausfällen belastet die Grund- und Mittelschulen im Landkreis derzeit besonders. „Es herrscht große Unruhe an den Schulen“, sagte Schulamtsdirektorin Karin Huber-Weinberger dem Starnberger Merkur zuletzt. Nicole Bannert, Leiterin der Grundschule Starnberg und Vize-Kreisvorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), könnte stundenlang von Problemen berichten. Ein ganz akutes hatte sie vergangene Woche. „Das war ein Riesenärger“, sagt sie.

+ Nicole Bannert ist Leiterin der Grundschule Starnberg und BLLV-Vertreterin im Landkreis. © BLLV

An jenem Dienstag lutschte morgens wie üblich die Hälfte der Schüler (also rund 200) an Wattestäbchen – der sogenannte Lolli-PCR-Test. Am Vormittag übergab die Schule die gesammelten Röhrchen dem Kurier des Labors aus München. Normalerweise laufen zwischen 17 und 19 Uhr die Testergebnisse auf der bayernweiten Verwaltungsplattform ein. Am vergangenen Dienstag aber nicht. „Totalausfall“, sagt Bannert. Das Testen war also völlig sinnlos gewesen, hatte aber wie immer mindestens 20 Minuten Unterrichtszeit gekostet. Und schon am Tag zuvor waren nur die Hälfte der Ergebnisse eingetrudelt. Laut Bannert, die sich regelmäßig mit anderen Schulleitern austauscht, erhielten auch andere Schulen unvollständige Daten. Im Verwaltungsportal erfuhr die Schulleiterin schließlich die Ursache. Zumindest in aller Kürze: ein technisches Problem.

Pooltests sind effektiv: „Ziehen jeden Tag jemand raus“

Die Pooltests sollten funktionieren, und sie sind ein Zeitfresser. Aber sie sind auch effektiv: In den vergangenen drei Wochen habe es nur selten einen negativen gegeben, so Bannert. Positiv ist der Pooltest, sobald ein Schüler positiv ist. Dann werden die einzelnen Tests, die die Kinder standardmäßig mit einem zweiten Lolli-Test machen, im Labor ausgewertet. Die Einzelergebnisse erreichen Eltern und Schulen meist spät am Abend, laut Bannert ab 22 Uhr.

Und wie stehen die Lehrkräfte zur ewigen Testerei? „Die machen das gleichmütig“, sagt Bannert. „Alle haben das Ziel, dass die Kinder kommen können und alle relativ sicher vor einer Ansteckung sind.“ Genauso froh wäre die Schulleiterin, wenn alle Lehrer und noch ein paar mehr präsent wären. Als stellvertretende BLLV-Kreisvorsitzende kritisiert sie den Lehrermangel immer wieder, noch dazu in der aktuellen Lage. „Wir haben laufend drei bis fünf Ausfälle.“ Weil die Pädagogen oder deren Kinder in Quarantäne oder anderweitig krank sind. Oder weil Lehrerinnen schwanger sind. Vertretungen aus der sogenannten mobilen Reserve seien derzeit nicht zu bekommen, was unlängst auch Schulamtsdirektorin Huber-Weinberger berichtete. Nicht nur in der Starnberger Grundschule fielen zuletzt Sport- oder Musikstunden ersatzlos aus. Vergangene Woche fehlten laut Bannert drei Klassenleiterinnen auf einmal. „Wir versuchen die Löcher dann mit anderen Lehrkräften zu stopfen.“ Aber das gelingt nicht immer: Deshalb wurden etwa in Söcking und Gilching zuletzt ganze Klassen auf andere aufgeteilt.