2022 war drittbestes Tourismusjahr im Kreis Starnberg - aber 2023 wird wohl schwierig

Von: Tobias Gmach

Urlaubsgefühle kommen am Starnberger See auch im März auf, wie das Foto von Montag zeigt. Dass die Urlaubssaison früher beginnt, bestätigt Fachmann Werner Schmidt von der Tourismusfördergesellschaft gwt. © Andrea Jaksch

Das Tourismusjahr 2022 im Landkreis Starnberg war das drittbeste nach 2019 und 2018. Für 2023 sieht es bisher aber lange nicht so gut aus: Manchen Hotels fehlen 20 Prozent der Vorjahresbuchungen. Inflation und Energiekrise sorgen offensichtlich für größere Zurückhaltung.

Landkreis – Statistiken können in die Irre führen: Seit 2011 gab es – abgesehen von den Corona-Jahren 2020 und 2021 – noch nie so wenig Gästeankünfte im Landkreis Starnberg wie im Jahr 2022. War es also ein besonders schlechtes Tourismusjahr? Nein, es war nach 2019 und 2018 sogar das drittbeste, seitdem das Bayerische Landesamt für Statistik die Daten erfasst. Und das tut es immerhin seit fast 40 Jahren. Der Knackpunkt: Es reisten im vergangenen Jahr zwar nicht außergewöhnlich viele unterschiedliche Menschen ins Fünfseenland – insgesamt 262 799 –, aber sie blieben eben länger als in der Vergangenheit. So bescherten sie Beherbergungsbetrieben mit zehn oder mehr Gästebetten (die werden erfasst) 747 508 Übernachtungen. Und das, obwohl es Anfang 2022 noch coronabedingte Einschränkungen gab. Übrigens: Mit 2,8 Tagen liegt der Landkreis bei der Aufenthaltsdauer genau im bayerischen Schnitt.

„Wir sind durchaus zufrieden mit den Zahlen, und wir haben auch positive Resonanz von Gastgebern bekommen“, sagt Werner Schmidt, Geschäftsführer, Marketing- und Personalchef bei der Tourismus- und Wirtschaftsfördergesellschaft gwt. Er geht davon aus, dass die Übernachtungszahlen auf weit über eine Million ansteigen, wenn man die Gemeinden Dießen, Münsing, Seeshaupt und Bernried dazuzählt. Diese Orte außerhalb des Landkreises betreut die gwt mit, die Statistik für 2022 liege aber noch nicht vor.

Urlaubssaison im Landkreis Starnberg beginnt früher und endet später

Was Schmidt auch freut: „Es gibt ein gutes Wachstum bei der Gesamtauslastung.“ Was er genau meint: 2022 hat deutlich gezeigt, dass sich die Urlaubssaison in der Region verlängert hat. Viele Leute kamen schon ab Ostern – und einige auch noch Ende Oktober/Anfang November. Vor einigen Jahren habe man im Landkreis noch sagen können, die Saison dauere von 15. Juni bis 15. September. Und Studien zeigen laut Schmidt, dass viele Urlauber nicht mehr fliegen oder sehr weit fahren wollen. „Einige haben ihren Jahresurlaub bei uns verbracht“, sagt er.

Für 2023 sind die Prognosen des Marketingchefs allerdings verhalten bis pessimistisch. Manche Hotelbetreiber hätten ihm berichtet, dass ihnen im Vergleich zum Vorjahr 20 Prozent der Buchungen fehlten. Als Ursache nennt Schmidt den russischen Krieg in der Ukraine, die dadurch ausgelöste Inflation und Energiekrise. Die vielen Reservierungen rund um Weihnachten und Anfang Januar: Für diese Saison waren es deutlich weniger.

„Perle am Starnberger See“ ohne ein einziges Hotelzimmer

Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass es in Feldafing, der selbst ernannten „Perle am Starnberger See“, derzeit kein einziges Hotelzimmer mehr gibt. Das Hotel Residence hat 2022 geschlossen, das „Kaiserin Elisabeth“ ist Zwischenunterkunft für Siemens-Mitarbeiter, und das Hotel Alte Linde im Ortsteil Wieling steht Flüchtlingen zur Verfügung. „Das werden wir in den Zahlen merken“, sagt Schmidt, betont insgesamt aber auch: „Wir jammern im Gegensatz zu anderen Regionen auf ganz hohem Niveau.“

Der Ausländeranteil der Übernachtungsgäste im Landkreis lag 2022 übrigens bei 15 Prozent. „Der Hauptgast mit großem Abstand ist der Schweizer“, sagt Schmidt. Warum? „Er ist ein zahlungskräftiger und angenehmer Gast.“ Und er spielt gerne Golf. Deshalb warb die gwt Anfang Februar bei der Fespo-Tourismus-Messe in Zürich speziell den Golfurlaub im Fünfseenland. Ein Musterbeispiel für zielgruppenorientiertes Marketing.