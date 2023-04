25 Jahre Ateliertage am Westufer

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Im Jubiläumsjahr dabei: (vorne v.l.) Annette Girke, Susanne Mansen, Peter Schaller, Johannes Hofbauer, Ulrike Prusseit, Ulrike Gerd Hartmann, Katharina Kreye; (hinten v.l.) Ina Kohlschovsky, Erika Schalper, Max Wagner, Nena Cermak und Julius Wurst. © Dagmar Rutt

Begleitend zu den „Offenen Ateliers“ gibt es in diesem Jahr etwas zu feiern: 25 Jahre gibt es die beliebte Veranstaltungereihe bereits. Der Festakt findet im Beccult in Pöcking statt. Im Übrigen bleibt es wie gehabt, werden die Ateliers auch heuer an zwei Wochenenden wieder geöffnet.

Starnberg/Pöcking – Angefangen hatten sie zu viert: Ulrike Prusseit, Claus Nagele, Margrit Hefft-Michel und Ursula Steglich-Schaupp hatten sich, damals ermuntert von der Kunstkritikerin Ingrid Zimmermann, zusammengetan, um am Westufer des Starnberger Sees aufzubauen, was am Ostufer schon Tradition hatte – Ateliertage. 25 Jahre ist das nun schon her. Und so feiern die Künstlerinnen und Künstler der Offenen Ateliers in Starnberg, Pöcking und Feldafing dieses Jahr ihr ganz besonderes Jubiläum mit einem Festakt am Montag, 24. April, am Kulturmontag im Pöckinger Beccult (Einlass ab 19 Uhr).

Ausgelassen und fröhlich soll es zugehen, mit guter Musik, mit Essen und Trinken und natürlich auch mit Festreden. Da Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik an diesem Tag verhindert ist, wird Albert Luppart als Pöckings Zweiter Bürgermeister und zugleich Kulturreferent eine Festrede halten. Und natürlich wäre es ein Zeichen der Achtung, wenn sich möglichst viele Politiker der beteiligten Gemeinden zeigen.

Zum Festakt im Beccult werden extra Stellwände für die 18 teilnehmenden Künstler aufgebaut, damit diese sich jeweils mit ein bis zwei Werken vorstellen können, und die Kunstaktivistin Erika Schalper freut sich schon darauf, dass sie einen kurzen Beitrag aus Lena Christs „Erinnerungen einer Überflüssigen“ lesen kann.

Kunst, so die Botschaft der jährlichen Ateliertage, ist so gar nicht überflüssig. Dass sich die Offenen Ateliers 25 Jahre gehalten haben, beweist einmal mehr, dass Kunst das Lebenselixier einer wachen, neugierigen und hinterfragenden Gesellschaft ist. Auch dieses Jahr wird den Kunstinteressierten wieder viel Abwechslung und Stoff zum Nachdenken geboten.

Neben Malerei, Bildhauerei, Grafik und Zeichnung gibt es Collagen, Textilart, Installationen, Keramik und auch eine Performance. Das „wandernde Auge“, das Maskottchen und Logo der „Offenen Ateliers“, das Ela Bauer vor 22 Jahren entworfen hat, leuchtet dieses Mal in Signalrot auf einem rosé glänzendem Flyer.

Die 18 Künstler aus Starnberg, Pöcking und Feldafing öffnen ihre Türen an den beiden Wochenenden 29./30.April und 6./7.Mai jeweils von 14 bis 19 Uhr. Zahlreiche Besucher werden erwartet. Meist halten sie einen Hand den Flyer. Das Kunstereignis ist längst über Stadt- und Dorfgrenzen hinaus bekannt, viele Münchner kommen, die Künstler vom Ostufer oder aus dem Würmtal drehen gerne ihre Runde, und bei den Politkern schwingt schon etwas Stolz mit, seit der Landkreis als Kreativlandkreis gewürdigt wird.

Die Besucher können sich jedenfalls auf zwei spannende Wochenenden freuen und auf zahlreiche Kunstwerke, die viel Abwechslung bieten, auf die große Gastfreundschaft der Künstlerinnen und Künstler und natürlich auf gute Gespräche. In diesem Jahr wirken mit: Max Wagner, Erika Schalper, Katharina Kreye, Annette Girke, Ulrike Prusseit, Nena Cermak, Ursula Steglich-Schaupp, Julius Wurst, Susanne Mansen, Ute Kathrin Beck, Thomas Putze, Christiane Wilhelm, Johannes Hofbauer, Ulrike Gerd Hartmann, Ina Kohlschovsky, Sophia Epp, Peter Schaller und Thomas Niggl