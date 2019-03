4,5-Millionen-Projekt: Kinderhaus in Perchting soll in gut einem Jahr fertig sein

Das Kinderhaus in Perchting wird die Stadt Starnberg rund 4,5 Millionen Euro kosten. Das und weitere Details berichtete Bürgermeisterin Eva John gestern auf dem Areal an der Jägersbrunner Straße beim „Baggerbiss“.

Perchting –Projektbeteiligte und Unterstützer hatten sich versammelt. Allerdings nicht zum üblichen Spatenstich. Dieses Prozedere ist bekannt: Rathauschefs, Bauherren und Architekten werfen den Fotografen Aushub entgegen. Die Stadt brachte nun etwas Abwechslung in den Reigen der Bauauftakte – und lud zum „Baggerbiss“. Als der Bagger schließlich zugebissen hatte, die erste Mulde in der Wiese ausgehoben war, warfen die Anwesenden als Zeichen der Verbundenheit symbolisch Centmünzen hinein.

Zuvor hatte John den Zeitplan skizziert: Nach Erdarbeiten soll im Mai die Bodenplatte betoniert werden. Der eingeschossige Holzbau ohne Keller soll dann ab Juni/Juli entstehen. Die Grundfläche wird knapp 1000 Quadratmeter groß sein. Ab August geht es dann an den Innenausbau. „Wenn alles gut geht, können wir das Haus in einem Jahr übergeben“, sagte John.

Der alte Kindergarten stößt an seine Grenzen

Und zwar an die katholische Kirche, die bereits die Einrichtung an der Pöckinger Straße betreibt. Der Kindergarten stößt an seine Grenzen. Im neuen Haus sollen 75 Kinder Platz haben. Vorgesehen sind eine Krippengruppe, eine Gruppe für Drei- bis Sechsjährige sowie eine Hortgruppe für Sechs- bis Zehnjährige. Dazu kommen Räume zum Werken, Bewegen, Essen, für Verwaltung, Personal, Küche und Elterngespräche sowie Außenspielbereiche für die verschiedenen Altersgruppen. Den Architektenwettbewerb hatte Mitte 2017 der Entwurf des Starnberger Büros „Raumstation“ gewonnen: Er zeigt drei zusammenhängende Gebäude in Kamm-Form mit Satteldächern. Der Perchtinger Anton Liebich hatte das Grundstück am Ortsrand Ende 2013 der Kirche geschenkt, die wiederum der Stadt das Erbbaurecht eingeräumt hat.

Umstritten ist die Zufahrt: Wie mehrfach berichtet, sorgen sich Anwohner wegen der engen Jägersbrunner Straße. So zum Beispiel Annette Hättich, die direkt neben der Baustelle wohnt. „Ich habe Angst um die Kinder – vor allem um die, die hier spielen. Es werden ja noch mehr Autos.“ Hättich wolle sich ausdrücklich nicht wegen des Verkehrsaufkommens oder des Baus an sich beklagen. Sie habe aber mehrere Fast-Unfälle beobachtet. Die Straße müsse unbedingt verbreitert werden.

Dafür bekomme die Stadt den nötigen Grund von den Anliegern nicht, sagt Bürgermeisterin John. Der bereits bestehende Gehweg werde bis zum Kinderhaus erweitert. Die Jägersbrunner Straße wird wie alle Straßen im gesamten Ort südlich der Andechser Straße zur Tempo-30-Zone. Das schließe ein Halteverbot mit ein.

Lesen Sie auch:

Grünen-Antrag scheitert: Keine Chance für Baumschutzverordnung in Starnberg

Gewerbegebiet Schorn soll „Projekt für die ganze Region“ werden