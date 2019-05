400 Klimaschützer machen ihrem Unmut auf dem Starnberger Kirchplatz Luft

Sich für Klimaschutz einsetzen geht auch ohne Schuleschwänzen. Das haben am Freitag hunderte Schüler aus dem gesamten Landkreis untermauert. Sie sind nach Unterrichtsschluss zum Starnberger Kirchplatz geströmt.

Starnberg – 3000 junge Klimaschützer waren es nicht, wie im Vorfeld gemutmaßt worden war. Aber auch die 400 Schüler aus allen Schularten – auf diese Zahl einigten sich Polizei und Landratsamt – boten am Freitag bei der Aktion „Future for Kidz“ auf dem Starnberger Kirchplatz ein farbenprächtiges Bild. Das lag vor allem an den fantasievoll gestalteten wie schlagkräftig formulierten Transparenten der Kinder. Da war zu lesen „Mir stinkt’s – weniger Autos, mehr Fahrräder“ oder „Ihr habt zu Hause auch einen Mülleimer, ihr müsst nicht in den Wald gehen“, auf einem anderen Karton stand geschrieben „Erst ist der Fisch in der Plastiktüte, dann ist die Tüte im Fisch“ und „Keine Toleranz für Klima-Ignoranz“.

Initiiert worden war die Aktion von Maja Byhahn, Claudia Duvinage und Nina Bach, drei Mütter von Söckinger Grundschülern. Sie wollten mit dem Sternlauf der Schüler aus dem gesamten Landkreis zur Kundgebung in Starnberg die Kinder für das Thema Klimaschutz sensibilisieren und beweisen, dass die Resonanz auch ohne Schuleschwänzen beachtlich ist. Dieser Beweis ist gelungen.

+ Die Teilnehmer bewiesen viel Fantasie bei der Gestaltung ihrer Transparente. © Andrea Jaksch

Die Kinder, begleitet von Lehrern, Eltern und/oder Großeltern, hatten Spaß und ernteten reichlich Beifall von den Experten, die sich auf der Bühne von den Fragen der Schüler löchern ließen, souverän moderiert von Sara Kruppert (27) aus Hadorf.

So gaben sich Vertreter des WWF, des Energiewendevereins, von Bund Naturschutz, Klimaschutzmanagerin Josefine Anderer-Hirt, Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler und die Europaabgeordnete Angelika Niebler (CSU) Mühe, die Fragen der Kinder zu beantworten. Und die wollten zum Beispiel wissen: Warum gibt es Plastik? Warum werden so viele Bäume gefällt? Warum tun Politiker so wenig für den Umweltschutz? Oder auch: Wäre es besser, wenn der Mensch nicht auf der Erde wäre?

Auf die Frage, warum sie sich für Klimaschutz interessieren, waren die Kinder nicht auf den Mund gefallen. Vincent (10) besucht die Grundschule Söcking und sagte: „Weil die Zukunft von uns und von denen, die jetzt neu kommen, die ist gefährdet.“ Moritz, ebenfalls zehn Jahre alt: „Es interessiert mich, weil wenn wir es nicht ändern, dann ist es auch schwer, es zu vermeiden. Und weil am Nordpol alles schmilzt und auch am Südpol, sterben die Tiere, die Eisbären sind schon vom Aussterben bedroht, das sind meine Lieblingstiere.“

+ Justus ließ sich die Tüte-for-Kids-Eis mit echten Gänseblümchen schmecken, das die Eiswerkstatt eigens kreiert hatte. © Andrea Jaksch

Carl Christian Zimmermann, seit kurzem im Starnberger Rathaus zuständig für technischen Umweltschutz, war begeistert: „Ich hoffe, dass diese Aktion nicht verebbt.“ Er regte einen Arbeitskreis Umweltschutz der Landkreisschulen an, an dem er gerne mitwirken wolle: „Damit diese Aktion eine Zukunft hat.“ Seinen Respekt brachte Ernst Deiringer vom Energiewendeverein zum Ausdruck. Er dankte jeder erschienenen Schule mit einem Fünf-Liter-Kanister regionalen Apfelsaft. Damit die Äpfel aus der Region weiter gedeihen, erhielten die Grundschule Starnberg sowie die Montessori-Schulen Starnberg und Gilching je ein Apfelbäumchen für den Schulgarten.

Lesen Sie auch:

Klima schützen ohne Schuleschwänzen: So machen es Grundschüler in Söcking

