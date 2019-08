42 Kilometer fürs Geschichtsbuch: Steffen Hartig ist an einem Tag durch fünf Seen geschwommen

Das gab‘s noch nie: Steffen Hartig hat als erster Mensch an einem Tag alle fünf Seen im Landkreis Starnberg durchschwommen.

Landkreis – Sonntagvormittag, 11 Uhr, Sonne pur: Der Steg neben H’ugo’s Beach Club in Starnberg ist voller Menschen. Der See ist voller Segel-, Paddel- und Motorboote. Doch die Menschen auf dem Steg interessiert nur ein Mann. Mit Ferngläsern suchen sie nach Steffen Hartig. Der 56-jährige Triathlet, ehemaliger Altersklassen-Weltmeister und Ironman-Teilnehmer, hat einen kühnen Plan: Er will alle fünf Seen im Landkreis der Länge nach durchschwimmen. 42 Kilometer sind das, dazu kommen ebenso viele auf dem Tandemrad mit dem Hessen Andreas Beseler. Für dessen Stiftung „Rad statt Rollstuhl – Besi & Friends“ soll der Schwimm-Marathon Spenden generieren und so Menschen mit Autoimmunerkrankungen unterstützen.

11.30 Uhr: Steffen Hartig steigt aus dem Wasser – genau fünfeinhalb Stunden, nachdem er in Seeshaupt seine Mission begonnen hat. Dritter Landrat Tim Weidner heißt ihn willkommen, würdigt seine „ungewöhnliche Anreise “, und sagt, er werde mit dieser einzigartigen Aktion „ins Geschichtsbuch des Landkreises“ eingehen. Hartig, die Striemen von der Schwimmbrille im Gesicht, zieht sich währenddessen schon mal seinen Neoprenanzug aus – und das Radtrikot an. Bloß keine Zeit verlieren. Um 11.36 Uhr wird er schon mit Beseler auf dem Tandem Richtung Ammersee losradeln. Der Münchner Extremsportler umarmt noch kurz seine Tochter und wird das los, was ihn in den vergangenen Stunden am meisten beschäftigt hat: der Gegenwind. „Der hat mich eine halbe Stunde gekostet.“ Sein Starnberger-See-Resümee: Die ersten acht Kilometer waren schön, die zweiten zwölf eher nicht – und die letzten vier davon besonders hart.

Hartigs Tandem-Partner hat ein hartes Schicksal

Von seinem harten Schicksal lässt sich Andreas Beseler nicht beirren: „Der Rollstuhl war so gut wie sicher, erst durch das Radfahren geht es mir so gut wie heute“, erzählt der drahtige 53-Jährige, während er am Steg auf Hartig wartet. Beseler leidet an Multiples Sklerose (MS), hat Probleme beim Laufen und kann sich schlecht konzentrieren. Zu allem Überfluss fuhr ihn eine Frau im April 2018 mit ihrem Auto vom Rad. Teile seines Nackens sind taub, der Querschnittslähmung entging er nur knapp. Fast ein Wunder, dass sich der Frührentner nun an einem „5-Seen-Cross“ beteiligt.

Um 16.20 Uhr hat Hartig den Ammersee durchquert – laut GPS-Infos auf seiner Homepage, die für jeden Kilometer eine Spende erbittet. Beseler war sich am Vormittag sicher: „Wenn wir den Ammersee geschafft haben, dann ist es geschafft.“ Um 17 Uhr springt Hartig in den Wörthsee, am frühen Abend in den Pilsensee. Um 19.36 Uhr dann der große Triumph: Hartig erreicht das Nordufer des Weßlinger Sees.

