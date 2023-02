50 Jahre Lions Club Starnberg: Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte

Jubiläumsrunde: Der Lions Club Starnberg, der zweitälteste am Starnberger See, feierte am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen. Seit der Gründung hat sich einiges verändert. © Andrea Jaksch

Rundes Jubiläum für die Starnberger Lions – oder besser gesagt für den „altersmittleren“ der drei Clubs, die Starnberg im Namen tragen. Die Auffaltungen der regionalen Clublandschaft waren genauso Thema des Festabends wie die zahlreichen Charity-Aktionen der vergangenen Jahrzehnte.

Starnberg/Aufkirchen – Sehr viel dunkelblaues Anzugtuch war am Samstagabend im „Gasthof Post“ in Aufkirchen zu sehen. Doch versammelt hatten sich nicht etwa Hamburger Reeder, sondern Mitglieder und Angehörige des Lions Clubs Starnberg. Hinzu kamen Vertreter befreundeter Clubs, von denen zwei recht ähnlich klingende Namen tragen. Vor den Details aber lag die Freude. Die Live-Musiker lieferten die Untermalung zu mehreren Ständchen. Diese galten nicht nur den Geburtstags-„Kindern“ der vergangenen Wochen, sondern vor allem auch dem Club selbst, der auf ein halbes Jahrhundert Bestehen zurückblickt – wenn auch nicht ganz kontinuierlich, wie das Rednerpaar aus Hannes Wurzer und Peter von Schau im Vortrag deutlich machte.

Demnach war der Club mit dem kurzen Namen – einfach „Starnberg“ – in puncto Mitgliederzahl und Aktivitäten lange geschrumpft, bis von 1992 bis 1994 der Eintritt neuer Aktiver zu einer Wiederbelebung führte. Und zu was für einer: Ausgehend von einer ersten Benefizaktion – einem Konzert im Kloster Polling im Herbst 1994 – kam es gleich zum Großprojekt, die Gründung des Tutzinger Tabaluga-Hauses zu fördern. Seitdem sind die Aktivitäten nie erlahmt und erstreckten sich auf Projekte, die in Starnberg höchst klangvoll sind, wie etwa die fortgeführte Unterstützung von André Hartmanns „Nepalhilfe“.

2003 kam es durch die Spende eines Kühlfahrzeugs zum Kontakt mit der Starnberger Tafel, die seitdem ein kontinuierliches Hauptförderprojekt darstellt und über die Jahre rund 50 000 Euro erhielt. Daneben wurden je eine Schule in Nairobi und Afghanistan gefördert, Katastrophengebiete unterstützt sowie medizinische Projekte angestoßen – eines in St. Petersburg, eines aber auch in Bayern durch die Spende von Hörtestgeräten für Neugeborene. „Heute gilt das als Regeluntersuchung, aber damals hatte es kein Krankenhaus“, so Hannes Wurzer.

Interne Modernisierungen und neue Benefizaktionen beim Lions Club

In den vergangen Jahren gab es sowohl interne Modernisierungen – seit zwölf Jahren gibt es die Frauenmitgliedschaft – als auch neue Formen der Benefizaktionen, wie etwa den Stand auf dem Starnberger Christkindlmarkt, der jüngst erstmals auch ukrainische Geflüchtete einbezog und dadurch mit der stark nachgefragten Borschtsch-Suppe für Furore sorgte. „Wir helfen aber nicht nur mit Geld, sondern auch durch persönliches Engagement“, ergänzte Yvonne Leidensfrost vom Hilfswerk des Clubs. Aktuelle Ansätze ergänzte Präsident Wolfgang Karl Göhner. So gebe es, dank persönlicher Kontakte eine direkte Förderung des ukrainischen Krankenhauses in Baryschiwka bei Kiew. Außerdem, so ergänzt Lioness Ulrike Holzmüller-Weber, habe man sich mit Integrationsreferentin Kerstin Täubner-Benicke vernetzt, um Aktionen für ukrainische Flüchtlingskinder durchzuführen. „Einen Zauberworkshop gab es schon, ein Zoobesuch ist geplant – alles gekrönt von einem Fest mit ,Peterchen Frost’, wo die Kinder von uns gesponserte Geschenke bekamen.“

Zur Namensverwechslungsgefahr gibt es auch Klarheit: Der Lions Club Starnberger See-Buzentaurus ist in der Region der älteste und besteht bald 60 Jahre. Hingegen habe sich der Club Starnberger See Ludwig II. vor 15 Jahren wiederum aus den Starnberg-Lions ausgegründet. An Anlässen zum Fördern aber bestehe trotz der hohen Dichte kein Mangel, „da sucht sich jeder Club seine Nische“. Zudem stehe die Frauenrolle innerhalb des Clubs vor einem Sprung nach vorn: Schon jetzt sei ausgemacht, dass Vizepräsidentin Ulrike Holzmüller-Weber ab Juli turnusgemäß ins Spitzenamt aufrückt.

