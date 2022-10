500 Besucher beim Wintersport-Secondhand

Von: Peter Schiebel

Teilen

Ausstatten für den kommenden Winter: Mehrere Hundert Besucher stöberten am Samstag in der Franz-Dietrich-Halle nach passender Wintersportausrüstung. © Dagmar Rutt

Erstmals seit drei Jahren durfte die Skiabteilung des SV Söcking ihren Wintersportflohmarkt veranstalten. Er war ein voller Erfolg.

Söcking – Das coronabedingte Warten hatte für alle Wintersportfans am Samstag ein Ende: In der Franz-Dietrich-Halle öffnete erstmals seit drei Jahren wieder der Secondhand-Verkauf der Skiabteilung des SV Söcking. Die ersten Besucher hätten sich bereits knapp eine Stunde vor Verkaufsbeginn um 13.30 Uhr angestellt, berichtet Reinhard Rampelmann. Der ehemalige langjährige Abteilungsvorstand organisiert seit Anfang der 1980er-Jahre den Verkauf.

Als die Türen zur Halle geöffnet wurden, waren bereits 300 Menschen da, die sich für Skier, Skischuhe, Helme, Bekleidung und vieles mehr interessierten. 2263 Artikel standen zum Verkauf, 1010 wechselten am Ende auch den Besitzer. Auf die ganzen drei Stunden verteilt geht Rampelmann von rund 500 Besuchern aus. Bis aus Aying im Landkreis München seien sie nach Söcking gekommen. In der Summe seien es zwar rund 15 Prozent weniger Besucher und Artikel gewesen als vor Corona. Dennoch sei der Verein damit sehr zufrieden.

Etwa 40 ehrenamtliche Helfer der Skiabteilung waren im Einsatz. Sie nahmen die Ware entgegen, prüften sie auf ihren Zustand hin und standen Käufern auch beratend zur Seite. Vom Verkaufserlös behält die Skiabteilung 20 Prozent für sich. Das Geld komme vor allem der Jugendarbeit zugute, erklärt Rampelmann im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. So sei im Januar beispielsweise eine Schnupperfahrt in ein nahe gelegenes Skigebiet geplant, auch die Neujahrsfreizeit in Österreich soll wieder stattfinden. Darüber hinaus müssten Fortbildungen für Jugendbetreuer finanziert werden. „Wir hatten die letzten zwei Jahre keine Einnahmen“, erklärt Rampelmann die Bedeutung des Secondhand-Verkaufs für die Abteilung. Insgesamt zählt die Skiabteilung des SV Söcking etwa 190 Mitglieder, mehr als die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche.