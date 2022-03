54-mal probiert, 54-mal prämiert

Von: Tobias Gmach

Die regionalen Backwaren überzeugten Brotprüfer Manfred Stiefel (M.) – zur Freude der Bäcker Thomas Böck (l.) und Wilhelm Boneberger (r.). Hinten: die Gastgeber Michaela Meixner und Wernher Weigert von der Kreissparkasse in Starnberg. © Andrea Jaksch

Besonders gut haben die Bäcker im Landkreis Starnberg heuer bei der Brotprüfung abgeschnitten. Alle 54 Backwaren, die Manfred Stiefel vom Deutschen Brotinstitut im Foyer der Starnberger Kreissparkasse probierte, prämierte er auch.

Landkreis - Mehr als die Hälfte der Brote, 23 an der Zahl, erhielten das Prädikat „sehr gut“. Bei den Semmeln war das Verhältnis noch besser – sieben von zehn zeichnete Stiefel mit der Bestnote aus.

So sehr sich die Bäckereien Benedikter aus Andechs, Boneberger aus Gilching, Böck aus Oberpfaffenhofen und Lidl aus Berg freuen können, so sehr beschäftigen sie die aktuellen Kostensteigerungen. „Wir müssen mit den Preisen anziehen, uns bleibt nichts anderes übrig“, sagte Innungsobermeister Wilhelm Boneberger dem Starnberger Merkur. Er kann für seine Firma gut erklären, warum: „Der Preis fürs Mehl hat sich in den vergangenen zwölf Monaten verdoppelt.“

Dann nennt Boneberger seinen Energieverbrauch – 30 000 Liter Heizöl und 120 000 Kilowattstunden Strom im Jahr. „Da hauen die Preissteigerungen besonders rein.“ Seine eigenen Preise erhöhe er erst mal nur moderat, um fünf Cent bei der Semmel, allgemein um „sieben bis zehn Prozent“. Einen temporären Anstieg könne sein Betrieb auffangen, einen dauerhaften nicht. Im Herbst stellt sich für Boneberger erneut die Frage der Erhöhung.

80 Prozent seiner Backwaren aus Gilching bekamen die Bestnote, darunter etwa das Altdeutsche Roggenbrot und der „Gassenhauer“, die sogar den Gold-Status erreichten – weil sie zum dritten Mal in Folge „sehr gut“ waren. Die Bäckerei Lidl überzeugte etwa mit dem Dinkelmalzbrot und dem gewürzten Bauernbrot. Benedikter gelang gleich viermal Gold, auch dank des „Kornkrachers“ und des „Kientalers“. Für stabile und besonders gute Qualität steht auch das Bauernbrot der Bäckerei Böck, die auch mit ihren Brezen zu überzeugen weiß.

Die alljährliche Brotprüfung ist der Gradmesser für den Staatsehrenpreis, den die genannten Bäckereien schon mehrfach in den Landkreis holten.