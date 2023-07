60 Prozent der Standesbeamten arbeiten mit Ausnahmegenehmigung: Landratsamt reagiert

Behörden unter Druck

Von Tobias Gmach schließen

Etwa 60 Prozent der Standesbeamten im Landkreis fehlt die gesetzlich vorgeschriebene Qualifikation – sie arbeiten mit Ausnahmegenehmigung. Das Landratsamt würde diese Praxis am liebsten beenden – äußerst schwierig angesichts des Personalmangels. Eine Lösung: Standesämter zusammenlegen.

Landkreis – Die Geburt, die Hochzeit, der Tod: In den Schlüsselmomenten des Lebens ist immer auch das Standesamt involviert. Jeder Bürger bekommt es mit der Behörde zu tun. Auch Menschen, die ihren Namen ändern oder ihre Familie zusammenführen wollen. Mit den großen Identitätsfragen befasst sich das Standesamt also. Aber das Standesamt hat ein Problem. Ihm fehlen die Menschen, die die Voraussetzungen erfüllen, um das Amt zu leiten. Stefan Diebl, Pressesprecher im Landratsamt, schreibt auf Merkur-Nachfrage: „Nach unserem Sachstand verfügen circa 60 Prozent der Standesbeamten im Landkreis nicht über die gesetzlich vorgeschriebene Qualifikation.“ Das heißt: Auf drei Standesbeamte kommen fast zwei, die mit einer Ausnahmegenehmigung arbeiten.

Der Kreis will diese Praxis weitgehend beenden. Zuletzt flatterte deshalb ein Schreiben aus dem Landratsamt in alle Rathäuser. Ein Hinweis auf die Rechtslage, die bitte einzuhalten sei. Als zuständige Rechtsaufsicht ist es Aufgabe der Kreisbehörde, daran zu erinnern – sonst kriegt sie selbst Druck von oben. „Gerade die Standesämter sehen sich derzeit mit sehr komplexen Fragestellungen konfrontiert, deren Beantwortung nur durch entsprechend geschultes Personal erfolgen kann“, schreibt Diebl dem Merkur. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen, fragen sich die Gemeinden. Das Thema treibt alle Kommunen im Landkreis Starnberg um – noch mehr, seit die Geschäftsleiter bei einem Treffen dieser Tage ihre Sorgen teilten. Auch in der nächsten Bürgermeisterdienstbesprechung steht das Standesamt auf der Tagesordnung.

In Berg leitet der Kämmerer jetzt auch das Standesamt

Das Beispiel Berg: Die Gemeinde muss sich nach dem Ausscheiden des Standesamtsleiters derzeit mit einer Interimslösung behelfen. Der Gemeinderat benannte vergangene Woche zwei langjährige Mitarbeiterinnen des Standesamts als Leitung und Stellvertretung. Ein Dauerzustand darf das aber nicht sein, denn die beiden verfügen nur über besagte Ausnahmegenehmigung. Zum Glück der Kommune hat sich Florian Bendele bereit erklärt, eine Zusatzausbildung zu machen. Der Mann der Zahlen kümmert sich wohl ab Anfang 2024 auch noch um die Emotionen – zumindest teilweise. Kämmerer Bendele wird den Leitungsposten im Standesamt übernehmen. Damit er besetzt ist. Er sagt aber selbst: „Das Tagesgeschäft machen die Kolleginnen.“ Bei speziellen Fragen zum Familien- oder Namensrecht, bei der Übertragung ausländischer Urkunden ins Deutsche sei er dann gefragt und müsse Verantwortung übernehmen. „Da dürfen keine Verwechslungen oder andere Fehler passieren. Sonst können Sie Familien zerstören“, sagt Bendele.

Der Berger Kämmerer ist Beamter der dritten Qualifikationsebene, er besitzt also die Grundausbildung, um rechtmäßig als Standesamtsleiter bestellt zu werden. Einen zweiwöchigen Kurs muss er allerdings noch machen, um sich spezielles Wissen anzueignen. Dass er einspringt, sei selbstverständlich für ihn gewesen, sagt Bendele: „Es geht darum, unsere Organisation am Laufen zu halten.“

Gautings Geschäftsleiter: Fachkräfte haben ganz andere Möglichkeiten

Brenzlig war die Situation in jüngster Vergangenheit auch in Gauting. Als eine langjährige Standesbeamtin in den Ruhestand ging, konnte die Gemeinde die Lücke drei Monate lang nicht schließen. „Die Fachkräfte sind brutal umkämpft“, sagt Geschäftsleiter Dr. Michael Groth. Und nun ziehe das Landratsamt „Daumenschrauben an, die uns nicht helfen werden“.

Vergleichbar mit der Beamtenqualifizierung des Bergers Bendele sind Verwaltungsfachwirte mit dem Beschäftigtenlehrgang II (BL II). „Aber damit können Sie ganz andere Dinge erreichen als eine Standesamtsleitung in einer kleinen Gemeinde – Führungspositionen und attraktivere Stellen“, sagt der Gautinger Groth allgemein zur diffizilen Situation.

Vor einem Problem steht auch Tutzing. Eine Standesbeamtin habe gekündigt, die andere erwarte Nachwuchs, erzählt Geschäftsleiter Marcus Grätz. Er will sich nun im Namen aller Geschäftsleiter an den Landkreis wenden, um Lösungen zu finden. Eine mögliche nennt Landratsamtssprecher Diebl: „Eine Zusammenlegung von Standesamtsbezirken mehrerer Gemeinden oder eine Übertragung gewisser standesamtlicher Tätigkeiten“. Wörthsee und Inning arbeiten in dieser Hinsicht bereits seit 2008 interkommunal zusammen. „Das klingt einfach in der Theorie, so einfach ist es aber nicht“, sagt Grätz. Für ihn steht fest: „Wir müssen uns mit dem Landratsamt zusammensetzen.“

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.