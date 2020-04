62 Millionen Euro: Abwasserverband Starnberger See macht mehr Schulden

Der Abwasserverband Starnberger See will dieses Jahr seine Kredite um 9 auf 62 Millionen Euro erhöhen. Die Gebühren bleiben jedoch unberührt.

Starnberg– 62 Millionen Euro: Diese Zahl wird am Ende des Jahres auf der Minusseite der Bilanz des Abwasserverbandes Starnberger See stehen. Im laufenden Jahr will der Verband 9 Millionen Euro an Krediten aufnehmen. Die Verbandsversammlung hat den Haushalt für das Jahr 2020 in ihrer jüngsten Sitzung verabschiedet und damit ihr Okay für die neuerliche Kreditaufnahme gegeben. Das Geld wird laut dem Verbandsvorsitzenden Rupert Monn für Erschließungsprojekte der Mitgliedsgemeinden, für den Anschluss privater Bauprojekte sowie die Erneuerung und Erweiterung des eigenen Kanalsystems genutzt.

Die Gebühren werden trotz der neuerlichen Kreditaufnahme nicht steigen. Der Starnberger Verbandsrat Dr. Klaus Huber hatte nachgerechnet und die noch nicht besetzten elf Stellen in seiner Rechnung berücksichtigt. „Führt das nicht zu einer Gebührenerhöhung? Ich komme auf 3,30 beziehungsweise 3,50 Euro pro Kubikmeter allein für die Personalkosten.“ Geschäftsführer Norbert Impelmann versicherte, dass die Personalkosten in der Gebührenberechnung immer einkalkuliert sei. „Wir haben erst die Hälfte der laufenden Kalkulationsperiode hinter uns.“ Bis 2022 liegt die Abwassergebühr bei 3,26 Euro pro Kubikmeter und die Niederschlagswassergebühr bei 0,99 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche. Verbandschef Monn versicherte, dass die Kreditaufnahmen im Einklang mit dem Kommunalabgabengesetz seien. „Ab 2023 soll der Schuldenstand abgebaut werden“, sagte er. Zudem sei der mögliche Kreditrahmen der Haushalte seit 2014 nie gänzlich ausgeschöpft worden.

13,3 Millionen Euro für Kanäle, Pumpwerke und Kläranlage

Das Volumen des Verwaltungshaushalts des Verbands beläuft sich auf 16,5 Millionen Euro, es ist um eine knappe Million niedriger als im Vorjahr. Der Vermögenshaushalt umfasst 19,2 Millionen Euro, das sind 1,2 Millionen mehr als 2019.

In diesem Jahr hat der Verband viel vor. 13,3 Millionen Euro sollen heuer in die Kanalstrecken, die Pumpwerke und die Kläranlage fließen. 2,7 Millionen Euro sind für Fahrzeuge im Kanalbereich eingeplant. Die sind nötig, weil der Verband wie berichtet Kanaluntersuchungen selbst machen und nicht länger nach außen vergeben will. Externe Firmen wurden immer teurer. Deshalb stockt er seit einigen Jahren auch sein Personal auf. Das gestaltet sich nicht ganz einfach: Elf Stellen sind noch unbesetzt. Monn hofft, dass durch die neue Großraumzulage und einen neuen Tarifvertrag die Rekrutierung von Mitarbeitern leichter wird.

