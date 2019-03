80 Bürgermeisterinnen zu Gast in Starnberg: Sie kämpfen gegen neun Prozent

80 Bürgermeisterinnen aus ganz Bayern tagen in Starnberg. Sie machen sich für mehr Frauen in der Politik stark. Dass der Kongress im Landkreis stattfindet, passt gut.

Starnberg – 186 Bürgermeisterinnen gibt es derzeit in Bayern – 80 davon kamengestern in Starnberg zusammen. Bis heute Mittag tagen sie zum Thema „Frauen führen Kommunen“ im Landratsamt. Sie tauschen sich aus, netzwerken und gehen bei der Veranstaltung des Bayerischen Gemeindetags vor allem einer Frage nach: Wie lässt sich der Anteil weiblicher Politiker erhöhen?

Gerade in Kommunalparlamenten seien Frauen unterrepräsentiert, sagte Gemeindetags-Direktorin Cornelia Hesse in ihrer Begrüßungsrede. Sie führen nur neun Prozent der Rathäuser in Bayern. Im Landtag seien es immerhin 26, im Bundestag 30 Prozent. Mit Bezug auf das Bürgermeisteramt sagte Hesse: „Im Jahr 1996 waren es noch 2,2 Prozent, wenn das so weitergeht sind wir 2050 bei knapp der Hälfte angelangt.“ Sie motivierte die anwesenden Rathauschefinnen dazu, weitere Frauen zu animieren.

Landkreis Starnberg: Sechs von 14 Bürgermeistern weiblich

Dieses Ziel verfolgt vor allem eine Frau aus dem Landkreis, die gestern nicht im Landratsamt sein konnte: Christine Borst, bis Februar Kraillinger Bürgermeisterin, hatte den Kongress als Vorsitzende des Gemeindetag-Arbeitskreises „Frauen führen Kommunen“ in die Wege geleitet. Die 64-Jährige legte ihr Amt wie berichtet wegen einer Herzerkrankung nieder. In Gedanken bei ihr war unter anderem der einzige Mann im Saal, Vizelandrat Georg Scheitz: „Ich weiß, wie wichtig ihr diese Veranstaltung war“, sagte er. „Sie hat immer geschwärmt von ihrem Beruf.“

Für die dritte Tagung dieser Art sei der Kreis als Veranstaltungsort bestens geeignet, so Scheitz. Die Bürgermeisterinnenquote liegt bei 43 Prozent. Sechs Frauen führen hierzulande Kommunen – Eva John (Starnberg), Dr. Brigitte Kössinger (Gauting), Marlene Greinwald (Tutzing), Christel Muggenthal (Wörthsee), Anna Neppel (Andechs) und Borsts Stellvertreterin Karin Wolf (Krailling).

Nachholbedarf gebe es trotzdem, sagte Eva John mit Verweis auf das Pro-Männer-Verhältnis von 30:9 im Starnberger Stadtrat. Die Bürgermeisterin plädierte: „Wir Frauen sind vielleicht nicht die geborenen Netzwerkerinnen und Machtmenschen – aber vielleicht die geborenen Bürgermeisterinnen. Denn wir sind engagiert, verantwortungsbewusst und meist stressresistent.“

Frauen nicht nur unangenehme Aufgaben übertragen

Zu Gast war gestern auch Carolina Trautner, die als Staatssekretärin im bayerischen Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales mit Ministerin Kerstin Schreyer die einzige weibliche Doppelspitze bildet. Sie forderte, Frauen „nicht nur die unangenehmen Aufgaben wie den Schriftführerposten“ zu übertragen. „Wir können alles genauso gut, haben nur andere Ansatzpunkte.“ Frauen würden oft länger überlegen, ehe sie eine Entscheidung treffen und leichter an sich zweifeln. Ein Beispiel Trautners: „Wenn bei einer Stellenanzeige nicht zehn von zehn Kriterien passen, bewirbt man sich erst gar nicht.“ Das Bürgermeisteramt müsse als realistisches Ziel in den Köpfen ankommen, Parteien könnten durch Kinderbetreuungen oder flexible Sitzungstermine Freiräume schaffen.

Die Tagung geht heute weiter. Unter anderem spricht die Landtagspräsidentin Ilse Aigner.