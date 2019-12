Fußgänger (86) auf B 2 schwer verletzteeeeee

Im stockenden Feierabendverkehr ist am Samstag ein 86-Jähriger auf der Hauptstraße von einem Pkw angefahren worden. Er wurde in eine Münchener Klinik gebracht.

Starnberg - Ein 86 Jahre alter Mann aus Maising ist bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Starnberg schwer verletzt worden. Der Fußgänger wollte nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 17.10 Uhr auf Höhe des Fischgeschäfts die Bundesstraße überqueren, um zu seinem vor dem Laden geparkten Auto zu kommen. Zeitgleich befuhr eine 62 Jahre alte Frau aus Starnberg mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Weilheim. „Zur Unfallzeit stockte der Verkehr“, berichtet ein Polizeisprecher. Die 62-Jährige fuhr an, hatte dabei den Fußgänger jedoch wohl zunächst übersehen. Als sie ihn bemerkte, bremste sie ab und versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Dadurch stürzte der 86-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen bestand der Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Münchener Klinikum gebracht. Eine Lebensgefahr bestand hierbei nicht. Der Verkehr an der Unfallstelle musste kurzzeitig durch die Polizei geregelt werden.