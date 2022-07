Ab sofort gibt’s den Spartipp des Monats

Von: Peter Schiebel

Machen sich stark fürs Energiesparen: Karin Wurzbacher (2.v.l.) und Erika Schalper (r.) von der STAgenda mit Dritter Bürgermeisterin Christiane Falk und Bürgermeister Patrick Janik. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Mit dem Energie-Spartipp des Monats wollen die Ehrenamtlichen der STAgenda ab sofort die Menschen dafür sensibilisieren, auf ihren Verbrauch zu achten und gegebenenfalls ihr Verhalten zu ändern. Die Tipps sollen alltagstauglich sowie einfach und sofort umsetzbar sein.

Starnberg – Der Termin im Starnberger Rathaus am Freitagnachmittag war bewusst gewählt. Schließlich war der 1. Juli. Und am 1. eines jeden Monats wollen Karin Wurzbacher und Erika Schalper von der STAgenda ab sofort den Energie-Spartipp des Monats veröffentlichen. „Wir wollen damit Menschen ansprechen und dafür sensibilisieren, in schwierigen Zeiten etwas zum Energiesparen beizutragen“, erklärten die beiden. „Auch im letzten Winkel des Landkreises sollte es angekommen sein, dass die Abhängigkeit von der Lieferung von fossilen Energieträgern derzeit nicht ausreichend gesichert ist und dass es zu Engpässen kommen kann.“

Zum Auftakt gibt es zwei Tipps, die auf den ersten Blick ganz selbstverständlich klingen, aber dennoch Wirkung erzeugen können: „Einkaufszettel schreiben und nur einkaufen, was drauf steht.“ Und: „Beim Kochen immer Deckel auf den Topf.“

In Deutschland landeten pro Jahr und Kopf 80 Kilogramm der eingekauften Lebensmittel im Müll, erklärten Wurzbacher und Schalper. Oft würden die Sachen im Kühlschrank vergessen. Dabei gehe es nicht nur um Verschwendung, sondern auch um bares Geld. Immerhin hätten die 80 Kilo einen Wert von 230 Euro. Und was das Kochen mit Deckel betrifft: „Alles, was dampft, kostet unnötig Energie.“

Die zwei Tipps passen genau in das Konzept, das sich Karin Wurzbacher und Erika Schalper ausgedacht haben. „Es sind ganz bewusst einfache Tipps, die alltagstauglich und sofort umsetzbar sind“, sagte Wurzbacher, die sich seit vielen Jahren im STAgenda-Arbeitskreis Energie und Klimaschutz engagiert. „Wir wollen zeigen, dass jeder auf Kleinigkeiten achten und damit etwas erreichen kann“, ergänzte Schalper. Mit erhobenem Zeigefinger oder globalen Klimaschutz-Zielen wollen sie dabei gar nicht argumentieren.

Natürlich würde der Bau von Fotovoltaikanlagen, die Anschaffung von Elektrofahrzeugen und die Sanierung von Heizungen einen großen Beitrag zur Energieeinsparung leisten. Allerdings seien diese Investitionen immer mit hohen Kosten verbunden, die sich nicht jeder leisten könne. „Trotzdem kann jeder etwas machen.“

Unterstützung erhält die Aktion von der Stadtspitze. Niemand müsse sein Leben radikal ändern, sagte Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk und warb fürs Mitmachen. Bürgermeister Patrick Janik legte zudem einen Fokus aufs Finanzielle angesichts der deutlich gestiegenen Energiepreise: „Es geht dabei auch um durchaus erhebliches Sparpotenzial für jeden Einzelnen.“

Der Energie-Sparrtipp des Monats soll bis auf Weiteres an jedem 1. eines Monats auf der Internetseite stagenda.de veröffentlicht werden. Dort gibt es auch weitergehende Informationen rund um die Themen Energie und Klimaschutz. Die beiden Initiatorinnen sind bei Fragen und Anregungen zudem per E-Mail zu erreichen: kwurzbache@aol.com sowie starnberg@erika-schalper.de.