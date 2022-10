Abfall im Landkreis wird kaum weniger

Von: Stefan Reich

Richtig trennen ist gar nicht so einfach. Im Restmüll findet sich viel wertvoller Bioabfall. Immerhin ist im Landkreis Starnberg die Fehlwurfquote in den Biomüll-Tonnen gering. Gelbe Tonnen soll es ab 2025 geben. © Jens Wolf/dpa

Im Corona-Jahr 2020 war im Landkreis Starnberg so viel Abfall angefallen wie noch nie. Im Jahr danach ist die Gesamtabfallmenge wieder gesunken, aber nur geringfügig. Eine vierte Tonne wird wahrscheinlich.

Landkreis – Das Kommunalunternehmen AWISTA hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen und die Abfallstatistik für 2021 vorgestellt. Wie immer aufgeschlüsselt nach Abfallarten. Denn diese unterscheiden sich laut des Entsorgungsunternehmens des Landkreises auch aus wirtschaftlicher Sicht. Manche bringen Geld, andere kosten.

Abfallmenge

Für die Entsorgung von Restmüll in der Verbrennungsanlage zahlt der AWISTA. Hier blieb die Pro-Kopf-Menge mit 113 Kilogramm je Landkreis-Einwohner im Vergleich zu 2020 konstant. Um sechs Prozent sank die Menge an Elektroschrott, die von 2019 auf 2020 um satte 20 Prozent gestiegen war.

Geld verdienen kann der AWISTA derzeit mit Papier und Metall. Zwar gingen die Mengen leicht zurück. Aber die hohen Weltmarktpreise waren mitverantwortlich dafür, dass 2021 wirtschaftlich besser lief als das vorangegangene Jahr. Die Umsatzerlöse lagen mit 17,3 Millionen Euro um fast zwei Millionen höher. Aber auch die Ausgaben waren höher. Der Überschuss stieg trotzdem von 155 000 auf 325 000 Euro.

Biomüll

Konstant geblieben ist die Menge an Biomüll, die von 2019 auf 2020 deutlich angestiegen war. Auch 2021 fielen wieder mehr als 10 000 Tonnen an. Und im Landkreis landet vergleichsweise wenig Fehlwurf in der Biotonne. Im Frühjahr und im Sommer hatte der AWISTA in einigen Kommunen Biotonnen separat leeren und den Inhalt analysieren lassen. „Die Fehlwurfquote ist erfreulich gering“, berichtete AWISTA-Vorstand Christoph Wufka bei der Vorstellung der Abfallbilanz. Sie betrage nur 1,5 Gewichtsprozent. Eine geringe Fehlwurfquote im Biomüll sei wichtig. Denn der werde in Vergärungsanlagen verwertet, in denen Biogas erzeugt werde. Dafür muss der Müll möglichst frei sein von Plastikbeuteln.

Auf der anderen Seite landet immer noch zu viel Bioabfall in den Restmülltonnen, findet Wufka. Rund 30 Prozent von deren Inhalt seien eigentlich Biomüll, aus dem angesichts der Energiekrise dringend benötigtes Biogas werden könnte. Wufka stützt sich dabei auf Zahlen des Umweltbundesamtes. Eine eigene Restmüllanalyse für den Landkreis Starnberg gab es zuletzt 2016, im kommenden Jahr soll wieder eine durchgeführt werden.

Verpackungen

Einzelhandelsverpackungen werden im Landkreis Starnberg über den Gelben Sack entsorgt. Dafür zuständig ist nicht der AWISTA, sondern die Dualen Systeme wie der Grüne Punkt. Die Mengen führt das Kommunalunternehmen in seiner Abfallbilanz trotzdem auf. Sie sind in den vergangenen beiden Jahren kontinuierlich um jeweils 2,2 Prozent gestiegen, auf etwa 32,9 Kilogramm pro Landkreisbewohner. Aber zu viele dieser Leichtverpackungen, die teilweise aus mehreren Materialien bestehen, landen in der Restmüll- oder Papiertonne, beklagt Wufka.

Der Gelbe Sack als Sammelsystem für Leichtverpackungen soll im Landkreis bald Geschichte sein. Am Donnerstag erklärte Wufka: „Wir wollen 2025 die Gelbe Tonne einführen.“ Das sei „eminenter Bürgerwunsch“, und der AWISTA-Verwaltungsrat – dieser ist besetzt mit dem Landrat, Kreisräten und Bürgermeistern – habe den Vorstand mit der Einführung beauftragt. Das Ziel auch zu erreichen werde aber wohl zäh. Eventuell müsse man den Gerichtsweg gehen. Für das Einsammeln von Leichtverpackungen sind die Dualen Systeme zuständig. Der Landkreis kann über die Art der Sammlung nicht ohne weiteres entscheiden. Ein Grund für die Umstellung: Die Säcke würden zu leicht aufreißen und der Inhalt vom Wind verweht.

Abfallgebühren

Ob die Müllgebühren im Landkreis im kommenden Jahr steigen, steht noch nicht fest. Man strebe an, sie konstant zu halten, versprechen könne er das aber noch nicht, sagte Wufka. Auf der einen Seite steht das gute Ergebnis aus dem letzten und aus vorangegangenen Jahren. Auf der anderen Seite steigende, bisher teils noch gar nicht bekannte Kosten, etwa für Energie oder Müllverbrennung. Möglicherweise kommen auf den AWISTA allein für die Restmüllentsorgung Mehrkosten von 35 Euro pro Tonne zu. Grund: die Einbeziehung der Müllverbrennung in die CO2-Bepreisung.