Abfallentsorgung: Volle Tonnen stehenlassen

Die Leerung der Abfalltonnen im Landkreis Starnberg kann sich derzeit auch einmal einen Tag verzögern. Grund sind Personalengpässe beim Dienstleister (Symbolbild). © Beispielfoto: dpa

Personalmangel beim Abfuhrunternehmen sorgt derzeit für Verschiebungen bei der Leerung von Tonnen und bei der Abholung des Gelben Sacks. Betroffene sollen die Tonnen einfach einen Tag länger stehenlassen.

Landkreis – Die Abfallentsorgung im Landkreis stockt derzeit etwas. Wegen Urlaubszeit und Krankheitsfällen sind beim mit der Abfuhr der Tonnen beauftragten Unternehmen Remondis personelle Engpässe entstanden, die zu Verschiebungen der Touren führen. Das gab es in diesem Ausmaß noch nicht im Kreis. Lange sollen die Tonnen aber nicht ungeleert bleiben, versichert Sebastian Roth, Sprecher der Kommunalunternehmens AWISTA.

Die Abfuhr könne derzeit nicht so erfolgen, wie die Bürger es gewohnt seien, teilte das Kommunalunternehmen gestern mit. Heißt konkret für Tonnenbesitzer: Sollten Behälter abends am gewohnten Tag der Leerung bzw. Gelbe Säcke am Tag der Abholung nicht mitgenommen sein, solle man sie einfach stehenlassen. „Die Behältnisse werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen geleert“, erklärte Roth. Man bemühe sich, das Problem in Zusammenarbeit mit Remondis so schnell wie möglich zu lösen.

Aushilfsfahrer kennen Straßenzüge nicht so gut

Vereinzelt war es schon in den vergangenen Wochen in Gemeinden vorgekommen, dass Tonnen nicht am angekündigten Tag geleert wurden. Anfang der Woche jedoch verschärfte sich das Problem – was sich Roth zufolge an vielen Anrufen bei AWISTA zeigte. So klappte die Abfuhr etwa in Andechs nicht wie gewohnt. Einer der Gründe ist auch, dass Ersatzfahrer die Touren fahren, die sich im Landkreis nicht so gut auskennen und deswegen etwas länger brauchen, die Straßen abzufahren. Sind Straßen nicht abgefahren worden, werde dies bei Remondis gemeldet – und zeitnah nachgefahren. Bei Fragen zur Abfallentsorgung ist die AWISTA-Service-Zentrale unter (0 81 51) 2 72 60 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr der richtige Ansprechpartner – auch für nicht geleerte Tonnen.