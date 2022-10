Abgesunken und verschimmelt: Starnberger Kirchenorgeln pfeifen aus dem letzten Loch

Von: Tobias Gmach

Die Pfeifen der mechanischen Schleifladenorgel in der Kirche St. Josef stehen im Zentrum größerer Reparaturarbeiten. Eine hält Kirchenmusiker Andreas Haller in der Hand. © Andrea Jaksch

Bei der einen sind die Pfeifen abgesunken, die andere pfeift aus dem letzten Loch: Zwei Kirchenorgeln bereiten der Starnberger Pfarrei Sorgen. Die kleine in St. Josef wird derzeit aufwendig für 11 000 Euro repariert, über die Zukunft der großen in St. Maria entscheidet ein Gutachten.

Starnberg – Eigentlich sollte in der Starnberger Kirche St. Josef am Schlossberg an diesem Sonntag die frisch sanierte Orgel erklingen. Ein Konzert war geplant. Aber es findet nicht statt. Denn die Orgel ist nicht frisch saniert – zumindest noch nicht. Die Reparatur des kaputten Instruments dauert länger als zunächst angenommen, wohl bis Ende November, berichtet Kirchenmusiker Andreas Haller auf Nachfrage. Und weil es in dem kleinen katholischen Gotteshaus so zugig ist, werden darin im Winter gar keine Messen gefeiert. Erst wieder an Ostern. Und kurz danach, wahrscheinlich bei einem Muttertagskonzert am 14. Mai, soll die Orgel dann wieder Musik machen.

Eine mechanische Schleifladenorgel aus der Zeit um 1850 schaut, mit goldenen Bögen verziert, von der oberen Empore St. Josefs herunter. Georg Beer hat sie gebaut, wie auch jene in den St.-Vitus-Kirchen in Gilching und Erling. „Sie ist vom Klang und vom Charakter her sehr gelungen“, sagt Kirchenmusiker Haller, dem solche Worte über die große Kegelladenorgel in der Stadtpfarrkirche nie über die Lippen kommen würden. Aber das ist eine andere Geschichte. Die zweite, in der eine Orgel die Hauptrolle spielt und die der Pfarreiengemeinschaft Sorgen bereitet.

Die Orgel in St. Josef auf der oberen Empore: Einzelne Pfeifen sind noch ausgebaut, andere schon wieder eingebaut. © Andrea Jaksch

In der ersten, in St. Josef, sind die bleizinnernen Orgelpfeifen die Bösewichte. Sie sind unter ihrem eigenen Gewicht eingesunken. Um wieder richtig mit dem historischen und denkmalgeschütz-ten Pfeifenstock in Verbindung zu treten, müssen Holzblöcke angefertigt werden, „Adapter“ nennt Haller sie auch. Und: Alle Pfeifen mussten ausgebaut werden.

In diesem Zuge löst die Pfarrei auch ein Problem von Musikern in St. Josef, die größer als 1,70 Meter sind. Denn Menschen wie Haller (1,80 Meter) müssen gebückt spielen, weil der Spieltisch in einer Nische steht. „Wir verlegen ihn etwas nach vorne. Aber so, dass man es wieder rückgängig machen könnte, sollte es mal Bedenken des Denkmalschutzes geben“, sagt der Organist. Insgesamt 11 000 Euro verlangt der Orgelbauer für die Reparatur.

Im Pfeifenstock eingesunken sind manche Pfeifen. Sie müssen stabilisiert werden. © Andrea Jaksch

Nun wäre da noch das zweite Sorgenkind, die Kegelladenorgel in der Stadtpfarrkirche. Unter dem Titel „Die Königin der Instrumente schimmelt“ berichtete der Starnberger Merkur Ende 2021 von den großen Feuchtigkeitsproblemen in St. Maria. Darüber dass die Orgel, ein industrielles und laut Haller nicht sehr brillant klingendes Fabrikat aus dem Jahr 1935, direkt an der Wand steht und sich der Schimmel „explosionsartig“ ausbreite. Ob der Betrieb der Orgel wegen der hohen Instandhaltungskosten noch wirtschaftlich ist, soll ein Gutachten klären, hieß es schon damals. „Wir haben wegen Krankheit und anderen Gründen noch keinen Termin gefunden.“ Ein Sachverständiger, ein Gutachter, jemand vom Denkmalamt: Sie alle müssten das Instrument inspizieren.

Drei Szenarien sind je nach Gutachten-Ergebnis möglich. Erstens: Die Orgel wird in ihre Einzelteile zerlegt, an allen Ecken und Enden vom Schimmel befreit und so, wie sie ist, danach wieder aufgestellt. Zweitens: Nach der Generalreinigung wird sie etwas versetzt aufgebaut, damit kein direkter Kontakt mehr zur Wand besteht. Und drittens: Die Pfarreiengemeinschaft schafft eine neue Orgel an. Dafür wäre mehr als eine Million Euro nötig. Haller: „Aber langfristig wäre es eine Investition, die sich rechnen würde.“ Die Stimme der Pfarrei und der gläubigen Gemeinde solle ihrem Anspruch auch gerecht werden, findet der Kirchenmusiker. „Wenn die Kirche voll ist und man alles aus ihr herausholen will, geht ihr die Luft aus“, sagt er. Langer Atem wäre im dritten Szenario nötig: Haller erklärt: „Inklusive Planung dauert es sieben bis neun Jahre, bis eine neue Orgel an Ort und Stelle steht.“

