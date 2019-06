95 Prozent der Abiturienten sind durch

Das Abitur des zu Ende gehenden Schuljahres ist fast Geschichte. Die meisten Prüflinge – knapp 95 Prozent – haben das Reifezeugnis bereits in der Tasche. Unsichere Kandidaten können das bei den mündlichen Nachprüfungen in der kommenden Woche noch nachholen.

Landkreis– Eine Nachricht eint alle Gymnasien im Fünfseenland: Die umstrittene Mathematik-Prüfung hat sich nicht negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Im Gegenteil: An manchen Oberschulen war der Notenschnitt in Mathe sogar besser als zuvor, zum Beispiel am Gautinger Otto-von-Taube-Gymnasium. Schulleiterin Sylke Wischnevsky ist insgesamt sehr zufrieden mit dem Jahrgang. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, verrät sie: Bei „einer Handvoll Schülern“ von 134 Abiturienten werde es etwas eng, sie müssten in die Nachprüfungen. Der Jahrgang sei deutlich besser als im Vorjahr: viel mehr Absolventen mit einer 1,0 (2018 waren es drei) und viel mehr Abschlüsse mit einer 1 vor dem Komma.

Als „Sturm im Wasserglas“ habe sich der Trubel um die Mathematikprüfung herausgestellt, sagt Elmar Beyersdörfer. Der Leiter des Gymnasiums Kempfenhausen freut sich über einen guten Jahrgang und einen Notendurchschnitt von 2,1. Von 75 Abiturienten müssen sechs in die Nachprüfungen.

Die gleiche Anzahl an Nachprüflingen gibt es am Tutzinger Gymnasium. 53 Schüler haben das Abitur auf Anhieb geschafft, 19 mit einer 1 vor dem Komma. Eine Schülerin hat einen Schnitt von 1,1, könnte sich aber noch auf eine 1,0 verbessern, teilt Oberstudiendirektor Bruno Habersetzer mit.

Mit großer Genugtuung geht Josef Parsch ins Wochenende. „Ich bin sehr zufrieden“, äußert sich der Leiter des Gymnasiums Starnberg eher bescheiden. Von 117 Absolventen haben 116 die Reifeprüfungen auf Anhieb geschafft. Eine Schülerin geht mit „guten Voraussetzungen“ in die Nachprüfung.

58 von 62 Dießener Gymnasiasten haben das Reifezeugnis sicher. Auch die vier Kandidaten, die in die Nachprüfungen müssen, hätten gute Chancen, den Abschluss zu meistern, ist Schulleiter Alfred Lippl guter Dinge und zufrieden: Zweimal gibt es eine 1,0, 15 Schüler haben eine 1 vor dem Komma.

Die Zahlen vom Gymnasium Gilching kurz und knapp: Von 145 Absolventen haben fünf eine 1,0 und 14 müssen in die Nachprüfung.