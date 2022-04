Abschied von einem großen Starnberger: Zum Tod von Heinrich Frey

Von: Peter Schiebel

Heinrich Frey mit seiner Frau Barbara und Sohn Stefan, der seit 2020 als Landrat amtiert. Das Ich sehe mich als Kommunalpolitiker, der stets ohne ideologische Scheuklappen bestrebt ist, pragmatische und realisierbare Entscheidungen zu treffen. Heinrich Frey über sein politisches Rollenverständnis © entstand im heimischen Garten in Starnberg. Foto: privat

Altlandrat Heinrich Frey ist tot. Er starb am Donnerstagabend im Alter von 82 Jahren im Hospiz in Polling. Dorthin war Frey bereits im vergangenen Jahr aufgrund einer unheilbaren Krankheit umgezogen.

Starnberg/Landkreis – „Der Beruf war meine Leidenschaft.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Heinrich Frey Ende April 2008 vom Starnberger Landratsamt. Zwölf Jahre lang hatte er als Landrat die Geschicke des Landkreises Starnberg maßgeblich bestimmt, hatte Entscheidungen in die Wege geleitet, die bis heute positiv nachwirken. Nun ist Heinrich Frey tot. Der Altlandrat ist am Donnerstagabend im Alter von 82 Jahren gestorben. „Er ist friedlich eingeschlafen“, sagt sein Sohn Stefan Frey (46), der seit 2020 Landrat ist, gegenüber dem Starnberger Merkur.

Heinrich Frey wurde am 6. Oktober 1939 in Brünn geboren. Noch während des Zweiten Weltkriegs floh seine Mutter mit ihm, seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Fritz und der Großmutter nach Westen und landete schließlich am Starnberger See, in Bernried. Der Vater fiel in Russland. Der Umzug nach Starnberg folgte später. Nach dem Abitur studierte Frey Jura, leitete anschließend zunächst das Referat „Kommunaler Finanzausgleich“ im Bayerischen Finanzministerium und wechselte 1987 als Leiter des Unternehmensbereichs Kommunalkunden zur Bayerischen Landesbank.

Politisch engagierte sich Frey zu dem Zeitpunkt längst in der Starnberger CSU. 1977 wurde er Kreisvorsitzender der Union, ein Jahr später erstmals in den Kreistag gewählt, 1990 übernahm er dort den Vorsitz der CSU-Fraktion. Sechs Jahre darauf wählten ihn die Bürger als Nachfolger von Dr. Rudolf Widmann zum neuen Starnberger Landrat.

„In all den Jahren war er für eine Vielzahl von Projekten verantwortlich, die er auf den Weg gebracht oder sie umgesetzt hat“, heißt es einer Mitteilung des Landratsamts vom Freitag. Unter anderem legte Frey den Grundstein für die Entwicklung des Kreiskrankenhauses in eine GmbH, gründete die Wirtschaftsfördergesellschaft (GFW), führte die jährliche Verleihung des Wirtschaftspreises ebenso ein wie die Innovationsmesse „innoSTA“ und wirkte an zahlreichen anderen Projekten mit – das alles „zielstrebig, mit politischer Durchsetzungskraft, aber immer wieder kompromissbereit“, wie sein Nachfolger als Landrat, Karl Roth, Freys Wirken beschreibt.

Großes Engagement für die Zivilgesellschaft

Daneben engagierte sich Heinrich Frey auch in der Zivilgesellschaft. Er war an der Gründung des Starnberger Caritasverbandes beteiligt und war mehr als 30 Jahre lang dessen Vorsitzender. Er war zwölf Jahre Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes, stand als Präsident dem TSV 1880 Starnberg vor und bis zum letzten Tag als Vorsitzender auch dem Förderverein Freundeskreis des Klinikums Starnberg. „Er hat den Sport gelebt. Die Zusammenarbeit war hervorragend. Es gibt im Ehrenamt oft Selbstdarsteller, er war das sicher nicht“, würdigt der amtierende TSV-Präsident Hans Michael Jungwirth Freys Wirken.

Beim Sport war es auch, als Frey merkte, dass irgendetwas nicht stimmte. „Im Skiurlaub mit der Familie 2019 in Südtirol sind ihm auf einmal die Beine weggesackt“, erzählt sein Sohn. Im Jahr darauf folgte die Diagnose: Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), eine heimtückische und unheilbare Nervenkrankheit. „Er hat die Diagnose akzeptiert und mit Fassung getragen“, sagt Frey.

Seine letzten Monate verbrachte Heinrich Frey deshalb auch nicht mehr in Starnberg, sondern im Hospiz in Polling im Landkreis Weilheim-Schongau, wo er zuletzt palliativ betreut wurde. „Er hat sich bewusst dafür entschieden. Das ist eine segensreiche Einrichtung“, sagt sein Sohn. Viele Freunde und Weggefährten haben Heinrich Frey dort bis zuletzt besucht, regelmäßig war die Familie da – Ehefrau Barbara, die vier Söhne und die elf Enkelkinder. Sein Vater habe bis zuletzt viel gelesen. „Das war eine sehr intensive Zeit.“

Insgesamt sei ihm sein Vager immer Vorbild gewesen, sagt Stefan Frey. „Er war sehr rational. Er hat immer versucht, die Dinge von vorne bis hinten zu durchdenken. Und er konnte immer lachen.“ Ein Menschenfreund im besten Sinn, in weiten Teilen des Landkreises hoch angesehen – und ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Sache. Wie gesellig Heinrich Frey war, wissen alle zu schätzen, die die Gelegenheit dazu hatten. Frey richtete beispielsweise die 100-Jahr-Feier des Landkreises mit mehr als 50 Veranstaltungen aus, traf sich auch gerne mit Freunden in den Partnerlandkreisen Bad Dürkheim und Taipei auf Taiwan.

Kommunalpolitiker mit Leitgedanken

Das Landratsamt zitiert Heinrich Frey mit diesem Satz: „Ich sehe mich als einen der Kommunalpolitiker, der auf der Grundlage des politischen Programms, aber stets ohne ideologische Scheuklappen bestrebt ist, pragmatische und realisierbare Entscheidungen zu treffen.“ Ganz nach diesem Leitgedanken habe er die Geschicke des Landkreises gelenkt. Frey sei ein sportlicher, charmanter und mit hintergründigem Witz ausgestatteter Mensch gewesen. Für seine Leistungen erhielt er 2013 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland, ein Jahr später verlieh ihm der Kreistag den Ehrentitel Altlandrat.

Zu seinem Gedenken weht die Landkreisfahne in diesen tagen vor dem Landratsamt auf Halbmast. Von Montag, 11. April, an liegt im Landratsamt ein Kondolenzbuch aus, in dem sich Mitarbeiter und Bürger eintragen können. Wann die Beerdigung stattfindet, steht noch nicht fest. „Ganz sicher nicht in der Karwoche, sondern erst in der Woche darauf“, sagt Stefan Frey. „Alle, die das Bedürfnis haben, zu kommen, sind eingeladen.“ Sein Vater sei ein geselliger Mensch gewesen, er würde es so wollen. Seine letzte Ruhe findet Heinrich Frey auf dem Friedhof bei der Kirche St. Josef in Starnberg.