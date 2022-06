ADFC uns VCD werben für den Radentscheid

Von: Stefan Reich

Die Unterschriftensammlung für den „Radentscheid Bayern“ soll am 16. Juni starten. © Symbolbild/dpa/Tobias Hase

Die Initiative für einen „Radentscheid Bayern“ weckt Hoffnung auf Verbesserung für Radverkehr im Landkreis Starnberg. Die örtlichen Ableger von ADFC und Verkehrsclub Deutschland (VCD) werben um Unterstützung.

Landkreis – In der vergangenen Woche hatte das Bündnis „Radentscheid Bayern“ angekündigt, Unterschriften für ein Volksbegehren zugunsten einer fahrradfreundlicheren Verkehrspolitik im Freistaat zu sammeln. Jetzt haben der Allgemeine Deutsche fahrradclub (ADFC) im Landkreis Starnberg und der Kreisverband Fürstenfeldbruck-Starnberg des Verkehrsclub Deutschland (VCD) ihre Unterstützung für das Vorhaben angekündigt. Die Initiative greife genau den Mangel auf, unter dem der Radverkehr im Landkreis leide, teilt der ADFC-Kreisvorsitzende Anton Maier mit. Vom VCD-Kreisvorsitzenden Heinrich Moser heißt es, trotz punktueller Verbesserungen gebe es noch viele Lücken im Radwegnetz.

Der ADFC greift in einer Pressemitteilung die Radweg-Verbindung vom Würmtal nach Starnberg auf. Das Scheitern der Pläne habe dazu geführt, „dass es keine sichere und durchgängige Radverbindung zwischen den Gemeinden im Würmtal bis Starnberg geben wird“, wird der Kreisvorsitzende Maier darin zitiert. Ebenfalls betroffen seien die Alltagsradrouten Steinebach-Weßling, Unterbrunn-Gilching Süd und Starnberg-Tutzing.

Der VCD-Kreisvorsitzende Moser teilt mit: „Neue Straßenbaumaßnahmen verursachen sogar weitere, sicherheitsrelevante Beeinträchtigungen“. Das betreffe beispielsweise die Umfahrungen in Mamhofen und Weßling oder die in Planung befindliche Bahnunterführung in Königswiesen. Deshalb werde man „den Radentscheid für Bayern aktiv unterstützen“.

Das Bündnis „Radentscheid Bayern“ wurde von den Landesverbänden von ADFC und VCD sowie den Initiatoren von elf kommunalen Radentscheiden in bayerischen Städten gegründet. Unterstützt wird es vom Bund Naturschutz und den Landesverbänden von SPD, Grünen, ÖDP, Linke und Volt.

Ziel der Initiatoren ist „ein Radgesetz für Bayern, das die Staatsregierung und Kommunen verpflichtet, umweltfreundliche Mobilität praktisch umzusetzen“. Konkrete Ziele sind etwa Verbesserungen bei Rad-Abstellanlagen, Radinfrastruktur und Radmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln, zudem kreuzungsfreie Überland-Radwege. Die Unterschriften-Sammlung soll am 16. Juni beginnen. Kommen 25 000 Unterschriften von Wahlberechtigten in Bayern zusammen, kann ein Volksbegehren starten. Dann sind etwa eine Million Unterschriften nötig, damit es zum Volksentscheid kommt.