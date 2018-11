Mit Glühwein und Kartoffelsuppe wärmten sich die 1200 Besucher beim Adventsmarkt des Starnberger Tierschutzvereines auf. Auch für die Gäste auf vier Pfoten gab es Leckerlis.

Starnberg – „Es herrscht eine kuschelige Winterbudenatmosphäre“, sagte Thomas Fischer, Vorsitzender des Tierschutzvereins Starnberg, über den jährlichen Adventsmarkt des Tierheims Starnberg. Auch der Regen schadete der Weihnachtsstimmung nicht: Etwa 1200 Besucher schauten beim Adventsmarkt vorbei.

„Er hat eine lange Tradition“ sagte Fischer. Mit Glühwein und Kartoffelsuppe wärmten sich die Gäste auf – und für die zahlreichen Hunde gab’s Hundekekse. An den liebevoll weihnachtlich dekorierten Buden gab es unter anderem selbst gemachte Marmelade und Adventskränze. Wer an der Tombola teilnahm, hatte sogar die Chance einen Tablet-Computer zu gewinnen.

Alle Erlöse fließen in das Tierheim, das das Geld für den täglichen Unterhalt dringend gebrauchen kann. Es bekommt Spenden und Zuschüsse der Kommunen, ist aber auch auf Mitglieder angewiesen. „Wir möchten durch den Adventsmarkt Aufmerksamkeit für den Tierschutz erreichen“, sagte Fischer. So sei er ein guter Anziehungspunkt und die Leute könnten sich informieren, so Dr. Sabine Frenzl, Tierärztin und Mitglied des Tierschutzvereins Tutzing, der eine enge Zusammenarbeit mit dem Tierheim Starnberg pflegt.

Die Mitarbeiter des Tierheims hatten ein anstrengendes Jahr

„Es ist einfach toll, wenn man was Gutes tun kann“, sagte Benjamin Grund, Mitglied des Männerchors „Stimmen der Berge“, der die Gäste auf dem Adventsmarkt mit Liedern wie „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „La Montanara“ in gute Stimmung versetzte. So verschob der Chor extra einen Fernseheraufzeichnungstermin mit Stefanie Hertel, um auftreten zu können. „So voll wie dieses Jahr war es noch nie“, freute sich Grund.

Für die Mitarbeiter des Tierheims sei es zwar ein anstrengendes Jahr mit vielen Hunden, Wildtieren und kranken Katzen gewesen, sagt Tierheimleiterin Christine Herrmann, aber „die schlimmen Fälle werden dadurch gut gemacht, dass es fast immer ein Happy End gibt.“ Daher freute sie sich, dass unter den zahlreichen Gästen auch einige Hunde waren, die sie erfolgreich an Familien vermitteln konnte.