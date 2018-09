Starnberg bewegt sich wieder

Am 16. September ist in Starnberg einiges los. Es gibt viele Aktionen und einen verkaufsoffenen Sonntag.

Starnberg– In knapp zehn Tagen steht Starnberg eine Großveranstaltung ins Haus: „Starnberg bewegt“ am Sonntag, 16. September, inklusive verkaufsoffenem Sonntag. Die Eckpunkte des Programms stehen fest.

So wird der Aktionstag von 12 bis 18 Uhr dauern. Bürgermeisterin Eva John wird um 12.45 Uhr auf der Bühne am Kirchplatz ein Grußwort sprechen, zudem spielen erstmals „The Yaks“. Auf der Bühne gibt es Programm, unter anderem von der Faschingsgesellschaft Perchalla. „In der autofreien Innenstadt präsentieren sich Sportvereine und Unternehmen an ihren Ständen und auf der Bühne“, erklärt Stadtsprecherin Lena Choi. Das Angebot für alle Alters- und Interessengruppen reiche von Voltigieren auf dem Holzpferd, über BRK und THW bis hin zu Badminton. Die Wasserwacht präsentiere sich mit einem ihrer Einsatzboote und einer Tombola auf dem Kirchplatz; der Segelclub Würmsee Starnberg bietet Infos zur Seglerausbildung und die Möglichkeit, Knoten zu lernen. Der TSV Starnberg sei mehrfach vertreten: Am Informationsstand könne man sich über alle Abteilungen informieren; beim Badminton und bei den Argonauts können sich Besucher „auspowern“. Die Tanzperformance der Tanzschule Peter Schuh ist auf der Bühne zu sehen.

„Wie die Jahre zuvor, wird der Golfclub Starnberg vertreten sein und Besuchern jeder Altersklasse beweisen, dass Golf einen jeden jung hält und fit macht. Auch bei den Unternehmen aus Starnberg und Umgebung dreht es sich bei ,Starnberg bewegt‘ um die Themen Gesundheit, Fitness und Wellness“, erklärte Lena Choi.

Fürs leibliche Wohl in der Innenstadt – Wittelsbacher-, Ludwig- und Maximilianstraße sowie die angrenzenden Bereiche – sorgen mehrere Vereine mit Kaffee, Kuchen, Grill und anderem. Die Geschäfte in der Innenstadt haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Diese Vereine und Institutionen nehmen laut Stadt teil: Sportverein Wangen, Eis- und Stockschützenverein 96, Kinderschutzbund (DKSB), Segel Club Würmsee Starnberg,. Fortschritt Starnberg, Golfclub Starnberg, Caritasverband Starnberg, TSV Starnberg, TSV Perchting-Hadorf, Wasserwacht-Ortsgruppe Starnberg, Jugendtreff Nepomuk, SV Söcking, Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla, Bayerisches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk und Voltigierverein Starnberg.